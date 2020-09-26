Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден упрекнул действующего главу государства Дональда Трампа в том, что он молчит о поведении белорусского лидера Александра Лукашенко и не поддерживает оппозицию Белоруссии. Однако хозяин Белого дома занял позицию наблюдателя не просто так

Президент США Дональд Трамп пришёл к власти под лозунгом «Америка прежде всего», тем самым отдавая приоритет внутренней политике, этим же принципом он руководствуется и на внешнеполитическом направлении — США не должны потакать другим странам в ущерб себе. Многие его решения, прежде всего о денонсации международных договоров и выход из международных организаций, подвергаются жёсткой критике, особенно демократов. Администрация предыдущего президента Барака Обамы, напротив, не стеснялась вмешиваться во внутренние дела других стран, свергать неугодные режимы и ставить лояльных Америке правителей, одну из ключевых ролей в «насаждении демократии по всему миру» играл вице-президент Джо Байден. У него большой опыт внешнеполитической деятельности, поэтому считает, что имеет полное право указывать Трампу, как нужно действовать по отношению к другим государствам, в частности с Белоруссией сейчас.

«Более 6 недель народ Белоруссии отважно поднялся против диктатора с требованием предоставить им их демократические права и свободы. Но вместо того, чтобы принять их призывы к новым выборам, Александр Лукашенко ответил на мирное выражение свобод бесчеловечным насилием. В среду Лукашенко сам себя инаугурировал в ходе фиктивной церемонии, которую демократии по всему миру отказались признать. Президент, прячущийся в страхе от своих собственных граждан, отказывающийся принять волю народа — это признак слабости, нелегитимный самодержец, а не сильный лидер», — говорится в заявлении кандидата в президенты США от Демократической партии. Работала с Путиным, Ющенко и Саакашвили. Кто станет послом США в Белоруссии © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

23 сентября государственное информационное агентство Белта сообщило, что Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, причём инаугурация не была анонсирована. Этот факт не только спровоцировал очередную волну протестов внутри государства, но и критику иностранных политиков.

Комментируя произошедшее, представитель Госдепартамента сказал, что «выборы 9 августы не были ни свободными, ни честными, объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность. США не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером страны».

Самого белорусского лидера не очень-то это волнует. Лукашенко подчеркнул, что инаугурация — это внутреннее дело Белоруссии, и власти не обязаны никого оповещать. По его словам, критикуют церемонию западные политики для того, чтобы подогреть протестное настроение, чтобы как моно больше людей вышло на традиционные акции в выходные дни.

Опасный прецедент

Трамп на фоне европейских стран, особенно Литвы и Польши, более чем сдержанно реагирует на события в Белоруссии. Впервые прошедшие 9 августа президентские выборы и вспыхнувшие после них акции протестов президент США прокомментировал спустя неделю, 17-го числа, и то дежурной фразой «ситуация ужасная, Вашингтон пристально наблюдает за происходящим в стране». Риск двоевластия навис над США: Америка рискует повторить судьбу Белоруссии © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Причина не только и не столько в том, насколько Трампу интересно, что происходит в Белоруссии, а в том, что его собственные заявления могут выйти ему боком. Соединённые Штаты сами охвачены уличными протестами на протяжении 4 месяцев после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе к тому же американцы сами находятся на пороге президентских выборов. Любое заявление Трампа демократы могут вывернуть до неузнаваемости и использовать против него. К тому же президента могут уличить в применении двойных стандартов, то есть что одну и ту же ситуацию он трактует по-разному применительно к своей стране и к Белоруссии. Учитывая, что поляризация общества и противостояние двух партий в Штатах достигли невиданного накала, решающее значение в конечном итоге может сыграть любая деталь.

