Украинское досье: Третья мировая война началась, главный фронт – информационный

В условиях всё более усиливающегося информационного давления Россия должна выработать методы противодействия и защиты, для этого необходимо найти политические, технические, финансовые решения. Но главное, что нужно сделать, – это найти смыслы

Эти и многие другие вопросы обсудили в ходе состоявшейся 25 сентября пресс-конференции на тему «Фейки и блоки — инструменты информационной агрессии против России» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.

«Последствия будут те же»

Открывая дискуссию, главный редактор Украины.ру Искандер Хисамов рассказал о состоявшемся накануне в Совете Федерации круглом столе, где обсуждались проблемы информационных атак на Россию. По его словам, ситуация серьёзная: «на наших глазах разворачивается Третья мировая война, и главный фронт в ней — информационный».

«Тут нет потоков крови, как в прежних войнах, но стратегические последствия, как мне кажется, будут такие же — разрушение, разграбление проигравших государств и народов, изменение политической карты мира», — сказал эксперт. Информационные войны – это надолго. Что делать России? © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

С этим согласился председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, отметивший, что одна из причин развёртывания такой войны — взрывное развитие технологий, информационно-технологическая революция, появление огромного поля воздействия на сознание людей.

Теперь в сфере IT делают большие деньги, это сфера и предпринимательских, и, соответственно, политических усилий.

Изменился характер схватки за превосходство. Сейчас, за редкими исключениями, никто не собирается захватывать территории, нужна не территория, а контроль, подчеркнул Пушков. Завоевание территории — это дорого и проблематично, куда эффективнее установить контроль над элитой и установить контроль над психологией населения.

Это и достигается информационными методами: «борьба идёт за сознание».

«Слабость бывшего гегемона»

Но есть и другие причины обострения противостояния в информационном пространстве. Америке не удаётся выстроить однополярный мир, у неё появились серьёзные конкуренты и соперники (Китай и Россия), и поэтому США информационными средствами пытаются компенсировать свою «новую слабость», но слабость относительную, рассказал сенатор.

Он добавил, что «слабость бывшего гегемона — это особая слабость», она «нервозная, злобная», она направлена на то, чтобы нанести максимальный политический ущерб противнику.

По его словам, информационные усилия США дают серьёзный результат, что видно на примере эффективного воздействия на постсоветские страны. Этот век станет веком мирового переустройства, и информационная война становится постоянной чертой этого процесса, предсказал Пушков. Самоотрицание глобализации. Неожиданные последствия введения цензуры в интернете © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

С этим согласился Искандер Хисамов, отметивший, что дело обстоит, возможно, ещё сложнее, — создаётся впечатление, что интернет-корпорации, медиахолдинги, монополизировавшие информационный рынок, действуют иногда как бы независимо от правительства США, действуют и против Трампа.

Пушков на это заметил, что они, вне зависимости от того, кто в настоящее время занимает пост президента, действуют в логике американских геополитических интересов, и при этом действуют под очень плотным контролем американского разведывательного сообщества.

Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский во время подключения из Киева сказал, что он согласен с тезисами Пушкова, но подчеркнул: от констатации надо переходить к действиям, к поиску методов и средств противодействия информационной войне.

«Раньше не было такого вранья»

По словам Погребинского, раньше не было столь беспардонного вранья в отношении России (и не только), теперь же это в порядке вещей. Беспардонно врут даже высокопоставленные чиновники евробюрократии. Так, Россию обвиняют в постоянных отравлениях политических оппонентов. А какова реакция? Только ирония…

По мнению эксперта, РФ пока не реагирует должным образом на подобные обвинения.

«Что до украинской жизни, то мы выступаем в роли просто инструмента американской политики», — сказал Погребинский.

В качестве примера он привёл реакцию украинского МИД на инаугурацию Александра Лукашенко — «дождались, пока на работу в Вашингтоне не вышли кураторы из Госдепа».

Эксперт отметил, что в разных странах есть серьёзный сектор общественного мнения, где Россия и Путин имеют хорошую репутацию, но насколько эффективно Москва работает с этим сегментом? Цензура в интернете. Запреты, которые рождают прозрение © AFP, Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

На Украине сейчас ситуация такова: за георгиевскую ленточку могут преследовать, а символику дивизии СС «Галичина» на днях обелили, приняв решение, что она «не является нацистской», рассказал Погребинский, добавив, что никакой реакции на это нет. По его словам, «украинский сектор Facebook контролируется симпатиками украинских нацистов», и это большая проблема.

Эксперт продолжил: если в Китае много сделано для того, чтобы избавиться от зависимости в сфере интернет-пространства, то что в России?

«У нас… или у вас есть Сбербанк, который уже Сбер, — сказал Погребинский, подчеркнув, что, по его мнению, банк использует американские технологии и инструменты, и потому «все данные, которые есть у Сбера, полностью контролируются американцами, и никого это не смущает».

