В среду, 7 октября, посольство Украины в Армении опровергло информацию о вербовке азербайджанцами для войны в Нагорном Карабахе бойцов «Азова» и военизированных формирований «Правого сектора»*. Эта информация уже успела переполошить медиасообщество, которое и так полнится слухами об иностранных наёмниках в Нагорном Карабахе

В среду, 7 октября, посол Украины в Армении Иван Кулеба — отец украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы — обратился к армянскому изданию Aysor.am.

«7 октября 2020 года ваш сайт опубликовал сообщение WarGonzo «азербайджанцы вербуют боевиков из радикальных украинских националистических группировок «Азов» и «Правый сектор» в Одессе для отправки их в зону Нагорно-Карабахского конфликта. Обращаем ваше внимание на то, что эту информацию распространяет российский «информационный» канал WarGonzo, который специализируется на подготовке и распространении ложных новостей. Это ложная информация, распространяемая российскими «источниками» в интересах своих работодателей», — указывалось в обращении посла Украины. МИД Украины рассказал о вербовке националистов в Карабах © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Ранее Telegram-канал WarGonzo опубликовал информацию о том, что на Украине азербайджанцы вербуют бывших атошников для участия в войне.

«Алиев вербует наёмников на Украине из числа ветеранов АТО. Источники проекта WarGonzo в Одессе сообщают, что представители азербайджанской диаспоры для отправки на карабахский фронт вербуют бойцов из украинских радикально-националистических группировок «Азов» и «Правый Сектор»* (в РФ — террористическая организация, к слову). Предлагается зарплата от 1500 до 2000 долларов. В целом, не удивительно — ведь в 2014 на стороне Киева были замечены воюющие азербайджанцы», — гласило сообщение канала.

У тех, кто занимается украинской проблематикой, данное сообщение сразу вызвало скепсис. «Азов» — это не группировка, а полк (на заре своего существования — батальон) в структуре Национальной гвардии. Что же касается «Правого сектора»*, то у него есть свои военизированные структуры — «Украинская добровольческая армия».

Впрочем, это не означает, что радикалы из Украины не могут принять участия в войне в Нагорном Карабахе.

«Я вам не скажу за всю Одессу»

В сообщении WarGonzo обращает на себя внимание место, где якобы происходит вербовка «атошников». Это Одесса. Не самый националистический город Украины. Один из приближённых к создателю «Азова» и лидеру «Национального корпуса» Андрею Билецкому человек — Сергей Коротких, известный также как Малюта и Боцман, — в июльском интервью одесскому журналисту Станиславу Домбровскому признавался, что не любит Одессу.

Что касается «Правого сектора»*, то, несмотря на то что один из бывших лидеров одесской ячейки этой организации — Сергей Стерненко — стал сегодня всеукраинской знаменитостью и одним из лидеров национал-радикалов, то и эта организация не имела прочной базы в Одессе. Сатановский объяснил, почему Эрдоган будет извиняться перед Путиным за авантюру в Карабахе © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Всё это, правда, не означает, что в городе не живут атошники из «Азова» и «ПС»*. Другое дело, что их там не так уж и много. И они не столь влиятельны даже в среде радикалов. И если бы представители Азербайджана хотели бы завербовать себе бойцов, им следовало бы ехать в Киев, Харьков, где позиции «Азова» куда прочнее (в Киеве даже имеется своя тренировочная база на территории одного из бывших промышленных предприятий), или на Западную Украину, где среди части молодёжи популярен «Правый сектор»*. Правда, в случае с бойцами «Азова» их наверняка бы ждало фиаско. Первые — нацисты и расисты. Они одинаково отрицательно относятся и к армянам, и к азербайджанцам и воевать за них вряд ли станут даже за деньги.

А вот что касается «Правого сектора»*, то тут всё сложнее. Одной из организаций, из который в ноябре 2013 года и был создан «Правый сектор»*, была УНА-УНСО*. В сети легко можно найти фотографии митинга во Львове, во время которого «унсовцы» бросают на землю флаги недружественных государств.

Помимо российского флага там ещё и флаг Армении. Однако сегодня в «Правом секторе»* не так уж много людей из «старой гвардии». Да и молодых вряд ли сманишь на чужую войну рассказами о том, что Армения — «друг России». Тем более нынешнее армянское руководство, пришедшее к власти на волне протестов, считается гораздо более прозападным, чем свергнутые им предшественники.

В то же время информация о возможном участии «Правого сектора»* в войне в Карабахе и о том, что вербовка происходила в Одессе, может отослать к другим участникам войны в Донбассе.

