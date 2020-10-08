Сразу же после визита в Брюссель и получения относительно скудной помощи от Евросоюза президент Зеленский с супругой дальше отправились по миру. 7-8 октября президентская чета посетила Великобританию

Принять Зеленских согласились британский премьер-министр Борис Джонсон и их высочество герцог Кембриджский. Британское королевство вышло из Евросоюза, поэтому англичан сейчас нужно просить о помощи отдельно, а также отдельно заключать договора о сотрудничестве.

Королевство милостиво решило оказать Украине гуманитарную помощь на сумму 6,5 миллиона. Однако самой крупной сделкой оказалось соглашение о выделении 1,25 миллиарда фунтов на украинский военно-морской флот.

«Второй вопрос — это подписание меморандума о развитии военно-морского флота. Важный стратегический документ, будем на военно-морской базе, подпишем этот меморандум на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов (почти €1,4 млрд.). Мы все верили в то, что снова появится военно-морской флот в Украине и, наконец, это первый такой мощный шаг», — заявил Зеленский по итогам встречи. Украина в НАТО: Зеленский попросил у Джонсона план © REUTERS, Aaron Chown/Pool

Глава МВД Украины Арсен Аваков также заявил, что Великобритания и Украина разработают совместный план в вопросах противодействия российской гибридной войне.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ВВС заявил, что Украина готова дать согласие на создание военной базы Великобритании в Николаевской области. При этом Кулеба уточнил, что Украина выступает за более тесное сотрудничество с британскими военными и рассматривает возможность размещения британских десантников.

«Если они там десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать. С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку, и не только в военном плане», — заявил Кулеба в ответ на недавнюю высадку британских парашютистов в Николаевской области, что сами британцы в Twitter определили как «прыжок на задний двор России».

Старая колониальная империя, возможно, и не прочь была бы обосноваться с военно-морской базой на Украине, но для этого сначала нужно внести изменения в Конституцию Украины, разрешающую размещение баз других государств.

Пока речь идёт о выделении кредита, который в значительной степени освоят сами британцы, поддержав своего производителя. Вопрос был решен еще в августе во время визита министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на Украину.

Финансовая помощь королевства Украине «на флот» в сумме 1,25 млрд фунтов — это кредитные средства, которые Киев должен будет вернуть с процентами в течение 10 лет. Проще говоря, возврат средств будет уже головной болью следующих президентов и правительств Украины.

На эту сумму должны построить 8 ракетных катеров. Встреча на Даунинг-стрит: Джонсон перешел на украинский, Зеленский похвалил © REUTERS, Aaron Chown/Pool

Капитан первого ранга Андрей Рыженко, в прошлом заместитель начальника штаба ВМС Украины по евроинтеграции, подсчитывал, что стоимость одного такого ракетного катера доходит до 80 миллионов долларов, а остальную часть средств можно будет использовать на строительство портовой инфраструктуры.

«Мы подсчитали, что британский катер с нужным нам оснащением, уже с оружием и базовым боекомплектом — то есть восемь ракет — может стоить $60-80 млн за единицу. Это будет катер длиной 50 метров, скоростью 30-50 узлов, тоннажем до 400 тонн», — рассказал Андрей Рыженко.

Однако строить будут сначала на британских верфях, то есть британцы просто переложат значительную часть средств из одного кармана в другой.

На словах посольство королевства считает это и «поддержкой судостроительных мощностей Украины», но проявляться поддержка будет в том, что «Украина будет иметь возможность наблюдать и учиться при построении первых кораблей в Британии».

Затем украинцы под присмотром британцев смогут попытаться повторить это и на своих верфях, но только не на Николаевском судостроительном заводе — таково условие британцев, которые считают, что завод контролирует «пророссийский олигарх» Вадим Новинский, хотя тот и находился под санкциями РФ до апреля этого года.

Часть средств будет использована также для строительства инфраструктуры для базирования катеров в Очакове, где США последние годы уже участвуют в модернизации базы ВМФ Украины.

Американское издание Breaking Defense летом прошлого года выражало мнение, что новая портовая инфраструктура на Украине позволит ей принимать более крупные корабли, а это даст возможность боевым кораблям США и НАТО базироваться и осуществлять манёвры ближе к Крыму. В СНБО призвали ввести войска НАТО на Украину и построить в стране базы Альянса © Сергей Кривонос. Facebook

Российско-украинский экономист Александр Дудчак считает, что Великобритания в данном случае действует на Украине так же, как ранее в своих азиатских колониях.

«Лондон предоставит Киеву кредиты, а потом вернёт их с процентами, потому что тратить эти средства украинская сторона должна на услуги британских судостроительных компаний. На Украине Великобритания чувствует себя колонизатором, как прежде в Азии», — говорит Дудчак, комментируя сделку.

В сентябре украинский военный эксперт Валентин Бадрак говорил в интервью изданию «Апостроф», что Великобритания и США готовы дать кредит на ракетный флот для Украины.

Бадрак объяснил, что катера могут решить многие вопросы: например, поражение кораблей и маневрирование на высоких скоростях (более 50 узлов), поскольку современные катера с пусковыми установками и ракетами дальностью 180 км — это мощное оружие, которое можно очень быстро получить, купить, сделать локализацию производства.

«В 2021 году мы можем иметь первый дивизион ракетных комплексов "Нептун", а это возможность поражать корабли. Условно говоря, это 80 украинских пусков, которым надо противопоставить не менее 200 пусков только со стороны Черноморского флота без учета авиации», — говорит военный эксперт.

Заинтересованность США и Великобритании он объясняет невозможностью прямого конфликта между ядерными державами. Кроме того, корабли ВМФ нечерноморских государств по соглашению с Турцией не могут находиться в Черном море более 21 дня.

Кукушка-Европа хвалит Петуха, Зеленский расхваливает себя сам © REUTERS, Stephanie Lecocq/Pool

Концепцию противодействия российскому флоту на Черном море на Украине сводят к созданию «москитного флота» — множества быстрых и маневренных судов, которые должны «наваливаться толпой и кусать».

Данная концепция в принципе и не предполагает гипотетической победы над российским Черноморским флотом. Ее цель — максимально распылять силы РФ для реагирования на множество точечных угроз.

Украине это противостояние, конечно, никаких выгод не сулит. Ей отводится роль сакральной жертвы, а британские подрядчики получат прибыль, как ранее американские производители локомотивов или французские производители вертолетов для МВД Украины.