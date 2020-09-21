Ахметов — самый молодой из четверки украинских олигархов и в то же время самый успешный. Потеряв значительную часть активов на Донбассе, Ринат Леонидович сумел укрепить свои позиции в бизнесе и обзавестись новыми союзниками в политике. При любой власти Ахметов умудрялся продвигать в парламенте нужные ему законопроекты, благодаря чему зарабатывать миллиарды, в том числе получая непрямые преференции от государства.
Родился Ринат Ахметов 21 сентября 1966 года в Донецке. Его отец Леонид Ахметов был шахтёром, мать Някия Насрединовна работала продавцом. Старший брат Игорь Ахметов, как и его отец, работал в шахте, из-за чего получил тяжелое профессиональное заболевание, которое вынудило его оставить работу.
В биографии миллиардера немало белых пятен. Например, как и большинство украинских толстосумов, он четко пояснял, когда и как заработал стартовый капитал и первый миллион. В своих интервью Ахметов говорит, что смог разбогатеть, пойдя на многие предпринимательские риски в первые годы после распада СССР. В 1995 году стоял у истоков создания Донгорбанка.
Группа СКМ была создана в 2000 году, но многие из ее активов до этого принадлежали ЗАО «АРС».
«В 1992-1995 годах я действовал в рамках «неформальной экономики». Нами была создана компания «АРС», мы занимались торговлей углем и коксом. В эти годы я и заработал свой первый миллион», — признавался Ахметов в 2006 году.
Попытки украинских СМИ опубликовать информацию о молодости Рината Ахметова, как правило, пресекаются судебными исками о запрете публикаций. Так, в 2007 году интернет-издание «Обозреватель» попыталось написать подробную биографию Рината Ахметова. Ахметов подал в британский суд за клевету. Руководство интернет-издания вынуждено было извиниться за «непроверенную и неправдивую информацию» и выплатить $100 тысяч Ахметову. Также представители олигарха подавали иск на украинскую газету Kyiv Post. Процесс закончился договоренностью сторон не разглашать подробности.
Как утверждают СМИ, дорогу в безбедную жизнь Ахметову открыл Ахать Брагин. Это был авторитетный донецкий предприниматель, президент ФК "Шахтер" и, по данным правоохранительных органов, влиятельный криминальный авторитет, известный под кличкой Алик Грек. Брагин и Ахметов жили в одном поселке — Октябрьское. Самые смелые жители Октябрьского рассказывали «Обозу», что в юности Ринат зарабатывал себе на жизнь игрой в карты — в поселке в карточной игре ему не было равных. На этом поприще Ахметов, видимо, и сошелся с «авторитетными» людьми.
Алик Грек погиб в октябре 1995 года на донецком стадионе "Шахтер" в результате взрыва. А вся его огромная финансовая империя вместе с «Шахтером» досталась в наследство Ахметову. Кстати, сам Ринат по каким-то причинам на матч опоздал на пятнадцать минут.
Число производственных активов и вместе с ними доходы, статус и влияние Рината Ахметова стремительно росли. Он вошел в число местной бизнес-элиты и поневоле вынужден был заняться политикой. В ней он сразу нашел партнера на долгие десятилетия. Губернатор Донбасса Виктор Янукович обеспечил себе постоянную поддержку от олигарха, а Янукович и его партия обеспечили Ахметову режим максимального благоприятствования.
Ринат Ахметов был одним из основных спонсоров Партии регионов. С ней он в 2006 году и пришел в Верховную Раду. Хотя за время пребывания народным депутатом яркими выступлениями и законодательными инициативами не отметился. Более того, он был рекордсменом по пропущенным заседаниям парламента. При этом его коллеги по фракции голосовали его депутатской карточкой практически за все предложенные Партией регионов законопроекты. В январе 2013 года Ринат Ахметов, по подсчетам агентства Bloomberg, занимал первое место среди богатейших людей Украины и 26-е в мире.
Вне подозрений
Тема криминального прошлого Рината Ахметова поднималась после прихода к власти «оранжевой команды». Летом 2005 года у правоохранителей возникло подозрение, что он может иметь отношение к криминальным «разборкам» в 90-х и нескольким экономическим преступлениям. Ахметова приглашали на беседу для дачи показаний, проходили обыски в офисах и резиденции. Однако Ринат Леонидович этот беспокойный период переждал в Монако. А когда через несколько месяцев вернулся в Украину, смог дальше активно заниматься не только бизнесом, но и политикой.
Начиная с весны 2015 года в адрес Рината Ахметова часто звучали обвинения в финансировании терроризма и сепаратизма. Пресс-служба олигарха всегда опровергала данную информацию. В январе 2015 года генеральный прокурор Украины Виталий Ярема заявил, что Рината Ахметова допрашивали в качестве свидетеля в Генеральной прокуратуре по делу о финансировании террористических групп на Донбассе.
Тем не менее, за 5 лет президентства Петра Порошенко Ринат Ахметов избежал банкротства и приобрел активов на 22 млрд гривен.
Чем владеет Ахметов
Компания «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), единственным акционером которой является Ринат Ахметов, владеет значительным портфелем активов. Его бизнес охватывает широкий спектр рынков: от аграрного до машиностроительного. В руках СКМ находятся контрольные пакеты акций более чем 100 предприятий, работающих в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной отраслях, в банковском, страховом секторах, медиабизнесе, в розничной торговле, в сфере недвижимости.
Наибольший вес Ахметов имеет в энергетическом секторе. Холдинг ДТЭК добывает до 85% украинского угля и производит до 25% электроэнергии. Ему принадлежат 34 шахты и девять из 14 ТЭС. Тем не менее, Антимонопольный комитет Украины отказался признавать ДТЭК монополистом.
