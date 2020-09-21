Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп рассказали, каким оружием обладают их страны. Этот факт приобретает крайне важное значение, учитывая, что договор СНВ-3 - единственное юридическое препятствие для начала новой ядерной гонки, судя по всему, продлён не будет

Прошедший 19 сентября день оружейника раскрыл некоторые секреты о том, как обеспечивается национальная безопасность России.

Кто у кого оружие украл?

На предвыборном митинге в штате Миннесота президент США Дональд Трамп заявил: «Вы знаете, у них (у России — ред.) есть ракета, супер-пупер-гиперзвуковая, я называю её супер-пупер. Она в пять раз быстрее обычной ракеты. Но Россия получила эту информацию от администрации Обамы, Россия похитила эту информацию. Вы об этом знали, вы знали? Россия получила эту информацию и потом создала ракету».

Однако Россия приступила к разработке гиперзвукового оружия намного раньше, чем думает американский лидер. И да, Штаты в этом помогли, но не так, как рассказал Трамп. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что пойти на разработку гиперзвукового оружия Россию вынудил выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году (руководил Штатами тогда Джордж Буш-младший), а сами работы по созданию ракеты начались в 2004 году после того, как попытки Москвы договориться с Вашингтоном не пожелал договариваться о прекращении работ по стратегической ПРО или о её совместной реализации на ракетоопасных направлениях не увенчались успехом.

«Мы должны были создать это оружие в ответ на развёртывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», — заявил Путин.

Версию Трампа о появлении у России гиперзвукового оружия опроверг и легендарный российский конструктор, автор гиперзвукового боевого блока «Авангард» Герберт Ефремов: «Трамп сказал, что русским сдал эти «секреты» Обама. Только Барак Обама — президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком. Он ещё в школу ходил, а мы уже экспериментировали с гиперзвуком».

На том же предвыборном мероприятии Трамп заверил соотечественников в том, что США обладают самым мощным оружием в мире, известное человечеству, не став уточнять, что это за тип вооружения, а Россия с Китаем завидуют американским разработкам.

Правда, пыл американского коллеги охладил Владимир Путин. Русский бронепоезд, как всегда, на запасном пути. США провоцируют новую гонку вооружений, но оказались в роли догоняющего © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

«На протяжении десятилетий нам постоянно приходилось быть в роли догоняющих, это касалось атомного, ядерного оружия, затем дальней стратегической авиации, а потом и ракетной межконтинентальной техники, то есть того, что специалисты называют средствами доставки. Это всегда ставило страну в очень сложное и даже опасное положение. По сути, были моменты, когда нам угрожали, а отвечать нам было нечем, и по факту это было явным, опасным нарушением стратегического баланса. Вот сейчас, впервые в нашей новейшей истории, Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, точности все существовавшие и существующие сегодня, такого оружие нет ни у кого в мире. Во всяком случае, пока нет», — заявил президент РФ.

В частности, ракета «Авангард», которая движется со скоростью, превышающей скорость звука в 27 раз, и меняет траекторию движения во всех плоскостях, может преодолеть расстояние от Москвы до Вашингтона всего за 15 минут и с лёгкостью преодолеет американскую систему противоракетной обороны. Постановку этого ракетного комплекса на боевое дежурство Путин сравнил с реализацией СССР ядерного и ракетного проектов таких выдающихся советские учёные Игоря Курчатова и Сергея Королёва.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер публично признавал, что США сильно отстали от России в гиперзвуковых разработках. И сейчас американцы работают над средствами сдерживания «Авангарда» и других межконтинентальных баллистических ракет.

«У Соединённых Штатов практически нет шансов противостоять «Авангарду», поскольку в случае широкомасштабных военных действий Россия будет атаковать потенциального противника всеми доступными вооружениями. В этом случае оборонительные комплексы не смогут идентифицировать все цели. Среди атакующих объектов будут фальшивые ракеты без боезарядов. Также будут присутствовать радиоэлектронные помехи, создаваемые средствами радиоэлектронной борьбы. Из множества выпущенных ракет некоторые всё же достигнут цели», — предупредил заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов в интервью изданию Eurasian Times.

А если завтра война?

Накануне выступления Путина в день оружейника американское издание The National Interest задалось вопросом, каким будет исход прямого военного столкновения России и США.

