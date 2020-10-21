Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Уже очевидно, что однозначного победителя на них не будет, однако точно усилятся региональные элиты, что обернётся проблемой для центральной власти и лично для президента Зеленского. Страна после выборов станет другой

Местное самоуправление для Украины является естественным и многовековым способом выражения общественной активности, который наложил определенный отпечаток даже на архетип поведения обитателя этих широт («где два украинца — там три гетмана»). Выборы и выборность — неотъемлемая часть жизни Украины со времён гетманщины.

Местное самоуправление существовало в Малороссии почти двести лет после Переяславской рады (свернуто при Николае I). И буквально сразу возрождено в рамках обшероссийских реформ его сына Александра II.

Даже украинская женщина — в рамках этих старых вольностей — имела больше прав, нежели иной мужик в коренных областях империи. Некоторые историки даже полагают следствием этого независимый характер украинок, искони имевших право на наследование, свою долю хозяйства и собственный выходной день. Местное самоуправление было и остаётся на Украине сильным и интересным гражданам институтом. Бортник назвал неожиданное последствие местных выборов © стрингер

Пренебрежительное отношение к местным выборам на Украине, которое наблюдается у некоторых экспертов, категорически не соответствует их истинному значению. Полномочия местных властей весьма значительны и реально оказывают влияние на жизнь обычного избирателя: в их ведении находятся школы, большинство учреждений здравоохранения, городской транспорт, большая часть коммунальной сферы и многое другое. От четкой работы органов местного самоуправления зависит нормальная жизнь (а значит, и оценка эффективности всей вертикали власти) десятков миллионов людей.

В этом избирательном цикле местные выборы будут, пожалуй, самыми сложными за все годы независимой Украины. Вопрос не в избирательном процессе как таковом, но в общей нестабильности государства, радикализации общественной жизни, желания хотя бы слегка подкорректировать самоубийственный курс режима.

На данный момент Украина находится в логистическом тупике. Ни одна из задач, поставленных обществом перед президентом и парламентом на прошлогодних выборах и подо что нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому и Верховной Раде был выдан огромный кредит народного доверия, не решена. Тлеет конфликт на Донбассе, киевские проекты ее прекращения становятся всё удивительней, экономика продолжает затянувшееся пике, ныне ещё и усугублённое последствиями пандемии коронавируса. В частности, промышленное производство с начала года обвалилось еще (к предыдущим годам) на 7,7%.

Также продолжаются политика этноцида русскоязычного населения Украины и разгул уличных банд, отжимающих у украинского государства монополию на насилие. Здесь огромный спектр примеров: от ликвидации с начала нового учебного года образования на русском языке до столкновений соперничающих группировок, вроде недавней вооружённой атаки боевиков «Нацкорпуса» на активистов ОПЗЖ. Местные выборы на Украине - 2020: политтехнология от «А» до «Я» © скриншот видео Украина.ру

С иной стороны, местное самоуправление в результате так называемой децентрализации получило больше финансовых средств (что само по себе в условиях тотального кризиса является лакомым куском). А кроме того, именно эта ветвь власти будет распределять земельные ресурсы — последний недоприватизированный сегмент некогда всеобъемлющей государственной собственности. Цена гектара, по предварительным оценкам, поначалу составит 1000 долларов (для сравнения: в Болгарии — 4650 долларов, в Польше — 10 300, в Германии — 32 300).

В Украине в общей сложности 42 млн га земли сельскохозяйственного назначения, которую вскоре пустят с молотка, и, таким образом, открываются возможности спекуляций общей стоимостью в десятки миллиардов долларов.

У граждан Украины, ранее единодушно показавших на дверь Порошенко (как и Виктору Ющенко до того), имеется опыт легитимной смены лиц во власти через механизм голосования. Иное дело, что их нынешний избранник, господин Зеленский, сегодня занят собственным физическим выживанием больше, нежели решением перезревших проблем, которые — во многом его усилиями — ещё более обострились.

Избирателям как бы предоставляется возможность нанести отрезвляющую оплеуху зарвавшимся «слугам народа». Рейтинг правящей партии за год скатился с 65-40% до 26% с тенденцией к дальнейшему понижению. Как следствие, уже сейчас Офису президента приходится идти на негласные договорённости с наиболее сильными представителями местной власти, выставляя против них чисто технических кандидатов, как это случилось, скажем, в Днепропетровске, где вместо перспективного Максима Бужанского выставлен бывший депутат от БПП Сергей Рыженко. Дорогие голоса. Во сколько Украине обойдутся местные выборы © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

В нынешних политических реалиях местное самоуправление остаётся последней возможностью для законопослушных граждан (особенно на Юго-Востоке) высказать свою позицию по отношению к воцарившемуся после путча 2014 года режиму. Поскольку Зеленский и его партия откровенно предали интересы своих избирателей, возможность нанесения предателям ощутимого поражения (как и другим партиям майдана) становится главной интригой надвигающихся выборов.

По сути должны столкнуться силы, исповедующие жесткий киевский унитаризм, благодаря которому можно безнаказанно осуществлять перераспределение ресурсов, насильственную украинизацию, нацификацию регионов, и те, кто осмысленно противостоит диктатуре Центра. Пропаганда федерализации на Украине сейчас под запретом, что неудивительно: ещё Гитлер в «Майн Кампф» яростно критиковал федерализм, так чего же ожидать от его идейных наследников. И напротив, дальнейшее расширение полномочий в рамках борьбы за права местных советов — это теоретическая возможность защитить и спасти отдельные регионы от генерируемого Киевом хаоса.

Осенью граждане Украины будут выбирать не просто мэров и депутатов местных советов, но спасательную команду для каждого конкретного города, села или ПГТ. И здесь никто украинцам не указ: могут избрать псевдопатриотов, могут и вменяемых людей. И никто потенциальным утопленникам не поможет, ежели окажется, что нанятые ими спасатели даже плавать не умеют. Спасать человеческие жизни и распевать патриотические гимны — занятия разной степени ответственности.