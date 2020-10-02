Для белорусского интернета это громкое событие. Информационное противостояние в республике набирает обороты, и обе стороны настроены решительно.
Решение по Tut.by укладывается в логику действий властей во время текущего политического кризиса. Так, в августе уже были заблокированы около десятка негосударственных СМИ и порталов. В том числе скандально известный «Белсат» — польское медиа, созданное специально для белорусской аудитории.
Параллельно данным процессам многие журналисты зарубежных СМИ были лишены аккредитации. В основном это представители западных изданий, подробно освещающих акции протеста: Reuters, AFP, Associated Press, RFI, «Настоящее время» и др.
Дело в том, что и Tut.by, и заблокированные ранее сайты иных медиа, а также указанные выше зарубежные СМИ активно освещали акции протеста. При этом прямо или косвенно демонстрируя солидарность с уличными активистами, что представители власти могли расценить как призыв к участию в несанкционированных мероприятиях.
Неожиданные проблемы начались и у печатных изданий, например, белорусская редакция «Комсомольской правды» и «Народная воля» жаловались, что Дом печати отказывал им в распечатке номеров по разным причинам. Не вышли также некоторые номера и таких газет, как «Белгазета» и «Свободные новости плюс». Официально политические причины отказа никто не озвучил, но логика и контекст развития ситуации подсказывают, что причиной всё-таки могло стать освещение акций протеста.
Предтечи политического кризиса
Причина столь радикальных решений официального Минска по поводу оппозиционных (или близких к ним) СМИ кроется в том, что у него попросту нет иных рычагов влияния на интернет-пространство.
До выборов и последующих событий сфера пропаганды и информационного противоборства в Минске была недооценена. Иначе никак не объяснить ту информационную политику, которая проводилась два последних десятилетия.
Центральное место в теленовостях и районных газетах нередко занимали условные «показатели надоев и сбора урожая», а политические программы были настолько пресными и скучными, что их можно было смотреть вместо «Спокойной ночи, малыши». Там часто срезались острые углы, а какая-либо «хайповая» информация, которая вызывала живой интерес в обществе, подавалась с некоторым опозданием.
Складывалось впечатление, что у госСМИ стоит задача не просто рассказать о каком-то событии, но и сделать это настолько деликатно, чтобы к редакции «не возникло лишних вопросов». В это время оппозиционные медиа всегда часто первыми приезжали на место громких событий и освещали всё в мельчайших подробностях, обрастая огромной аудиторией.
Помимо этого, государственные СМИ, в отличие от своих оппонентов, были крайне пассивны в соцсетях, мессенджерах и на YouTube.
С учетом данных факторов у молодежи отчасти был сформирован стереотип, что государственные медиапроекты несовременны и непрогрессивны. В то время как оппозиционные или негосударственные успешно находили подход к читателям большей степенью интерактивности, мобильности, оперативности освещения событий и использованием новых форм подачи информации — соцсети, мессенджеры, TikTok, YouTube. То же касается и политической повестки в данных медиа.
Вот и вышло, что к началу текущего политического кризиса лишенный статуса СМИ Tut.by подошел абсолютным лидером по популярности в интернете среди информационных ресурсов, на голову опередив государственные источники информации. В 2019 году этой сайт охватывал 62% всей аудитории белорусского интернета.
Таким образом, официальный Минск на данный момент проигрывает оппозиции в информационной войне, и во время текущего политического кризиса это проявилось наиболее остро. И теперь власти исправляют ошибки методом ограничений и санкций, чтобы ослабить информационное давление на себя и продемонстрировать контроль в этой сфере.
Обратный эффект
Административные методы воздействия при уровне нынешнего противостояния не просто недейственны, но и могут принести обратный эффект.
Во-первых, сайт Tut.by продолжит свою работу. Правда, теперь, без статуса СМИ, редакция не сможет освещать массовые мероприятия, ей также может быть закрыт доступ к пресс-конференциям и иным «ништякам», которые есть у СМИ. Зато к порталу значительно увеличится внимание как в республике, так и в мире — у него появится репутация жертвы, пострадавшей от админресурса. Есть и вероятность, что данный факт активизирует протестующих. Некоторые лозунги в защиту портала уже стали появляться.
Для редакции также будет повод активизировать работу в социальных сетях и нарастить там количество подписчиков, мол, «оставайтесь с нами в соцсетях и телеграме, пока полностью не заблокировали».
К слову, Tut.by получил регистрацию в качестве СМИ лишь в 2019 году. До этого времени портал уже успел стать самым популярным среди белорусских информационных ресурсов. Так что соответствующий опыт у редакции есть.
Во-вторых, текущий уровень развития технологий позволяет нивелировать любые запреты в интернете методом создания «сайтов-зеркалок» или заменой домена, что уже предприняли некоторые заблокированные порталы и почти вернули себе размер прежней аудитории. Также не стоит забывать и про многочисленные программы, которые помогают пользователям обойти ограничения на посещение определенных страниц. К тому же после проблем в работе интернета в республике в первые дни сразу после выборов белорусы в массовом порядке скачали себе соответствующие приложения.
В-третьих, сегодня каждый обладатель смартфона с камерой — журналист и блогер. Те же участники акций протеста самостоятельно снимают происходящее и отправляют это зарубежным блогерам, которые координируют протесты. Поэтому ограничение популярного СМИ вряд ли как-то скажется на информационном пространстве республики в целом.