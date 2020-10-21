В Киеве число заболевших COVID-19 растет с каждым днем. За сутки, 20 октября, зафиксированы 559 заболевших, умерли 23 человека. И это наибольшее число летальных случаев с начала эпидемии. Служба экстренной медицинской помощи не справляется - больные часами ждут приезда «скорой», люди умирают в каретах, так и не дождавшись госпитализации

Эксперты утверждают, что ситуация в столице из критической перерастает в катастрофическую.

Накануне Министерство здравоохранения разработало детальный план по обеспечению медицинской помощи в случае ухудшения эпидемической ситуации на Украине, который определяет алгоритм действий в соответствии с четырьмя уровнями опасности. «Маска, мы вас знаем!» Ковид в жизни политиков © REUTERS, Leonhard Foeger

Сейчас Украина находится на первом уровне опасности — ежедневное количество новых случаев в пределах 5-6 тысяч.

2 уровень — это заполнение коек фонда около 70% в целом по стране. Ориентировочное ежедневное количество больных с подтвержденным диагнозом составляет 8-10 тысяч. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина может оказаться на втором уровне в ближайшие недели.

На этом этапе будет увеличиваться количество коек в учреждениях здравоохранения на уровне 30% от всего коечного фонда — это 52 тыс. коек. Начнется работа по организации госпиталей вне учреждений здравоохранения, будут привлекать медиков из других отделений за счет заключения контрактов. Также будет усилен контроль за выполнением ограничительных мер во всех административно-территориальных единицах.

3 уровень опасности — когда ориентировочное количество больных ежедневно будет составлять от 11000 до 15000, а заполненность коек по всей стране будет составлять не менее 85%. На этом уровне будут обеспечивать ведение жестких карантинных условий в стране и применение полного перечня ограничений "красного" уровня. Также будет мобилизация всех медицинских работников и создание полевых госпиталей.

Самый высокий, 4-й уровень опасности означает, что ресурсы системы здравоохранения исчерпаны, а ежедневное количество случаев заболевания коронавирусной болезнью — более 15-20 тысяч. И в этом случае Минздрав введет активацию протоколов медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 13.00 17 октября

Некому работать — нет специалистов

Но кто будет «сортировать больных» тоже остается под большим вопросом. Что касается столицы, то с начала пандемии в Киеве уволилась четверть медиков, из которых десять процентов — врачи. В больницах — острая нехватка персонала, очереди по приему пациентов с COVID для госпитализации длятся по несколько часов.

«Я надеюсь, что такого колоссального потока, чтобы выбирать, кому жить, а кому — нет, не будет. Но еще неделю назад нужно было хотя бы приказом Минздрава изменить порядок приема в наших лечебных учреждениях. Я хочу обратиться к главрачам, если уж у нас такой нерадивый министр здравоохранения, пожалуйста, проявите человечность и увеличьте количество бригад по приему больных! У нас под больницами по 10-15 «скорых» стоят часами. И уже есть больные, которые умерли в каретах, не дождавшись. Нужно срочно принимать конкретные решения. Ведь уже есть неутешительные факты, что «скорая» к пациентам едет 10 часов. И это проблема комплексная, она касается не только коммунальных служб — частные «скорые» доезжают на вызов за 4-5 часов», — сказал на пресс-конференции в Киеве глава постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам охраны здоровья и социальной защиты Олег Гелевей. Не коронавирусом единым: почему эпидемия COVID-19 вызывает на Украине туберкулез? © РИА Новости, Павел Львов | Перейти в фотобанк

По его мнению, корни проблемы необходимо искать еще со времен Ульяны Супрун, которая заявила, что Украине не нужны медики, ей хватит парамедиков, особенно на «скорых».

«Она своими приказами отменила интернатуру чрезвычайных ситуаций, но я не слышал, чтобы где-то на Украине обучали парамедиков. И реально, при том, что на «скорой» неплохие зарплаты, но просто физически нет специалистов, которые могли бы там работать. В Киеве на сегодняшний день из 160 бригад, которые днем выезжают на линию, к сожалению, только 30 бригад врачебных, и 70 — фельдшерских», — пояснил Гелевей.

«Скорая» не справляется

По словам врача скорой помощи Вадима Холоденко с начала эпидемии нагрузка на бригады в Киеве выросла в разы, количество больных увеличилось настолько, что «скорая» не справляется.