Ветераны войн на Кавказе и в Сирии

Одесса среди прочего известна и своей чеченской диаспорой. При этом часть этой диаспоры не горит желанием посещать свою малую Родину по вполне объективным причинам — там этим людям будут не очень рады. Всё дело в том, что это участники войн в Чечне.

Ещё в 1996 году в Одессе при содействии возглавлявшего тогда город Эдуарда Гурвица прошёл съезд чеченской диаспоры. Гурвиц же посетил Чечню и способствовал освобождению группы украинских заложников. 2 февраля 1997 года Гурвиц побывал на «инаугурации» Аслана Масхадова в качестве официального гостя. В мае этого же года он на наивысшем уровне принял делегацию от правительства Масхадова во главе с вице-президентом «Чеченской Республики Ичкерия» Вахой Арсановым. Последний поблагодарил Гурвица за «материальную, моральную и духовную поддержку Чечни».

Позже в Одессе оказались и такие люди, как участник двух чеченских войн Тимур Махаури, Иса Мустафинов (позже был ликвидирован в РФ. — Ред.), Ислам Тухашев, Адам Осмаев, Иса Мунаев и другие участники бандформирований.

В 2014 году, когда на Украине произошёл государственный переворот, разыскиваемые в России участники бандформирований решили присоединиться к войне в Донбассе. Как воевали на Украине борцы за Ичкерию © zulikhan.livejournal

«Мы воюем. Муж руководит разведывательно-диверсионной группой, я тоже иногда с ними хожу. На нашей стороне воюет уже много чеченцев. Создан специальный батальон под командованием Исы Мунаева. Там, конечно, не только чеченцы, даже не только кавказцы, но наших, ичкерийцев, много», — рассказывала в блоге женщина, представлявшаяся как Зулихан Магомадова.

В октябре 2014 года появилось ещё одно формирование — «Международный батальон имени шейха Мансура», который возглавил ветеран войн в Чечне Муслим Чеберлоевский.

В 2015 году журналистка Анна Немцова в своей статье для издания The Daily Beast писала, что «за последний год десятки чеченских боевиков перешли украинскую границу, некоторые легально, некоторые нелегально, и связались на Донбассе с «Правым сектором»*, крайне правой вооруженной организацией».

«Трое наших ребят приехали сюда из Сирии, еще пятнадцать ждут в Турции. Они хотели пойти по моему пути, присоединиться к нашему батальону прямо сейчас, но украинские пограничники не пускают их», — рассказывал Немцовой сам Чеберлоевский.

Чеберлоевский был дружен с руководством «Правого сектора»*. Так, у него были совместные фото с Дмитрием Ярошем.

Чисто теоретически, с учётом того, что в Нагорном Карабахе в своё время успел повоевать сам Шамиль Басаев, нельзя исключать вероятность того, что к войне попытаются привлечь тех, кто его знал или разделяет такие же взгляды. Кроме того, западные СМИ уже сообщили об участии в войне в Нагорном Карабахе и боевиков из Сирии, где воевали некоторые бойцы того же «Международного батальона имени шейха Мансура».

При этом сами жители Чечни негативно настроены к участию земляков в этой войне. Так издание «Кавказский Узел» сообщает, что появившаяся видеозапись якобы присутствия чеченцев в Нагорном Карабахе вызвала неоднозначную реакцию в обществе Чечни. Видео появилось в сообществе «ЧП Грозный 95» и было подписано как «Чеченцы уже там! Карабах».

Часть чеченцев усомнились в её подлинности, некоторые комментаторы предположили, что речь идёт о съёмке кино, а ещё часть — что речь о тех чеченцах, которые уже давно живут в Азербайджане. Но в целом комментаторы из Чечни были негативно настроены по отношению к самому участию чеченцев в войне в Нагорном Карабахе.

Некоторые Instagram-сообщества Чечни и вовсе призвали не распространять это видео, т.к., по их мнению, это была грубая фальшивка с наложенными голосами.

В итоге оказались правы те, кто предположил киносъемки. Выяснилось, что видео было снято в районе села Морского в Крыму. Там летом-осенью 2020 года снималось сразу несколько фильмов на военную тематику: «Пальмира», «Шугалей-2» и «Небо».

Так что информация об участии в армяно-азербайджанском конфликте наёмников из Украины, даже и из связанных с украинскими националистами батальонов, где есть ветераны войн на Кавказе и в Сирии, не подтверждена. Да и вряд ли официальная Украина захочет ссориться с Западом, который весьма негативно относится к эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

* Запрещённые в РФ организации.