В своей колонке бывший сотрудник Управления помощника министра сухопутных войск США Крис Осборн отмечает, что, по информации портала Globalfirepower.com, в распоряжении России есть 12 000 танков, а у США — около 6 000, то есть вдвое меньше. Опасные игры. Исключить применение ядерного оружия в XXI веке нельзя © AFP,

«Эти данные ставят перед нами любопытный вопрос о перспективах продолжительной наземной войны», — пишет он.

При этом превосходство по количеству бронетанковой техники на стороне американцев: 39 000 единиц против 27 000.

«Но даже с учётом этого, преимущество России в 6 000 танков невозможно игнорировать», — подчёркивает бывший сотрудник Пентагона.

Однако спрогнозировать, чем окончится сухопутная война России и США, по словам Осборна, сложно из-за отсутствия полной информации о технических характеристиках модернизированных танков Т-72Б, могут ли они сравниться с американскими танками Abrams.

Впрочем не только танки будут играть роль в возможном столкновении, также очень важна военная авиация, а самолётов и вертолётов у США больше, чем у России — в два и пять раз соответственно.

Такую разницу эксперты объясняют географическим расположением стран: у США, окружённых океанами, основной компонент стратегических малоуязвимых средств — атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, а Россия — сухопутная страна, поэтому должна уделять особое внимание неуязвимости и выживаемости наземных систем.

«Насколько вообще важны эти голые цифры? Если армия способна выставить многочисленные боеспособные силы, действительно ли этой армии нужны 12 000 танков? Разве дальность, точность, неуязвимость и боевые характеристики танка не перевешивают эти голые цифры? Если у одного танка есть датчики для обнаружения и уничтожения вражеских танков и бронетехники на безопасной дистанции, то один такой танк способен вывести из игры десятки вражеских машин», — рассуждает Осборн.

Ставки высоки как никогда

Пока эксперты оценивают шансы каждой из армий в сухопутной войне, предпосылок к которой, к счастью, нет, существует гораздо более реальная и более масштабная опасность — лишиться последнего инструмента сдерживания гонки вооружений. Хочешь мира, готовься к войне: Россия и США обсудили будущее договора СНВ-3 © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

5 февраля 2021 года истекает срок действия Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Россия готова хоть сейчас продлить его хоть на год, хоть на 5 лет, но США требуют подключить к договору Китай. Что выглядит, скажем, не совсем логично, ведь у КНР на сегодняшний день стратегических наступательных вооружений в 5-6 раз меньше, чем у России и США, поэтому возникает вопрос — либо предлагать китайцам подтянуться к тем уровням, которые установлены в договоре, либо США и России сокращать в 5-6 раз свои стратегические наступательные вооружения. Очевидно, что ни один, ни второй вариант не устроят Пекин, Москву и Вашингтон.

Позицию Вашингтона по этому вопросу в интервью газете «Коммерсантъ» разъяснил специальный посланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Американская сторона предлагает к февралю подготовить меморандум президентов двух стран, в котором будут прояснены технические и политические аспекты, а также закреплено подключение Китая. На предложение включить в текст всех ядерных держав, то есть ещё Францию и Великобританию, Биллингсли заявил, что Пекин занимается активной разработкой и развёртыванием своего ядерного оружия, в отличие от Парижа и Лондона.

«Предполагаю, что если Россия его (предложение США — ред.) не примет, то после того, как Трамп будет переизбран, «плата за вход», как мы говорим в США, повысится», — предупредил спецпредставитель президента США.

Если до февраля стороны не придут к согласию, то Вашингтон продлевать СНВ-3 не будет, добавил он.

Российский визави Биллингсли по переговорам о судьбе договора заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 21 сентября в беседе с журналистами подчеркнул, что попытки США надавить на Россию лишь уменьшают шансы на заключение договорённостей. По словам дипломата, принять рамочный документ в том виде, в котором хочет американская сторона, не получится, потому выдвинутые требования не отвечают представлению Москвы о том, что нужно делать в интересах укрепления стратегической стабильности, к тому же РФ не соглашалась на подключение Китая к договору.

«Выбор сейчас за США. Мяч на американской стороне полностью. Либо они откажутся от своих ультиматумов и тогда мы сможем начать о чём-то договариваться, либо тогда просто договора не будет. Понятно, что в гонку вооружений мы себя втянуть не дадим. И расчеты если такие и есть у кого бы то ни было, в том числе в Вашингтоне, на втягивание России в изнурительную гонку вооружений, они, безусловно, ошибочны», — заявил Рябков.

На фоне разработок Россией и США оружия новейшего поколения необходимость сдерживания гонки вооружения, как между СССР и США в былые времена, ни у кого не должна вызывать сомнения.