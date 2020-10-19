Молдавия перед выборами президента: кто Украине не товарищ

Найти в этом информационном шуме рациональные зёрна трудно, но мы всё же попытаемся разобраться: чем займётся новый президент, куда совершит свой первый визит, как будет выстраивать отношения с соседями. В частности, с Украиной.
Тройка лидеров
К фаворитам нынешней избирательной кампании в Молдавии относят действующего главу государства Игоря Додона, который претендует на второй срок, экс-министра образования Майю Санду (прославилась тем, что закрывала в стране школы, обосновывая свои действия оптимизацией), а также мэра города Бельцы Ренато Усатого.
Кстати, о последнем. Ранее пророссийский, теперь прозападный с уголовными делами в России Ренато Усатый на одном из телеканалов страны заявил, что в случае победы на президентских выборах его первые официальные визиты будут в Румынию и Украину. Но, как справедливо ухмыляются молдавские политологи, Усатому запрещен въезд на Украину с 2017 года. Он вошел в списки скандального сайта «Миротворец».
Усатый, обладающий среди прочего российским гражданством, стал персоной нон грата на Украине после визита через закрытые пункты пропуска в Крым, который Киев считает оккупированным Россией регионом.
Санду: «историческая личность» Антонеску
Большой скандал разразился, когда Майя Санду во время телеэфира заявила, что в румынском диктаторе Антонеску есть не только плохое, но и хорошее. И вообще это, безусловно, «историческая личность».
В соцсетях Санду сразу провели исторический ликбез. Дескать, Майя Григорьевна, хорошее вы заметили в человеке, который устроил геноцид евреев и молдаван во время Великой Отечественной войны. В человеке, которого цивилизованный мир признал военным преступником.
Но, видимо, это и есть ее позиция как представителя правых сил, которые настаивают на том, чтобы пересмотреть историю и исказить истину о Великой Отечественной Войне.
На одном из последних телеэфиров Санду рассказала о том, что первые страны, куда она отправится с визитом, будут Украина и Румыния, а тот, кто хочет жить в Молдавии, должен выучить румынский язык.
Ответила она и на вопрос, как так вышло, что в бытность ее министром образования русский язык был исключен из школьной программы. Юлить не стала, а напрямую расписалась в том, что поддерживает ущемление прав русскоязычных граждан.
— Мы дали людям выбор учить такой язык, какой они хотят. Изучение румынского языка очень важно, если вы хотите, чтобы ваши дети остались в Молдове. Для интеграции в сообщество нужен румынский, — резюмировала Санду.
А теперь о ее позиции по Украине. Санду считает, что в Молдавии мало достоверной информации в событиях на Донбассе. Мол, многие жители республики узнают новости из российских телеканалов, которые якобы грешат "недостоверностью".
— События последних лет в Украине имели реальное влияние на Республику Молдова.
Во-первых, мы находимся в одной геополитической связке. Украина определила для себя цель — сближение с Европейским союзом. После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе Украина стала по-другому понимать и проблему с Приднестровьем и приднестровским конфликтом в целом.
Украина не всегда играла конструктивную роль. Для некоторых людей в регионе приднестровский конфликт стал источником обогащения. Но отношение официального Киева изменилось после того, как стало понятно: Донбасс, как и Приднестровье, пытаются использовать для превращения наших стран в буферную зону между Западом и Россией, — вот позиция Санду, абсолютно выхолощенная после работы на западные фонды и европейских грантодателей.
Додон: главные партнёры — Россия и соседи
Кандидат в президенты Игорь Додон рассказал о планах во внешней политике.
Активное участие в процессах евразийской интеграции позволит укрепить позиции молдавских производителей и экспортеров на восточном рынке, расширить бизнес-партнерство, привлечь новые инвестиции, считает нынешний президент Молдавии.
«Россия — основной стратегический партнёр. Мы продолжим восстановление и развитие дружественных отношений с Россией, которые начались с первых же месяцев моего президентства. Я не допущу присоединения Молдовы к антироссийским санкциям. Мы добьёмся расширения числа молдавских предприятий, которым будет открыт доступ на российский рынок, увеличения числа бюджетных мест для молдавских студентов в российских вузах. Мы продолжим практику проведения молдово-российских экономических форумов и привлечение российских инвестиций в экономику Молдовы.
Достижение договоренности с Евразийским экономическим союзом об участии Молдовы в межгосударственных программах и проектах, связанных с обеспечением продовольственной безопасности, внедрением информационных технологий и развитием промышленной кооперации.
Установление тесного сотрудничества между бизнес-объединениями Республики Молдова и Деловым советом Евразийского экономического союза.
Я буду уделять особое внимание развитию отношений с нашими ближайшими соседями — Румынией и Украиной. Мы продолжим развитие добрососедских отношений и сотрудничество с этими странами в политической, экономической, культурной сферах, а также в вопросе региональной безопасности», — сообщил в СМИ свое видение ситуации Игорь Додон.
Что в сухом остатке?
Победа Усатого на выборах маловероятна — во многом из-за его криминального прошлого. На этом фоне можно отметить, что и с Санду, и с Додоном отношения с соседями-украинцами будут довольно ровными.
Но у Игоря Додона есть яркая отличительная черта — он в хороших отношениях с Россией и с руководством Приднестровья. Это позволяет говорить о том, что опыт мирного сосуществования Кишинева и Тирасполя на протяжении почти 30 лет можно будет спроецировать и на Восток Украины.
Тогда как для Санду соседнее Приднестровье — это «чужаки» и практически враги.