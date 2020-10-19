Молдавия перед выборами президента: кто Украине не товарищ

Молдавия входит в самый грязный предвыборный период. Политики, не стесняясь, опрокидывают друг на друга ушата гнусных заявлений, а чёрный пиар становится частью новостной повестки. При этом политическая реклама звучит из каждого утюга, а интеллектуальных поединков и дебатов как не было, так и нет

Найти в этом информационном шуме рациональные зёрна трудно, но мы всё же попытаемся разобраться: чем займётся новый президент, куда совершит свой первый визит, как будет выстраивать отношения с соседями. В частности, с Украиной.

Тройка лидеров

Абзалов: Рост нестабильность на постсоветском пространстве - проверка для дипломатии РФ © РИА Новости, Александр Натрускин Игоря Додона, который претендует на второй срок, экс-министра образования Майю Санду (прославилась тем, что закрывала в стране школы, обосновывая свои действия оптимизацией), а также мэра города Бельцы Ренато Усатого.

Кстати, о последнем. Ранее пророссийский, теперь прозападный с уголовными делами в России Ренато Усатый на одном из телеканалов страны заявил, что в случае победы на президентских выборах его первые официальные визиты будут в Румынию и Украину. Но, как справедливо ухмыляются молдавские политологи, Усатому запрещен въезд на Украину с 2017 года. Он вошел в списки скандального сайта «Миротворец».

Усатый, обладающий среди прочего российским гражданством, стал персоной нон грата на Украине после визита через закрытые пункты пропуска в Крым, который Киев считает оккупированным Россией регионом.

Санду: «историческая личность» Антонеску

Вассерман предположил, зачем на самом деле Додон встретился с Плахотнюком © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Антонеску есть не только плохое, но и хорошее. И вообще это, безусловно, «историческая личность».

В соцсетях Санду сразу провели исторический ликбез. Дескать, Майя Григорьевна, хорошее вы заметили в человеке, который устроил геноцид евреев и молдаван во время Великой Отечественной войны. В человеке, которого цивилизованный мир признал военным преступником.

Но, видимо, это и есть ее позиция как представителя правых сил, которые настаивают на том, чтобы пересмотреть историю и исказить истину о Великой Отечественной Войне.

На одном из последних телеэфиров Санду рассказала о том, что первые страны, куда она отправится с визитом, будут Украина и Румыния, а тот, кто хочет жить в Молдавии, должен выучить румынский язык.

Ответила она и на вопрос, как так вышло, что в бытность ее министром образования русский язык был исключен из школьной программы. Юлить не стала, а напрямую расписалась в том, что поддерживает ущемление прав русскоязычных граждан.

— Мы дали людям выбор учить такой язык, какой они хотят. Изучение румынского языка очень важно, если вы хотите, чтобы ваши дети остались в Молдове. Для интеграции в сообщество нужен румынский, — резюмировала Санду.

А теперь о ее позиции по Украине. Санду считает, что в Молдавии мало достоверной информации в событиях на Донбассе. Мол, многие жители республики узнают новости из российских телеканалов, которые якобы грешат "недостоверностью".

— События последних лет в Украине имели реальное влияние на Республику Молдова.

Во-первых, мы находимся в одной геополитической связке. Украина определила для себя цель — сближение с Европейским союзом. После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе Украина стала по-другому понимать и проблему с Приднестровьем и приднестровским конфликтом в целом.

Украина не всегда играла конструктивную роль. Для некоторых людей в регионе приднестровский конфликт стал источником обогащения. Но отношение официального Киева изменилось после того, как стало понятно: Донбасс, как и Приднестровье, пытаются использовать для превращения наших стран в буферную зону между Западом и Россией, — вот позиция Санду, абсолютно выхолощенная после работы на западные фонды и европейских грантодателей.

Додон: главные партнёры — Россия и соседи

Немецкий политолог оценил перспективы майдана после президентских выборов в Молдавии © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Активное участие в процессах евразийской интеграции позволит укрепить позиции молдавских производителей и экспортеров на восточном рынке, расширить бизнес-партнерство, привлечь новые инвестиции, считает нынешний президент Молдавии.

«Россия — основной стратегический партнёр. Мы продолжим восстановление и развитие дружественных отношений с Россией, которые начались с первых же месяцев моего президентства. Я не допущу присоединения Молдовы к антироссийским санкциям. Мы добьёмся расширения числа молдавских предприятий, которым будет открыт доступ на российский рынок, увеличения числа бюджетных мест для молдавских студентов в российских вузах. Мы продолжим практику проведения молдово-российских экономических форумов и привлечение российских инвестиций в экономику Молдовы.

Достижение договоренности с Евразийским экономическим союзом об участии Молдовы в межгосударственных программах и проектах, связанных с обеспечением продовольственной безопасности, внедрением информационных технологий и развитием промышленной кооперации.

Установление тесного сотрудничества между бизнес-объединениями Республики Молдова и Деловым советом Евразийского экономического союза.

Я буду уделять особое внимание развитию отношений с нашими ближайшими соседями — Румынией и Украиной. Мы продолжим развитие добрососедских отношений и сотрудничество с этими странами в политической, экономической, культурной сферах, а также в вопросе региональной безопасности», — сообщил в СМИ свое видение ситуации Игорь Додон. Антон Розенвайн: Киргизия важна для США геополитически, а следующий политический взрыв будет в Молдавии © kp.ru

Что в сухом остатке?

Победа Усатого на выборах маловероятна — во многом из-за его криминального прошлого. На этом фоне можно отметить, что и с Санду, и с Додоном отношения с соседями-украинцами будут довольно ровными.

Но у Игоря Додона есть яркая отличительная черта — он в хороших отношениях с Россией и с руководством Приднестровья. Это позволяет говорить о том, что опыт мирного сосуществования Кишинева и Тирасполя на протяжении почти 30 лет можно будет спроецировать и на Восток Украины.

Тогда как для Санду соседнее Приднестровье — это «чужаки» и практически враги.