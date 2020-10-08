Принять Зеленских согласились британский премьер-министр Борис Джонсон и их высочество герцог Кембриджский. Британское королевство вышло из Евросоюза, поэтому англичан сейчас нужно просить о помощи отдельно, а также отдельно заключать договора о сотрудничестве.
Королевство милостиво решило оказать Украине гуманитарную помощь на сумму 6,5 миллиона. Однако самой крупной сделкой оказалось соглашение о выделении 1,25 миллиарда фунтов на украинский военно-морской флот.
«Второй вопрос — это подписание меморандума о развитии военно-морского флота. Важный стратегический документ, будем на военно-морской базе, подпишем этот меморандум на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов (почти €1,4 млрд.). Мы все верили в то, что снова появится военно-морской флот в Украине и, наконец, это первый такой мощный шаг», — заявил Зеленский по итогам встречи.
Глава МВД Украины Арсен Аваков также заявил, что Великобритания и Украина разработают совместный план в вопросах противодействия российской гибридной войне.
Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ВВС заявил, что Украина готова дать согласие на создание военной базы Великобритании в Николаевской области. При этом Кулеба уточнил, что Украина выступает за более тесное сотрудничество с британскими военными и рассматривает возможность размещения британских десантников.
«Если они там десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать. С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку, и не только в военном плане», — заявил Кулеба в ответ на недавнюю высадку британских парашютистов в Николаевской области, что сами британцы в Twitter определили как «прыжок на задний двор России».
Старая колониальная империя, возможно, и не прочь была бы обосноваться с военно-морской базой на Украине, но для этого сначала нужно внести изменения в Конституцию Украины, разрешающую размещение баз других государств.
Пока речь идёт о выделении кредита, который в значительной степени освоят сами британцы, поддержав своего производителя. Вопрос был решен еще в августе во время визита министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на Украину.
Финансовая помощь королевства Украине «на флот» в сумме 1,25 млрд фунтов — это кредитные средства, которые Киев должен будет вернуть с процентами в течение 10 лет. Проще говоря, возврат средств будет уже головной болью следующих президентов и правительств Украины.
На эту сумму должны построить 8 ракетных катеров.
Капитан первого ранга Андрей Рыженко, в прошлом заместитель начальника штаба ВМС Украины по евроинтеграции, подсчитывал, что стоимость одного такого ракетного катера доходит до 80 миллионов долларов, а остальную часть средств можно будет использовать на строительство портовой инфраструктуры.
«Мы подсчитали, что британский катер с нужным нам оснащением, уже с оружием и базовым боекомплектом — то есть восемь ракет — может стоить $60-80 млн за единицу. Это будет катер длиной 50 метров, скоростью 30-50 узлов, тоннажем до 400 тонн», — рассказал Андрей Рыженко.
Однако строить будут сначала на британских верфях, то есть британцы просто переложат значительную часть средств из одного кармана в другой.
На словах посольство королевства считает это и «поддержкой судостроительных мощностей Украины», но проявляться поддержка будет в том, что «Украина будет иметь возможность наблюдать и учиться при построении первых кораблей в Британии».
Затем украинцы под присмотром британцев смогут попытаться повторить это и на своих верфях, но только не на Николаевском судостроительном заводе — таково условие британцев, которые считают, что завод контролирует «пророссийский олигарх» Вадим Новинский, хотя тот и находился под санкциями РФ до апреля этого года.
Часть средств будет использована также для строительства инфраструктуры для базирования катеров в Очакове, где США последние годы уже участвуют в модернизации базы ВМФ Украины.
Американское издание Breaking Defense летом прошлого года выражало мнение, что новая портовая инфраструктура на Украине позволит ей принимать более крупные корабли, а это даст возможность боевым кораблям США и НАТО базироваться и осуществлять манёвры ближе к Крыму.
Российско-украинский экономист Александр Дудчак считает, что Великобритания в данном случае действует на Украине так же, как ранее в своих азиатских колониях.
«Лондон предоставит Киеву кредиты, а потом вернёт их с процентами, потому что тратить эти средства украинская сторона должна на услуги британских судостроительных компаний. На Украине Великобритания чувствует себя колонизатором, как прежде в Азии», — говорит Дудчак, комментируя сделку.
В сентябре украинский военный эксперт Валентин Бадрак говорил в интервью изданию «Апостроф», что Великобритания и США готовы дать кредит на ракетный флот для Украины.
Бадрак объяснил, что катера могут решить многие вопросы: например, поражение кораблей и маневрирование на высоких скоростях (более 50 узлов), поскольку современные катера с пусковыми установками и ракетами дальностью 180 км — это мощное оружие, которое можно очень быстро получить, купить, сделать локализацию производства.
«В 2021 году мы можем иметь первый дивизион ракетных комплексов "Нептун", а это возможность поражать корабли. Условно говоря, это 80 украинских пусков, которым надо противопоставить не менее 200 пусков только со стороны Черноморского флота без учета авиации», — говорит военный эксперт.
Заинтересованность США и Великобритании он объясняет невозможностью прямого конфликта между ядерными державами. Кроме того, корабли ВМФ нечерноморских государств по соглашению с Турцией не могут находиться в Черном море более 21 дня.
Проще говоря, они хотели бы повоевать руками Украины. Британцам и американцам не впервой воевать руками каких угодно «басмачей», получая при этом гешефт на производстве и поставках вооружений, обеспечивая свою оборонку заказами.
Концепцию противодействия российскому флоту на Черном море на Украине сводят к созданию «москитного флота» — множества быстрых и маневренных судов, которые должны «наваливаться толпой и кусать».
Данная концепция в принципе и не предполагает гипотетической победы над российским Черноморским флотом. Ее цель — максимально распылять силы РФ для реагирования на множество точечных угроз.
Украине это противостояние, конечно, никаких выгод не сулит. Ей отводится роль сакральной жертвы, а британские подрядчики получат прибыль, как ранее американские производители локомотивов или французские производители вертолетов для МВД Украины.