В конце сентября 2020 года Министерство информации Белоруссии лишило регистрации в качестве СМИ одно из ведуших интернет-изданий республики Tut.by. Оно продолжит работу как портал без официального статуса

Для белорусского интернета это громкое событие. Информационное противостояние в республике набирает обороты, и обе стороны настроены решительно.

Решение по Tut.by укладывается в логику действий властей во время текущего политического кризиса. Так, в августе уже были заблокированы около десятка негосударственных СМИ и порталов. В том числе скандально известный «Белсат» — польское медиа, созданное специально для белорусской аудитории.

Не благодаря, а вопреки Лукашенко. Белорусский IT-маркетолог объяснил, кто развивал IT-индустрию © Facebook, Никита Черкасов

Дело в том, что и Tut.by, и заблокированные ранее сайты иных медиа, а также указанные выше зарубежные СМИ активно освещали акции протеста. При этом прямо или косвенно демонстрируя солидарность с уличными активистами, что представители власти могли расценить как призыв к участию в несанкционированных мероприятиях.

Неожиданные проблемы начались и у печатных изданий, например, белорусская редакция «Комсомольской правды» и «Народная воля» жаловались, что Дом печати отказывал им в распечатке номеров по разным причинам. Не вышли также некоторые номера и таких газет, как «Белгазета» и «Свободные новости плюс». Официально политические причины отказа никто не озвучил, но логика и контекст развития ситуации подсказывают, что причиной всё-таки могло стать освещение акций протеста.

Предтечи политического кризиса

«Как только, так сразу». В Минске снизили скорость мобильного интернета © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

До выборов и последующих событий сфера пропаганды и информационного противоборства в Минске была недооценена. Иначе никак не объяснить ту информационную политику, которая проводилась два последних десятилетия.

Центральное место в теленовостях и районных газетах нередко занимали условные «показатели надоев и сбора урожая», а политические программы были настолько пресными и скучными, что их можно было смотреть вместо «Спокойной ночи, малыши». Там часто срезались острые углы, а какая-либо «хайповая» информация, которая вызывала живой интерес в обществе, подавалась с некоторым опозданием.

Складывалось впечатление, что у госСМИ стоит задача не просто рассказать о каком-то событии, но и сделать это настолько деликатно, чтобы к редакции «не возникло лишних вопросов». В это время оппозиционные медиа всегда часто первыми приезжали на место громких событий и освещали всё в мельчайших подробностях, обрастая огромной аудиторией.

Помимо этого, государственные СМИ, в отличие от своих оппонентов, были крайне пассивны в соцсетях, мессенджерах и на YouTube.

Против Лукашенко. «Киберпартизаны» открыли в Белоруссии «IT-фронт протеста» © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Вот и вышло, что к началу текущего политического кризиса лишенный статуса СМИ Tut.by подошел абсолютным лидером по популярности в интернете среди информационных ресурсов, на голову опередив государственные источники информации. В 2019 году этой сайт охватывал 62% всей аудитории белорусского интернета.

Таким образом, официальный Минск на данный момент проигрывает оппозиции в информационной войне, и во время текущего политического кризиса это проявилось наиболее остро. И теперь власти исправляют ошибки методом ограничений и санкций, чтобы ослабить информационное давление на себя и продемонстрировать контроль в этой сфере.

Обратный эффект

Административные методы воздействия при уровне нынешнего противостояния не просто недейственны, но и могут принести обратный эффект.

Украинское досье: Третья мировая война началась, главный фронт – информационный © Арина Тихомирова/Украина.ру

Для редакции также будет повод активизировать работу в социальных сетях и нарастить там количество подписчиков, мол, «оставайтесь с нами в соцсетях и телеграме, пока полностью не заблокировали».

К слову, Tut.by получил регистрацию в качестве СМИ лишь в 2019 году. До этого времени портал уже успел стать самым популярным среди белорусских информационных ресурсов. Так что соответствующий опыт у редакции есть.

Во-вторых, текущий уровень развития технологий позволяет нивелировать любые запреты в интернете методом создания «сайтов-зеркалок» или заменой домена, что уже предприняли некоторые заблокированные порталы и почти вернули себе размер прежней аудитории. Также не стоит забывать и про многочисленные программы, которые помогают пользователям обойти ограничения на посещение определенных страниц. К тому же после проблем в работе интернета в республике в первые дни сразу после выборов белорусы в массовом порядке скачали себе соответствующие приложения.

В-третьих, сегодня каждый обладатель смартфона с камерой — журналист и блогер. Те же участники акций протеста самостоятельно снимают происходящее и отправляют это зарубежным блогерам, которые координируют протесты. Поэтому ограничение популярного СМИ вряд ли как-то скажется на информационном пространстве республики в целом.