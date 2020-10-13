Президент США Дональд Трамп за 3 недели до выборов резко изменил свой подход к судьбе Договора СНВ-3, и Белый дом активизировал переговоры с Россией в надежде достичь соглашения до 3 ноября. Тем временем кандидат от демократов Джо Байден подготовил более привлекательное для Москвы предложение по этому вопросу

Выборы всё ближе, отставание главы государства Дональда Трампа от бывшего вице-президента США Джо Байдена всё больше — уже 10,2%. Американскому лидеру срочно нужно некое прорывное событие, которое поможет завоевать симпатии избирателей. Это могло бы быть появление вакцины от COVID-19, но она появится уже после выборов, о чём заявлено официально. Трамп, сам перенесший коронавирус, после вынужденного карантина намерен проводить агитационные мероприятия каждый день, чем не на шутку взволновал своих советников, но поможет ли это укрепить позиции в президентской гонке? Есть опасения, что глава государства рискует утратить поддержку старшего поколения из-за своих призывов не бояться вируса. Если на внутриполитическом поприще пока предпосылок для прорыва нет, нужно тогда постараться добиться его на внешнеполитической арене, хотя американцы и не придают такого большого внимания делам мировым.

Ядерное оружие как спасение Трампа

За последние дни несколько американских изданий сообщили со ссылкой на источники в Конгрессе и Белом доме, что Трамп рассчитывает договориться с Россией о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до дня президентских выборов, то есть до 3 ноября. Трамп готовит «русский сюрприз» к выборам, но он может не сработать © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

9 октября агентство Associated Press сообщило, что Москва и Вашингтон уже близки к заключению сделки. По имеющейся информации, предварительное согласие на это дали президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, однако неизвестно, идёт ли речь о продлении СНВ-3 или о заключении новой сделки, к тому же стороны до сих пор не достигли договорённости по отдельным пунктам готовящегося соглашения. Газета The Wall Street Journal уточняет, что «США рассчитывают в течение следующих двух с половиной недель договориться о рамочном соглашении, по предложению администрации обе стороны должны сообщить, сколько боеголовок установлено на носителях любой дальности и находятся в хранилищах, а также обещать не увеличивать это число, чтобы побудить российскую сторону согласиться, эта заморозка арсеналов будет сочетаться с продлением ДСНВ». Срок, на который будет заключено такое соглашение, стороны ещё обсуждают, по задумке Белого дома, заморозка числа боеголовок и продление СНВ-3 должно произойти на одинаковый период времени.

«Ускоренное проведение дискуссий о контроле над вооружениями является частью более широкой стратегии Белого дома, направленной на то, чтобы представить в положительном свете достижения в сфере внешней политики перед выборами президента. Дональд Трамп сможет представить такую договорённость в качестве достижения в сфере дипломатии в последние недели его предвыборной кампании», — говорится в статье.

Если договориться до выборов не получится, то Вашингтон, как сообщает The Wall Street Journal, намерен ужесточить условия сделки, например, потребовать распространить ограничения на российский стратегический ракетный комплекс «Сармат». 11 октября новостной портал Axios написал опять же со ссылкой на источники, что в Белом доме полагают, что принципиальная договоренность с Москвой о заключении рамочного соглашения достигнута, а подготовку документа удастся завершить уже через неделю после того, как переговоры всерьёз возобновятся.

Насколько реалистичен такой сценарий, по просьбе журналистов прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «На источники реагировать не будем, слишком много фейков. Тема эта горячая, она является приоритетной для нас в контактах с американцами. На экспертном уровне контакты продолжаются. И, конечно, в интересах не только наших двух стран, но и всего мира, чтобы был найден консенсус».

Цель одна — подходы разные

Позиция России относительно судьбы СНВ-3, действие которого истекает 5 февраля 2021 года, проста — давайте продлим договор без предварительных условий хоть завтра и затем приступим к разработке документа, который придёт ему на смену в будущем с учётом нынешних геополитических реалий. Трамп же много раз критиковал положения СНВ-3 и в качестве условий для его продления требовал распространить действие на современные российские вооружения — к слову, появившиеся в ответ на односторонний выход Вашингтона из других соглашений, сдерживающих гонку вооружений, — и подключить к переговорам Китай, хотя его арсенал в разы меньше, чем у РФ и США. Поняв, что никакое давление и шантаж не способны изменить точку зрению Москвы, Белый дом решил пересмотреть свой подход.

«Очевидное отступление американцев в этом направлении связано с твёрдой российской позицией. Они заходили с флангов, прибегали к прямым оскорблениям и подтасовкам, пытались раскачать российскую позицию. В итоге, очевидно, поняли, что пространства для маневра нет — угрожать бессмысленно», — уверен военный эксперт Иван Коновалов. Россия не собирается спасать СНВ-3 любой ценой - МИД © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

По окончанию переговоров с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым в Хельсинки 5 октября (которым, как пишет The Wall Street Journal, предшествовала политическая договорённость помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева на встрече в Женеве 2 октября) спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли объявил о достижении важного прогресса. Однако его российский визави в своих оценках был гораздо более сдержан.

