Назначенная литовским президентом (и волей «Вашингтонского обкома») «президент Беларуси» Светлана Тихановская – своеобразный «политик Шрёдингера». Она как бы есть, но её на самом деле нет. Чтобы установить этот факт, достаточно обратиться к её «ультиматуму» от 13 октября

Тихановская поместила в своём телеграм-канале текст, существенная часть которого (после вычистки литературных красивостей) выглядит так:

«25 октября мы объявляем Народный Ультиматум.

У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключённые должны быть освобождены.

Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и всё это время беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест».

Начнём с формального вопроса — так и осталось непонятным, когда именно провозлашён этот самый ультиматум — 25 или 13 октября? По логике, ультиматум провозглашён 13-го Тихановской, которая и является «олицетворением народа Белоруссии». Но из текста Тихановской следует, что ультиматум объявит народ 25 числа… И продолжаться он должен до 38 октября, простите — 7 ноября, конечно, но новая народная власть собиралась эту дату декоммунизировать.

А потом что? Если требования «народа» не будут выполнены, то он перестанет бастовать и блокировать и выйдет на работу?

В общем, возникает впечатление, что автор не в ладах с русским языком.

Теперь о требованиях.

Лукашенко объявлять ничего не надо — есть ведь нормы Конституции, которые ограничивают срок пребывания человека на посту президента (в Белоруссии — 5 лет, без ограничений числа переизбраний на пост).

По поводу насилия на улицах — мы сейчас наблюдаем нападения на правоохранителей. Недавно забросали бутылками с «коктейлями Молотова» отделение милиции, сожгли автобус. Это насилие? Насилие. На улицах? На улицах. Тихановская готова его остановить? Даже если она призовёт прекратить насилие, на её призыв никто не отреагирует, поскольку уличные боевики ей не подчиняются (по большей части они вообще никому не подчиняются — обычный бандитизм, слегка закамуфлированный под политику).

Впрочем, Тихановская и не будет никого ни к чему призывать, потому что её сторонникам прибегать к насилию можно, а уполномоченным на применение насилия государственным органам — нельзя.

По поводу политзаключённых вопрос сложный. С формальной точки зрения никаких политзаключённых в Белоруссии нет, поскольку за политические взгляды и политическую деятельность там не сажают (это вообще не модно в современном мире). Белорусские оппозиционеры сидят за вполне конкретные уголовные преступления, причём соответствующие деяния рассматриваются через призму уголовного кодекса и в Литве тоже.

Впрочем, двойные стандарты — обычный язык политиков-демократов. Когда мы сажаем — это борьба с коррупцией, когда нас сажают — политические преследования… Всё как у людей.

Ну и, наконец, забастовки и блокировки неоднократно уже объявлялись, но сколько-нибудь значительного масштаба они не приобрели. Почему именно они должны стать особенно масштабными после «народного ультиматума», который ничего особенно нового в повестку дня белорусских протестов не привносит, непонятно.

В общем, очевидно, что Тихановская ни на что не влияет и ничего нового в протестную повестку не привносит.

Тем не менее, её деятельность нельзя назвать совсем уж бессмысленной. Если поставлена цель как-то убрать Лукашенко, то необходимо постоянно поддерживать интерес к протестам, постоянно вбрасывая новые темы (пусть даже по сути они не будут отличаться от старых).

Вспомним хотя бы политический кризис на Украине в 2000-2004 годах. С некоторыми промежутками одна за другой шли кампании «Украина без Кучмы», «Восстань Украины» и Майдан.

Менялись действующие лица, менялись информационные поводы (к 2004 году повестка, связанная с гибелью Гонгадзе, немало подзабылась), но стратегическая идея оставалась та же — вынудить к отставке Кучму и избрать на «честных выборах» нового президента, одобренного «Вашингтонским обкомом» (очень забавно было наблюдать коммунистов, которые по инерции выходили на акции протеста с лозунгами против правительства Ющенко).

Процесс занял довольно много времени, но в конечном итоге завершился успехом.

Судя по всему, примерно такая же стратегия избрана в Белоруссии. Возможно, перейдут и к использованию опробованной на Украине в 2013-14 годах тактике «сакральных жертв», но будет это, скорее всего, уже после президентских выборов в США.

Будет ли Тихановская использована в качестве «президента», пока непонятно. Скорее всего, после обострения ситуации в Белоруссии интерес к ней снизится, и эффект от её возвращения в случае победы будет, пожалуй, даже меньшим, чем был эффект от возвращения в украинскую политику Тимошенко.