«В начале эпидемии были сформированы так называемые «ковидные» специализированные бригады, которые перевозят ковид, подтверждённый ПЦР тестом. С того времени все эти бригады на протяжении суток на подстанции почти не заезжают — это связано с очередями под приемными отделениями. Там стоят по 15-18 карет, а в больнице на приеме дежурит один врач. В это же время 50-60, а то и 80 вызовов ждут по 5-6 часов дома приезда «скорой». По сути, «скорая» не справляется, и это можно уже на сегодня официально признать.

Действительно, в Киеве уже было две смерти в карете скорой помощи. Одна смерть была в 9-ой больнице: ожидая госпитализации 4 часа, больной ее не дождался. Вторая смерть была на подъезде к 3-ей больнице: вызов стоял в ожидании 3 часа», — сказал Вадим Хододенко.

По его словам, медики «скорой» с начала года не раз выходили на митинги и обращались к руководству, чтобы количество бригад в Киеве было увеличено. «В воздухе пахнет войной»: писатель-фантаст заявил, что пандемия - проверка перед чем-то более страшным © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«По закону предусмотрена одна бригада на 10 тысяч населения, у нас же сейчас реально в течение суток в дневное время выезжает до 130-160 бригад, ночью — 90-100. Сейчас пошла тенденция сокращения бригад, из-за того, что не хватает персонала. Часть работников на больничном, часть в отпусках, а некоторые просто увольняются из-за боязни инфицироваться. Но увольняются и из-за роста нагрузки: на подстанцию запускают поесть один-два раза за сутки, ковидные бригады заезжают чаще, но чтобы пополнить костюмы, дезрастворы и другие запасы», — подчеркнул Холоденко.

Семейные врачи самоустранились

Старший врач Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф г. Киева Наталья Стахова подтвердила, что больным приходится очень долго ждать приезда «скорой».

«Но это не потому, что недостаточно работников и недостаточно бригад. Действительно, у нас вызовы могут переходить из суток в сутки, это у нас есть, и мы никуда от этого не можем деться. Колоссальная задержка идет в приемных отделениях. Мы неоднократно обращались ко всем главным врачам с просьбой усилить на приемных отделениях врачей, которые будут принимать скорую помощь. К сожалению, у них точно такая же ситуация — недостаточное количество медицинского персонала, который это может делать. Именно так нам отвечают.

Как подчеркнула Наталя Стахова, еще одна причина того, что «скорая» не справляется с количеством вызовов — медицинская реформа.

«Они обещали, что семейные врачи будут ходить к пациентам 24 часа семь дней в неделю, мол, подписывайте декларацию, ваш главный врач — это семейный врач, и все вопросы пациентов нужно задавать семейным врачам. К сожалению, ковид показал совсем другое. Семейные врачи, когда к ним обращаются (конечно, не все, но большинство из них), отказываются идти на вызов. Они не имеют средств индивидуальной защиты, и соответственно, они говорят: вызывайте скорую», — пояснила врач.

Она отметила, что с начала пандемии количество вызовов к больным ковид значительно возросло По ее словам, если раньше на высокую температуру или к задыхающемуся пациенту был каждый 5-7 вызов, то за последний месяц это уже каждый третий вызов. А сейчас почти каждый вызов идет на ковид и инфаркт, ковид и роды.

«С начала у нас было 10 ковидных бригад, сейчас — 15. Но все равно этого недостаточно. Вызов поступает как задыхается, подтверждённого ковид нет, выезжает нековидная бригада и госпитализирует в терапевтическое отделение с пневмонией. И, как правило, через три дня во всех этих случаях пневмоний подтверждается ковид», — сказала Стахова.

При этом, по ее словам, все специализированные бригады экстренной медицинской помощи Киева получают 300% «ковидных» доплат, а нековидные бригады последние два месяца получают 270% доплат.

Это катастрофа!

Глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко поставил под сомнение возможность власти развернуть мобильные госпитали для приема больных COVID-19, если ситуация достигнет третьего уровня опасности.

«Вы вообще понимаете, что такое резервная госпитальная база и кто способен ее развернуть, и что это в первую очередь? Это же не палатка и не надувной модуль. В первую очередь — это люди, это коллектив профессионалов. А во вторую очередь это уже силы и средства. Они теперь говорят, что развернут во Дворце спорта резервную госпитальную базу и привлекут туда студентов-медиков. Для чего? Номерки на пальцы ног пациентам навязывать? И чем министр Степанов занимался полгода? В рабочей группе Министерства здравоохранения по COVID-19 нет ни одного врача-эпидемиолога — это катастрофа!», — констатировал Сергей Кравченко.