«Мы не приблизились, я это подчёркиваю и настаиваю на этом, что мы не приблизились за последнее время к достижению такой договорённости с США. Попытки американцев представить дело так будто мы стоим на пороге такой договорённости, и что осталось совсем немного, и она будет достигнута, непонятно на чем основаны. Переговоры, которые прошли 5 октября в Хельсинки, показали сохранения огромных различий в подходах, в том числе к центральным элементам подобной договорённости», — заявил Рябков в комментарии РИА Новости.

При этом дипломат отметил, что Москва и Вашингтон концептуально согласны, что будущему соглашению в сфере контроля над вооружениями — юридически обязывающему документу — должны предшествовать политические рамки, то есть документ, который очерчивал бы охват и параметры будущей договорённости. По его словам, таким образом стороны поступали раньше, когда начинались переговоры по действующему СНВ-3, и сейчас выступают в пользу этого.

Ранее Биллингсли сообщил, что американская сторона предложила к февралю подготовить меморандум президентов двух стран, в котором будут прояснены технические и политические аспекты, а также закреплено подключение Китая. Как уточнила The Wall Street Journal, предполагается, что этот документ политически обязывающего характера действовал бы после истечения срока СНВ-3 и включал бы обязательство заморозить общее число ядерных боеголовок, находящихся у обеих сторон, а аспекты, вызывающие разногласия, урегулировали бы на переговорах в будущем, поясняет газета. Почему Москва считает неприемлемым идею Вашингтона поставить под контроль все типы боезарядов, Рябков объяснил в интервью изданию «Коммерсантъ» на простом примере: «Представьте себе пушку, к которой приложено 5 ядер. Скажите мне, это столь же важно, как если бы у этой пушки было 10 ядер, или не столь же? Наверное, важно, но всё же не в такой мере, как если бы мы сказали, что у нас 2 пушки и 5 ядер. Ведь 2 пушки могут стрелять одновременно. Я немного утрирую логику, но просто хочу сказать, что носители и пусковые установки как минимум столь же важны, если не более важны, чем сами боезаряды. Американцы же, сфокусировавшись полностью на тематике боезарядов, как мне представляется, сохраняют для себя окно возможностей для того, чтобы идти по пути массированного наращивания своего потенциала в сфере средств доставки».

По мнению ведущего военного эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО Михаила Александрова, вопрос продления договора СНВ-3 может быть решен положительно не только потому, что это очень популярная тема для американского общества, но и потому что Вашингтон фактически не может сейчас предъявить новые типы вооружений, а отказ от продления договора не имеет смысла. Хочешь мира, готовься к войне: Россия и США обсудили будущее договора СНВ-3 © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

«Россия вырвалась вперед в области СНВ, а американская программа противоракетной обороны «буксует». У них отставание по современным стратегическим бомбардировщикам и разработкам межконтинентальных ракет. Им, разумеется, сначала нужно иметь новые системы вооружений и наращивать объём, но пока они ничего нового сделать не могут», — сказал эксперт.

Деэскалация ради эскалации

Если Россия и США действительно смогут договориться о спасении последнего инструмента, сдерживающего гонку вооружений, не важно, продлив СНВ-3 в нынешнем виде или подписав рамочный документ, то это будет хорошей новостью не только для этих двух стран, но и для всего мира. Однако есть опасения, что вздохнуть спокойно не удастся.

«Даже если будет подписан СНВ-3, я не думаю, что это будет надолго. Американцы просто заявят о выходе и всё. Так как они заявили по ряду ключевых договоренностей. Открытое небо — важнейший был договор. Для них очень характерно не отвечать по обязательствам», — предупреждает военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин.

В пользу такого развития событий может говорить и тот факт, что американские власти рассматривают вариант продления договора на непродолжительный срок, например, всего на год, а не на 5, как предлагает Россия.

Времени на торги для заключения такой важной сделки у администрации Белого дома совсем нет, выдвигать всё новые и новые условия Трамп мог бы, если бы был твёрдо уверен в своём переизбрании 3 ноября и ещё 4 лет у власти, но пока опросы рисуют картину не в его пользу. Если же на выборах победит Джо Байден, то с момента инаугурации и до окончания жизненного цикла СНВ-3 у него будет всего 17 дней. Впрочем, у него, в отличие от действующего главы государства, план действия уже готов и не вызывает никаких сомнений — бывший вице-президент объявил, что продлит договор в нынешнем виде и менять ничего не собирается. И это логично, ведь СНВ-3 — это детище администрации Барака Обамы, при которой Байден был вторым человеком в государстве, а его предвыборная программа во многом направлена на возвращение к жизни того периода. Россия и США вступили в полномасштабную гонку вооружений. Чем это грозит? © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Если на выборах победит Трамп, а с Россией договориться о продлении СНВ-3 не удастся и в феврале 2021 года он прекратит своё существование, то, как допускает руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл, Россия и США могут вступить в гонку вооружений по политическим причинам, а это будет опасно и непосильно для них.

Вот и возникает вопрос, а кто же — Трамп или Байден — предпочтительнее для Москвы на посту американского президента?