Погребинский также рассказал, что и в России есть СМИ, «которые профессионально работают в информационной войне против части украинского общества и против, естественно, России, и это оплачивается ещё «Газпромом»…

По его словам, распространена такая точка зрения, что Россия уже потеряла Украину, но это не так. Опросы показывают, что в Украине около 50% людей, хорошо или очень хорошо относящихся к России, — и это при тотальной войне государства против всего русского.

С этим согласился Искандер Хисамов, отметивший, что «украинский народ не потерян» и не стоит поддаваться пессимизму. Но добавил: работать трудно, российские СМИ в Украине блокируют.

«Слишком доверчивые»

Журналист, член СПЧ Кирилл Вышинский напомнил, как в 90-е годы «нам всем говорили, что есть открытый мир», говорили, как важно стать его частью. Но что в итоге?

«Нас развели на истории с открытым миром», — констатировал журналист, приведя в пример практику цензуры в Facebook, где «контролируют, кто говорит и что говорит».

По его словам, выяснилось, что никаких равных возможностей нет, и «современные платформы, на которых вы размещаете свой контент, они жестко контролируются».

«Мы оказались в чём-то слишком наивными и доверчивыми», — сказал Вышинский, добавив, что китайцы — древняя цивилизация! — проявили больше мудрости.

Что делать? Журналист отметил, что необходимо создавать свои платформы, если не для глобального влияния, то хотя бы для русскоязычного пространства. Правильно было бы также заставить и мировые интернет-гиганты работать у нас («в русскоязычном пространстве») по нашим правилам, а не навязывать нам свои, сказал журналист.

Он добавил, что для этого придётся взять в руки лом, но это должен быть «лом законодательной инициативы». Иначе практика блокирования аккаунтов российских СМИ продолжится. Кирилл Вышинский: В ответ на цензуру Google России нужно создать свое интернет-пространство © РИА Новости, Владимир Песня

Появилась новая реальность, и надо на неё реагировать, согласился Искандер Хисамов. Законодательные и политические решения должны быть приняты.

Шеф-редактор сайта РИА Новости Виктор Мараховский отметил, что рано или поздно «придётся «шантажировать тот же Facebook и Твиттер». Хотя, добавил журналист, «в России и Facebook, и Твиттер — сети достаточно маргинальные», большинство соотечественников сидят в сети «ВКонтакте».

К тому же, продолжил Мараховский, у России есть свой поисковик, «чего нет у подавляющего большинства наших современников в других странах мира».

Но всего этого мало, возможности России по влиянию на внутреннее информационное пространство Европы и США ограничены именно в силу того, что они суверенны на своей информационной территории. России надо бы брать пример. И шантажировать Facebook и Твиттер всё же придётся, «никакого иного языка они не понимают», отметил он.

Мараховский также сказал, что есть такой нюанс: пресловутая информационная война неизбежно становится гражданской, и это видно на примере США, где теперь «им не нужно никаких путинских троллей», чтобы они сами начали есть друг друга. И эта гражданская информационная война точно не в интересах самой Америки, а в интересах противоборствующих элит, некоторые из которых, может быть, «более интернационализированы, другие — менее».

«Ладно Америка, но что делать нам?— задал вопрос Искандер Хисамов. — Есть свой поисковик, есть соцсети, но информационного суверенитета нет». По его словам, для поиска ответов необходимо устроить мозговой штурм, собрать форум с участием российских IT-компаний, журналистов, юристов, политиков, чтобы «выработать какое-то позитивное знание и на его основании выдать рекомендации к действию».

А подумать есть над чем. Так, Алексей Пушков отметил, что ему кажется сложной задача создания Россией своей мировой платформы «для Запада», — конкуренция велика, а Россия сильно запоздала. У такой платформы должно быть какое-то очень серьёзное преимущество.

Но проблема заключается не только в сложности влияния на общественное мнение в других странах. Есть сложности и дома.

«Нам бы удержать наше сетевое пространство», — сказал Алексей Пушков, приведя в пример события в Белоруссии, где молодёжь ориентируется вовсе не на «Одноклассники». По словам сенатора, надо сохранить влияние и на молодёжь в России, иначе неизбежны серьёзные негативные последствия. Цензурой по Азарову. Как Google ущемляет свободу слова © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Это вопрос работы в смысловой сфере, согласился Искандер Хисамов, отметив, что это тема отдельного большого разговора, но можно констатировать, что действительно угроза потери своей молодёжи очень велика.

В свою очередь Мураховский отметил, что мы имеем дело с шоком демократизации информационного пространства. Если информация ранее «была валютой», то теперь она как бы обесценилась.

Однако, по его словам, как раз в такой ситуации становится понятно, что «тяжёлое казенное официальное слово» имеет хотя бы какое-то «обеспечение». Для противостояния фейкам пользователь будет выстраивать в сознании «иерархию доверия», в которой, как ни странно, государственные СМИ могут занять достойное место.