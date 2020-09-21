Самому богатому человеку Украины - Ринату Ахметову - исполнилось 54 года. Что вместили в себя эти более чем полвека?

Ахметов — самый молодой из четверки украинских олигархов и в то же время самый успешный. Потеряв значительную часть активов на Донбассе, Ринат Леонидович сумел укрепить свои позиции в бизнесе и обзавестись новыми союзниками в политике. При любой власти Ахметов умудрялся продвигать в парламенте нужные ему законопроекты, благодаря чему зарабатывать миллиарды, в том числе получая непрямые преференции от государства.

Мариуполь перед выборами: удержит ли Ринат Ахметов свой форпост © commons.wikimedia.org, Olegzima

В биографии миллиардера немало белых пятен. Например, как и большинство украинских толстосумов, он четко пояснял, когда и как заработал стартовый капитал и первый миллион. В своих интервью Ахметов говорит, что смог разбогатеть, пойдя на многие предпринимательские риски в первые годы после распада СССР. В 1995 году стоял у истоков создания Донгорбанка.

Группа СКМ была создана в 2000 году, но многие из ее активов до этого принадлежали ЗАО «АРС».

«В 1992-1995 годах я действовал в рамках «неформальной экономики». Нами была создана компания «АРС», мы занимались торговлей углем и коксом. В эти годы я и заработал свой первый миллион», — признавался Ахметов в 2006 году.

Попытки украинских СМИ опубликовать информацию о молодости Рината Ахметова, как правило, пресекаются судебными исками о запрете публикаций. Так, в 2007 году интернет-издание «Обозреватель» попыталось написать подробную биографию Рината Ахметова. Ахметов подал в британский суд за клевету. Руководство интернет-издания вынуждено было извиниться за «непроверенную и неправдивую информацию» и выплатить $100 тысяч Ахметову. Также представители олигарха подавали иск на украинскую газету Kyiv Post. Процесс закончился договоренностью сторон не разглашать подробности.

Обновлен рейтинг самых богатых украинцев: Порошенко вернулся в игру, Коломойский сдает позиции © CC0, Pxhere

Алик Грек погиб в октябре 1995 года на донецком стадионе "Шахтер" в результате взрыва. А вся его огромная финансовая империя вместе с «Шахтером» досталась в наследство Ахметову. Кстати, сам Ринат по каким-то причинам на матч опоздал на пятнадцать минут.

Число производственных активов и вместе с ними доходы, статус и влияние Рината Ахметова стремительно росли. Он вошел в число местной бизнес-элиты и поневоле вынужден был заняться политикой. В ней он сразу нашел партнера на долгие десятилетия. Губернатор Донбасса Виктор Янукович обеспечил себе постоянную поддержку от олигарха, а Янукович и его партия обеспечили Ахметову режим максимального благоприятствования.

Ринат Ахметов был одним из основных спонсоров Партии регионов. С ней он в 2006 году и пришел в Верховную Раду. Хотя за время пребывания народным депутатом яркими выступлениями и законодательными инициативами не отметился. Более того, он был рекордсменом по пропущенным заседаниям парламента. При этом его коллеги по фракции голосовали его депутатской карточкой практически за все предложенные Партией регионов законопроекты. В январе 2013 года Ринат Ахметов, по подсчетам агентства Bloomberg, занимал первое место среди богатейших людей Украины и 26-е в мире.

Вне подозрений

Герус рассказал о новых махинациях Ахметова с электричеством © commons.wikimedia.org, Anastasiya Fedorenko

Начиная с весны 2015 года в адрес Рината Ахметова часто звучали обвинения в финансировании терроризма и сепаратизма. Пресс-служба олигарха всегда опровергала данную информацию. В январе 2015 года генеральный прокурор Украины Виталий Ярема заявил, что Рината Ахметова допрашивали в качестве свидетеля в Генеральной прокуратуре по делу о финансировании террористических групп на Донбассе.

Тем не менее, за 5 лет президентства Петра Порошенко Ринат Ахметов избежал банкротства и приобрел активов на 22 млрд гривен.