По данным Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, на формуле расчета цены угля для теплоэлектростанций "Роттердам плюс" олигарх заработал свыше 40 млрд гривен ($16 млрд).
Энергохолдинг ДТЭК в 2018 году официально заработал 5,25 млрд гривен ($210 млн). В том же году в его состав вошли также предприятия, производящие оборудование для горнодобывающей отрасли, известные под брендом Corum.
Но уже в 2019 году ДТЭК Энерго сократила чистую прибыль в 1,9 раза — до 2,55 млрд грн ($100 млн). Ухудшение финансового результата связано со снижением производства электроэнергии в четвертом квартале на 40% из-за падения спроса и начала импорта, а также с наличием задолженности ГП «Энергорынок». В то же время благодаря укреплению гривны ДТЭК Энерго на курсовых разницах заработала 6,6 млрд грн ($270 млн), что на 6,1 млрд грн превышает показатель 2018 года.
Ахметов также вкладывается в альтернативные источники энергетики. Кроме того что на нее установлен самый высокий тариф, парламент в конце 2017 года утвердил льготы на импорт оборудования, необходимого для строительства "зеленых" электростанций.
Финансами олигарха занимается Первый украинский международный банк (ПУМБ). Первые три квартала 2019 года он закончил с прибылью в 1,99 млрд гривен ($80 млн), это столько же, сколько банк заработал за весь 2018 год. В группу также входит страховая компания АСКА.
В нескольких проектах Ахметов участвует вместе с давним бизнес-партнером, основателем "Смарт холдинга" Вадимом Новинским. Принадлежащая им аграрная компания HarvEast в последние годы также демонстрирует хороший рост. На данный момент земельный банк холдинга составляет 127 тыс. гектаров. Основной профиль компании: выращивание зерновых и бобовых, а также молочное животноводство.
Еще один актив, горно-металлургическую компанию "Метинвест", Ахметов также делит с Новинским. «Метинвест» — один из крупнейших на Украине производителей кокса, стали и проката — по итогам 2018 года увеличил чистую прибыль на 93% — до $1,188 млрд. Однако уже 2019 году материнская компания горно-металлургической монополии Рината Ахметова "Метинвест" снизила чистую прибыль в 3,5 раза — до $341 млн.
На этом рынке интересы Ахметова пересекаются с другим олигархом — Виктором Пинчуком. Их компании являются крупнейшими поставщиками металлургической продукции для "Укрзализныци" (УЗ) и выкупают фактически без торга ее металлолом.
В медиахолдинг олигарха входят издание "Сегодня", журнал "Vogue Украина", телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2", "НЛО TV" и самый рейтинговый телеканал в стране ТРК "Украина". При этом сам Ахметов в медиа появляется крайне редко и по большей части говорит о своем футбольном клубе.
ФК "Шахтер", ныне играющий в Харькове, занимает 68-ю позицию в рейтинге самых дорогих команд в мире — суммарная стоимость его игроков составляет 137,4 млн евро. Строительство домашнего стадиона для клуба в Донецке обошлось Ахметову в $400 млн. С началом войны на Донбассе там размещались склады "Гуманитарного штаба Рината Ахметова", пока его не заблокировали комбатанты.
Несмотря на потерю части активов, Ринат Ахметов смог наверстать упущенное, приумножив капитал. За первый год анонсированной президентом Порошенко деолигархизации состояние олигарха уменьшилось в три раза — до $2,3 млрд, но потом случился "Роттердам плюс" и другие преференции от государства. Согласно прошлогоднему рейтингу Forbes, Ахметов владеет активами на $6 млрд, что делает его 272-м в списке богатейших людей в мире и первым — на Украине.
Секрет непотопляемости
Эксперты объясняет непотопляемость Рината Ахметова при любой власти грамотной диверсификацией видов бизнеса, которыми владеет олигарх.
«Другие олигархи сосредотачивались на каких-то отдельных направлениях, которые не являются стратегически важными для экономики Украины. Например, Дмитрий Фирташ концентрировался на химической промышленности, и когда он потерял политическое влияние, по его бизнесу был нанесен серьезный удар. И власть могла это делать, потому что остановка даже всех химических заводов, которые были тогда на Украине, не привела к экономическому коллапсу.
Ахметов же очень грамотно разложил свои активы в разные «корзины». Он концентрирует в своих руках горно-металлургический комплекс, который является становым хребтом экономики страны. Достаточно сказать, что лишь в Мариуполе у него два металлургических предприятия — градообразующие для 500-тысячного города. Ахметов контролирует и значительную часть тепловой энергетики. То есть дестабилизация его финансово-промышленной группы — это на самом деле дестабилизация энергетического и промышленного комплекса страны. Фактически это приведет к энергетическому и экономическому блэкауту, причем к очень быстрому и очень болезненному», — сказал в эксклюзивном комментарии Украина.ру Алексей Кущ.
В этом, по мнению экономиста, и заключается неуязвимость Ахметова.
«Наиболее успешный олигарх — это не тот, который купил все предприятия в какой-то одной отрасли, а тот, кто скупает предприятия в стратегически важных для страны отраслях. В этом случае судьба олигарха и судьба страны становятся неразделимы. Ахметов в этом плане открыл секрет святого экономико-олигархического Грааля — секрет вечной олигархической жизни. И любой президент Украины вне зависимости от того, как он относится к Ахметову, сталкивается с этим фактором, который лежит поперек дороги, как телеграфный столб, который нельзя ни объехать, ни обойти», — считает Алексей Кущ.