Утром 27 сентября на границе Азербайджана с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой вновь заговорили пушки. Вялотекущий конфликт в Закавказье грозит разгореться с новой силой

Последнее крупное боестолкновение на армяно-азербайджанской границе произошло в середине июля этого года. В этот раз ВС Азербайджана перешли в наступление и, как утверждает армянская сторона, обстреляли приграничные населенные пункты, в том числе столицу Арцака Стапанкерт.

Причиной широкомасштабного наступления, по версии Баку, стал артиллерийский обстрел ВС Армении приграничных районов. Число жертв артудара армянской армии к середине дня достигло 14 человек, утверждает Генпрокуратура Азербайджана.

Ход боевых действий

ВС Азербайджана пошли в атаку на армянские позиции в 6.15 по московскому времени. По заявлениям Минобороны Армении, к середине дня подразделения Армии обороны НКР уничтожили четыре вертолета, около 15 беспилотных летательных аппаратов, в том числе ударных, 10 танков и боевых машин пехоты противника.

Баку назвал ложью сообщение Еревана об уничтоженных вертолетах ВС Азербайджана © РИА Новости, Каро Саакян | Перейти в фотобанк

В свою очередь руководитель пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов заявил, что азербайджанским военным удалось взять под контроль ряд сел и господствующих высот. Ранее Эйвазов назвал ложью и дезинформацией заявления армянской стороны о потерях ВС Азербайджана в боевой технике.

По его словам, военные Баку уничтожили 12 единиц зенитно-ракетных комплексов «Оса» подразделений ПВО Армении.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла сообщения азербайджанских военных о захвате шести сел в Нагорном Карабахе. По информации Еревана, ракетный удар ВС Азербайджана нанесли в направлении города Варденис на северо-востоке Армении.

Заявления официальных лиц

После начала боевых действий премьер-министр Армении Никол Пашинян ввел военное положение и объявил общую мобилизацию. Такие же меры принял и президент Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян.

«Будьте готовы к защите нашей священной родины», — написал Пашинян в Facebook.

Позднее Пашинян призвал мировое сообщество не допустить эскалации конфликта в регионе и вмешательство Турции в ситуацию в регионе. Ответственность за обострение ситуации Пашинян возложил на власти Азербайджана, в том числе на президента Ильхама Алиева.

Лидер Азербайджана, обращаясь 27 сентября к нации, рассказал о потерях среди военных и гражданских и заверил, что «их кровь не останется неотомщенной».

На обострение ситуации в Закавказье последовала немедленная реакция МИД России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном выразил обеспокоенность ситуацией в Нагорном Карабахе и поступающей информации по поводу убитых и раненых.

Россия призвала стороны конфликта прекратить огонь, выразив готовность вместе с другими представителями Минской группы ОБСЕ выступить посредником в урегулировании ситуации.

Александр Искандарян: Обстрелы Азербайджаном территории Нагорного Карабаха не были случайностью © Sputnik /Asatur Yesayants Мевлютом Чавушоглу Лавров подчеркнул необходимость скорейшего прекращения конфликта и стабилизации ситуации на линии соприкосновения. Стороны также выразили соболезнования погибшим.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заверил, что Баку может рассчитывать на любую помощь Анкары в ходе конфликта.

«Турция будет стоять бок о бок со своими азербайджанскими братьями, как она всегда это делала», — заявил Эрдоган.

К сдержанности и мирному разрешению конфликта Баку и Ереван призвали представители Казахстана, Украины, Грузии, Греции и председатель ОБСЕ Эди Рама.

Немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе призвал высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Комментарии экспертов

В зоне конфликта очень давно не возникала ситуация, когда артиллерийскому обстрелу подвергались города, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян.

По его словам, военное обострение было запланированным, о чем свидетельствует присутствие корреспондента турецкого государственного телеканала TRT HABER в зоне боевых действий.

Нынешние события стали реакцией на провал июльского наступления Азербайджана на НКР, считает эксперт. Вместе с тем трудно судить о происходящем внутри азербайджанского общества в силу закрытости этой страны.

Говоря о роли России в разрешении конфликта, Александр Искандарян напомнил, что Москва является союзником Армении.

«Россия является одним из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ вместе с Францией и США. Понятно, что Россия играет не последнюю скрипку в этом деле просто потому, что она географически находится ближе и имеет гораздо больше инструментов влияния на стороны конфликта.

Обычно в таких случаях бывают задействованы какие-то дипломатические механизмы, очень часто закрытые. Это будет делаться», — рассказал политолог.

Азербайджан долгое время не реагировал на провокации армянской стороны, однако на этот раз руководство Армении фактически объявило большую региональную войны. Такой точки зрения придерживается заместитель генерального директора агентства Trend (Азербайджан) Гюльнара Мамедзаде, о чем она рассказала изданию Украина.ру в эксклюзивном интервью.

Гульнара Мамедзаде: Азербайджан имеет право восстановить свою территориальную целостность © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

«Мы не находимся на территории Армении, мы находимся на своей территории. Азербайджан имеет полное право восстановить свою территориальную целостность. Азербайджан имеет полное право способствовать тому, чтобы Вооруженные силы Армении покинули территорию Азербайджана. Азербайджанское общество полностью поддерживает в этом направлении власть. Азербайджан хочет освободиться от армянской оккупации», — рассказала Мамедзаде.

Эксперт надеется, что дух прагматизма, который свойственен лидерам Турции и России, позволит Путину и Эрдогану оценить ситуацию и принять правильное решение, не допустив дальнейшей эскалации конфликта.