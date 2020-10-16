С утра 16 октября Киргизию возглавляет премьер-министр Садыр Жапаров. Ранее в тот же день парламент принял отставку президента страны Сооронбая Жээнбекова. После этого новоназначенный спикер парламента Канатбек Исаев отказался выполнять обязанности главы государства

Утром в пятницу, 16 октября, парламент Киргизии принял отставку президента страны Сооронбая Жээнбекова.

«В эти дни я приложил максимум усилий, прислушиваясь к голосам людей, которые говорили, что «такое сложное для страны время глава государства не имеет права уходить в отставку, это безответственно». Но для меня превыше всего целостность нашей страны, единство народа, согласие в нашем обществе. Для меня самое дорогое — здоровье каждого гражданина, жизнь каждого соотечественника. И я решил уйти с поста президента, чтобы сохранить мир в нашей стране и не допустить раскола в обществе. Очевидно, что в обществе по-разному воспринимают это мое решение. Было оно верным или нет — покажет история и время. Я чист перед Всевышним, перед своим народом», — заявил президент.

Возглавить страну в соответствии с частью 1 статьи 68 Конституции должен был спикер Канатбек Исаев. Однако он отказался выполнять обязанности главы государства.

«С учетом сложившейся общественно-политической ситуации и учитывая то, что срок полномочий Жогорку Кенеша VI созыва практически на исходе, я отказываюсь от права исполнения полномочий главы государства. Я решил, что правильно будет направить свои усилия и время на работу в Жогорку Кенеше для того, чтобы парламент смог в короткие сроки рассмотреть и принять поправки в выборное законодательство для проведения новых выборов», — заявил Исаев. Киргизия: страна противоречий и бессмысленных «революций» © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

В итоге и.о. главы государства стал премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров. Его назначение сопровождалось скандалами. Жапарова и его сторонников обвиняли в давлении на депутатов парламента и угрозах журналистам.

Сам Жапаров уже после того, как его кандидатуру поддержал парламент, настаивал на скорейшей отставке Жээнбекова. Тот упрямился, подчеркивая, что должен оставаться на посту президента до новых выборов в парламент. В итоге Жапаров победил. Теперь он возглавляет Киргизию.

При этом в победе Жапарова есть и заслуга его ближайшего соратника.

Всем бы такого друга

После того как Исаев по сути взял самоотвод, в парламенте выступили ряд депутатов. Среди них был и Омурбек Текебаев — лидер оппозиционной партии «Ата Мекен», которому 15 октября киргизский Центризбирком вернул депутатский мандат. Ранее Верховный суд отменил приговор по обвинению в коррупции в отношении Текебаева.

Лидер «Ата Мекен» в своей речи особо отметил роль даже не Жапарова, а его ближайшего соратника — Камчыбека Ташиева.

«Камчыбек Ташиев не просто вытащил друга из тюрьмы, но и довел его до Олимпа. Теперь они везде вместе. Когда люди видят его, все спрашивают, какая у него должность? Раньше была должность госсекретаря, а у Камчыбека Ташиева — «дос-секретарь» (дос — «друг» по-киргизски. — Ред.). Если госсекретаря можно освободить с должности, поменять, то «дос-секретаря» нельзя», — сказал он.

Текебаев подчеркнул, что ответственность Ташиева в данном случае выше ответственности самого Жапарова.

«До этого дня трагедия Акаева, Бакиева заключалась в том, что они сконцентрировали власть в своих руках. Именно близкие и друзья толкали их в пропасть. Это должно стать большим уроком для вас и вашего окружения. Ваша ответственность, Камчыбек Кыдыршаевич, не меньше, чем у Садыра Жапарова, а может, и больше», — сказал депутат.

Лидер партии «Мекенчил» Ташиев действительно сыграл роль не только в освобождении Жапарова из исправительной колонии во время протестов. Так, именно с Жапаровым и Ташиевым налаживал диалог кандидат на пост премьер-министра от оппозиционных партий Омурбек Бабанов. И именно Жапарова и Ташиева видели в резиденции Жээнбекова перед тем, как он неожиданно для многих объявил о своей отставке. Вассерман объяснил, почему РФ болезненно переживает события в Киргизии и Карабахе © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Встреча с президентом, в которой наряду с группой общественных деятелей принимал участие и я, завершилась сегодня в первом часу дня. Разговор об отставке не стоял. После её окончания в резиденцию приехали Садыр Жапаров и Камчы Ташиев. И вот громкая новость: президент резко меняет мнение и неожиданно подает в отставку», — написал в Facebook 15 октября бывший премьер-министр Киргизии Феликс Кулов.

