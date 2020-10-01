Канцлер Германии Ангела Меркель в среду, 30 сентября, подтвердила свою встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Ранее с Тихановской встречался президент Франции Эммануэль Макрон

В среду, 30 сентября, канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свою встречу с одним из лидеров белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

«Затем я встречусь с оппозиционеркой госпожой Тихановской. Когда мы видим смелых женщин, которые выходят на улицу ради свободной от коррупции жизни, я могу сказать, что я только восхищаюсь этим», — заявила Меркель. Активист рассказал, кем координируются протесты в Белоруссии © Facebook, Никита Черкасов

Ранее сама Тихановская анонсировала эту встречу.

«На следующей неделе у нас запланирована встреча с Ангелой Меркель. С кабинетом Ангелы Меркель. А также ряд других встреч в Европе», — заявила она в эфире международного французского радио во вторник, 29 сентября.

Это не первая встреча Тихановской с руководством сильнейших стран в Евросоюзе.

Шкурный интерес

Во вторник, 29 сентября, лидер белорусской оппозиции Тихановская встречалась с президентом одного из сильнейших государств ЕС — Франции — Эммануэлем Макроном. Последний пообещал Тихановской помощь.

«Мы сделаем все возможное, поверьте. <…> Европа действует, оказывает давление, мы будем принимать санкции в ближайшие дни или недели. Таким образом мы повлияем на режим, которому приходит конец», — заявил Макрон.

Кроме того, как сообщила Тихановская, французский президент пообещал ей помочь с освобождением сторонников белорусской оппозиции, находящихся под арестом.

«Я благодарна Франции за оказанное внимание. Эммануэль Макрон отлично информирован о белорусской ситуации, следит за событиями и поддерживает белорусов в нашей борьбе за свободу», — заявила она.

В общем, Тихановская осталась от встречи в восторге.

Но зачем Макрону встречаться с одним из лидеров белорусской оппозиции?

«У Макрона в 2022 году будут президентские выборы, ему нужно переизбираться, и, конечно же, ему нужно демонстрировать французам, что он активно работает во внутренней и внешней политике. Но коль скоро во внутренней политике его реформы натолкнулись на сопротивление электората и в чем-то он пошел на уступки, сейчас ему нужно вытаскивать французскую экономику, во внешней политике ему несколько проще показывать свои успехи. Потому что, если в результате его поездок или выступлений какой-то кризис нормализуется, он всегда может записать это себе в актив и сказать: «Видите, я отстаиваю активную роль Франции и Евросоюза, я работаю, я не сижу сложа руки и т.д.

Так что, конечно, Макрон в данном случае пытается воспользоваться ситуацией и ковать железо пока горячо», — отметил в комментарии изданию «Газета.Ru» научный сотрудник Отдела европейский политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Турецкий гамбит. Чем для Эрдогана обернётся поддержка Азербайджана © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Правда, для того чтобы воплотить в реальность свои слова о санкциях в адрес белорусского руководства, Франции придётся либо переубедить Кипр, блокирующий эти санкции, либо уговорить колеблющихся членов Евросоюза и пойти на поводу у последнего, введя санкции в отношении Турции из-за проблемы Восточного Средиземноморья.

А это, в свою очередь, оттолкнёт Анкару от Брюсселя и существенно осложнит урегулирование конфликта в Карабахе, одну из сторон которого — Азербайджан — поддерживает Турция. При этом самому Макрону по поводу обострения в Карабахе уже звонил премьер-министр Армении Никол Пашинян. А позже французский президент сделал совместное заявление с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Обстоятельно обсуждено резкое обострение обстановки в зоне нагорнокарабахского конфликта. Высказана серьезная озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями. Владимир Путин и Эммануэль Макрон призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня, деэскалации напряженности и проявлению максимальной сдержанности», — говорилось в заявлении.

В общем, обещания Макрона по поводу санкций трудновыполнимы. При этом они парадоксальным образом влияют и на политику одного из мощнейших государств мира.

Когда в друзьях согласья нет

В четверг, 1 октября, международное агентство Reuters рассказало о причинах, по которым США воздержались от совместных с Великобританией и Канадой санкций против Белоруссии. Единому фронту англосаксов помешала разобщенная позиция Евросоюза. МИД Белоруссии назвал Тихановскую новой достопримечательностью Литвы © REUTERS, Sviatlana Tsikhanouskaya headquarters/Handout

«Шесть источников сообщили агентству Reuters на прошлой неделе, что Великобритания, Канада и Соединенные Штаты планируют скоординированно ввести санкции в отношении отдельных лиц из Белоруссии. Только Лондон и Оттава сделали это во вторник [29 сентября]. Три источника на условиях анонимности сообщили в среду [30 сентября], что Вашингтон воздержался, поскольку считал, что ЕС может достичь консенсуса на заседании Совета Европы на этой неделе. Источник, знакомый с проблемой, сообщил Reuters, что пакет американских санкций, включающий санкции из-за нарушения прав человека, был готов по существу, но время объявления было неопределенным», — указывалось в публикации агентства.

Санкции, введённые Великобританией и США, касались президента Белоруссии Александра Лукашенко и его старшего сына Виктора, а также высокопоставленных членов правительства. Санкции включают запрет на поездки и замораживание активов.

А вот США к ним пока не присоединились. И всё из-за Европы, а точнее из-за Кипра.

Впрочем, пока американцы раздумывают, вводить ли санкции против Белоруссии, оппозиция этой страны не сдаётся. При этом не все методы, которые используют протестующие, заслужили бы одобрения в самих странах Запада, если бы население этих стран использовало их во время массовых акций.

Коктейли для «мирных» протестующих

В среду, 30 сентября, пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своём Telegram-канале распространила видео допроса одного из задержанных протестующих.

«Накануне воскресного протестного марша сотрудники 5-го управления (по Минску) ГУБОПиК МВД получили информацию: 30-летний местный житель собирается принять активное участие в беспорядках. В частности, после несанкционированного массового мероприятия намерен блокировать дорожное движение, забросав транспорт коктейлями Молотова. Преступным планам помешали милиционеры: вечером 27 сентября минчанина задержали по пути к местам скопления людей», — указывалось в публикации.

Там же рассказывалось о найденном у задержанного и демонстрировалось видео обыска и допроса.

«В рюкзаке «революционера» обнаружены две стеклянные бутылки с горючей смесью и тряпичными фитилями, а в хозпостройке по месту жительства — более двух литров жидкостей для приготовления «снарядов», — отмечалось в публикации.

Позже в эфире белорусского телевидения рассказали и о другом задержанном белорусскими правоохранителями. У него изъяли патроны и винтовку с прицелом.

Всё это свидетельствует, что белорусским властям рано расслабляться.

Что же касается Запада, то его устроит любая смена власти в стране, кроме той, когда в результате к руководству придут более пророссийские политики. Поэтому то, что на руководство Белоруссии будут давить и новые санкции, — лишь вопрос времени.

Впрочем, окончательно жечь мосты с белорусскими властями на Западе всё же не будут. Но и ослаблять давления — тоже.