К тому же Трампу хватает проблем в своей стране, решить которые хорошо бы до выборов. Прежде всего, речь идёт об эпидемии коронавируса. Штаты по-прежнему занимают первое место в мире по количеству заболевших (более 7 млн случаев) и умерших (свыше 200 тысяч), а сроки появления американской вакцины, озвученные президентом, прошли. Кроме того, нужно навести порядок на улицах. Несогласная с результатами выборов, разъярённая толпа — это именно то, что нужно демократам, которые сейчас разрабатывают сценарий «цветной революции» в США.

Два кандидата в президенты — два подхода к Белоруссии

«Президент Трамп отказывается высказаться против действий Лукашенко или предложить свою поддержку продемократическому движению», — заявил Байден.

Сам он ещё 11 августа, через 2 дня после президентских выборов в Белоруссии, выразил поддержку тем, кто призывал к пересчёту бюллетеней. И это поведение чётко вписывается в логику поведения Демократической партии. Администрация Обамы активно содействовала оппозиционным силам в тех странах, которые хотела ослабить, неважно с какой целью — убрать её саму с международной политической арены или создать проблемы другим при помощи неё. Отдельного внимания здесь, конечно, заслуживает постсоветское пространство. Как таковые республики бывшего СССР Вашингтон не заботят, цель заключалась в создании очагов напряжённости вокруг границ России, которая, вопреки заявлениям Обамы, не региональная держава, а её экономика не разорвана в клочья — она совершила качественный рывок вперёд и теперь конкурирует со Штатами наравне во многих сферах, а где-то даже перегоняет: и по вооружениям, и по созданию вакцины от COVID-19. Велика вероятность, что в случае прихода к власти Байдена, никогда не питавшего большой любви к России, этот курс будет продолжен, тем более, все специалисты по технологиям «цветных революций» сейчас работают в предвыборном штабе демократов. Работала с Путиным, Ющенко и Саакашвили. Кто станет послом США в Белоруссии © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Трамп же реализует иную политику в отношении Белоруссии. Во-первых, открыто не поддерживает ни одну, ни другую сторону внутрибелорусского кризиса. Во-вторых, он пытается действовать не жёстко и нагло, а хитро. Впервые за 12 лет в Белоруссии появится американский посол, 22 сентября профильный комитет Сената одобрил его кандидатуру, точнее её — дипмиссию в Минске в скором времени возглавит бывший заместитель помощника госсекретаря по Западной Европе и ЕС, русист Джулия Фишер. Правда, тема «цветных революций» ей не чужда — дипломат имеет опыт работы в Грузии и на Украине, когда ими руководили Михаил Саакашвили и Виктор Ющенко соответственно. Помимо этого, в начале 2020-го Майкл Помпео стал первым за 25 лет госсекретарём США, совершившим визит в Белоруссию. Тогда после переговоров с главой Госдепа Лукашенко с гордостью объявил: «Я не скажу, что уж американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на друга через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. Мы налаживаем отношения с величайшей империей — ведущей страной мира. Он (Майк Помпео. — Ред.) мне сказал: не волнуйся, мы Беларуси поможем».

Прежде всего речь шла о готовности Штатов на 100% обеспечить Белоруссию нефтью. Только вот после президентских выборов и начала протестов американский госсекретарь не исключил, что поставки энергоресурсов в Белоруссию придётся свернуть.

Не особо активно нынешние власти США сейчас вмешиваются в дела Белоруссии ещё и потому что осознают, насколько бессильны в этой ситуации. За долгие годы действия санкций в отношении Минска и лично Лукашенко занять прочные позиции в стране американцам не удалось, хотя многочисленные некоммерческие организации продолжали работать на белорусском направлении, зато в этот период произошло ещё большее сближение Белоруссии с Россией. Настолько, что президент РФ Владимир Путин, несмотря на звучавшие в прошлом русофобские заявления Лукашенко, заверил, что в случае необходимости окажет военную помощь в рамках ОДКБ и союзного государства. К тому же американцы поняли, что венесуэльский сценарий, который можно было бы реализовать в Белоруссии, полностью провалился в самой Венесуэле, так что смысла тратить время, силы и деньги впустую просто нет смысла.