Позже в интервью изданию Kaktus.media Кулов повторил эти слова, отметив, что лично встретил двух политиков в резиденции Жээнбекова.

«Я с ними на ходу поздоровался, они торопились, а я уже уезжал. Они поднялись к президенту, и после этого я получаю сообщение, что он подает в отставку <…> Они в кабинете только втроем разговаривали, и после этого появилось такое заявление», — рассказал Кулов.

В общем, отставка Жээнбекова вызывает вопросы. Но теперь Киргизию возглавляет премьер-министр. И ему придётся нелегко.

Груз ответственности

В истории Киргизии было лишь два президента, покинувших свой пост не в результате протестов, да и то один из них был «халифом на час» — президентом переходного периода. Речь о Розе Отунбаевой и Алмазбеке Атамбаеве. Первая правила всего полтора года — в переходный период, второй — один президентский срок в шесть лет. Остальные три киргизских президента были свергнуты и бежали из страны, как Аскар Акаев и Курманбек Бакиев, либо вынуждены подать в отставку, как Сооронбай Жээнбеков. Эксперт увидел в отставке президента Киргизии приближение гражданской войны © Anson Mackay / flickr.com

Киргизию некоторые эксперты называют самым демократическим государством Центральной Азии. В то же время Киргизия испытывает проблемы с экономикой. Несмотря на это, население страны растёт. За последние десять лет Киргизия, по данным CABAR, стала второй из центральноазиатских государств по темпам прироста населения, пропустив лишь Таджикистан. А с момента распада СССР население Киргизии выросло почти на 50%.

При этом в стране играет роль и разделение на север и юг с соответствующими политическими кланами. Всё это делает задачу удержаться у власти в Киргизии довольно нетривиальной.

Новому главе государства придётся справляться с обострившимися проблемами, о чём Жапарову и напомнили 16 октября в парламенте. Среди напоминавших был и Текебаев.

«Текебаев также сказал то, о чем говорят и думают многие трезвомыслящие люди, что не завидует Жапарову, так как народ ждёт от него чуда. Но понятно, что чудеса в экономике совершить за три месяца очень и очень проблематично. Поэтому все радости, разочарования, потрясения у нас ещё впереди…» — прокомментировал его выступление Кулов.

Впрочем, сам Жапаров пока сосредоточен на ближайших выборах — и парламентских, и президентских.

«Мы никогда не будем выходить за рамки закона. На следующей неделе мы скажем, когда пройдут выборы президента. Они должны состояться до 10 января. В части парламентских выборов требуют одномандатную систему выборов, но по Конституции у нас сейчас выборы проходят по партийным спискам. Для того чтобы это реализовать, нам нужно провести конституционную реформу. Я думаю, что ее проводить нужно, когда придет новый парламент. Я также считаю, что количество депутатов нужно снизить до 70-90 человек. Я думаю, мы обсудим все вопросы со спикером и лидерами фракций», — заявил Жапаров 16 октября.

Он также пообещал провести люстрацию.

«Люстрация необходима, и мы ее проведем. Критериев много, сейчас нет времени про все рассказывать, но, безусловно, люстрация нужна стране», — указал киргизский премьер-министр.

При этом он отметил, что менять будут те кадры, которые не справляются со своими обязанностями в аппарате президента. В то же время некоторые депутаты парламента попросили Жапарова не переусердствовать в этом вопросе. Глава Генштаба Киргизии назвал Россию главным партнером в области безопасности © Sputnik

«В такое тяжелое для всей страны время важно сохранить профессиональные кадры, имеющие образование. Они ни в чем не виноваты. Вы также сказали, что не будете заниматься политическими гонениями, и это верно», — заявил лидер фракции Социал-демократической партии Кыргызстана Иса Омуркулов, обращаясь к Жапарову.

Кстати, бывший президент Жээнбеков, как заявил спикер Исаев, останется в стране и сохранит «все привилегии экс-президента».

Самому же Жапарову сейчас придётся нелегко. Ближайшие месяцы могут стать самыми напряженными не только в его жизни, но и в истории независимой Киргизии.