Чем владеет Ахметов

Компания «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), единственным акционером которой является Ринат Ахметов, владеет значительным портфелем активов. Его бизнес охватывает широкий спектр рынков: от аграрного до машиностроительного. В руках СКМ находятся контрольные пакеты акций более чем 100 предприятий, работающих в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной отраслях, в банковском, страховом секторах, медиабизнесе, в розничной торговле, в сфере недвижимости.

Наибольший вес Ахметов имеет в энергетическом секторе. Холдинг ДТЭК добывает до 85% украинского угля и производит до 25% электроэнергии. Ему принадлежат 34 шахты и девять из 14 ТЭС. Тем не менее, Антимонопольный комитет Украины отказался признавать ДТЭК монополистом.

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Энергохолдинг ДТЭК в 2018 году официально заработал 5,25 млрд гривен ($210 млн). В том же году в его состав вошли также предприятия, производящие оборудование для горнодобывающей отрасли, известные под брендом Corum.

Но уже в 2019 году ДТЭК Энерго сократила чистую прибыль в 1,9 раза — до 2,55 млрд грн ($100 млн). Ухудшение финансового результата связано со снижением производства электроэнергии в четвертом квартале на 40% из-за падения спроса и начала импорта, а также с наличием задолженности ГП «Энергорынок». В то же время благодаря укреплению гривны ДТЭК Энерго на курсовых разницах заработала 6,6 млрд грн ($270 млн), что на 6,1 млрд грн превышает показатель 2018 года.

Ахметов также вкладывается в альтернативные источники энергетики. Кроме того что на нее установлен самый высокий тариф, парламент в конце 2017 года утвердил льготы на импорт оборудования, необходимого для строительства "зеленых" электростанций.

Финансами олигарха занимается Первый украинский международный банк (ПУМБ). Первые три квартала 2019 года он закончил с прибылью в 1,99 млрд гривен ($80 млн), это столько же, сколько банк заработал за весь 2018 год. В группу также входит страховая компания АСКА.

В нескольких проектах Ахметов участвует вместе с давним бизнес-партнером, основателем "Смарт холдинга" Вадимом Новинским. Принадлежащая им аграрная компания HarvEast в последние годы также демонстрирует хороший рост. На данный момент земельный банк холдинга составляет 127 тыс. гектаров. Основной профиль компании: выращивание зерновых и бобовых, а также молочное животноводство.

Еще один актив, горно-металлургическую компанию "Метинвест", Ахметов также делит с Новинским. «Метинвест» — один из крупнейших на Украине производителей кокса, стали и проката — по итогам 2018 года увеличил чистую прибыль на 93% — до $1,188 млрд. Однако уже 2019 году материнская компания горно-металлургической монополии Рината Ахметова "Метинвест" снизила чистую прибыль в 3,5 раза — до $341 млн.

На этом рынке интересы Ахметова пересекаются с другим олигархом — Виктором Пинчуком. Их компании являются крупнейшими поставщиками металлургической продукции для "Укрзализныци" (УЗ) и выкупают фактически без торга ее металлолом.

В медиахолдинг олигарха входят издание "Сегодня", журнал "Vogue Украина", телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2", "НЛО TV" и самый рейтинговый телеканал в стране ТРК "Украина". При этом сам Ахметов в медиа появляется крайне редко и по большей части говорит о своем футбольном клубе.

От Коломойского — к Ахметову. «Квартал-95» меняет мажоритарщика © Facebook, Студия "Квартал 95"

Несмотря на потерю части активов, Ринат Ахметов смог наверстать упущенное, приумножив капитал. За первый год анонсированной президентом Порошенко деолигархизации состояние олигарха уменьшилось в три раза — до $2,3 млрд, но потом случился "Роттердам плюс" и другие преференции от государства. Согласно прошлогоднему рейтингу Forbes, Ахметов владеет активами на $6 млрд, что делает его 272-м в списке богатейших людей в мире и первым — на Украине.

Секрет непотопляемости

На Украине объяснили, почему Ахметову выгодно разрушать атомную энергетику страны © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

«Другие олигархи сосредотачивались на каких-то отдельных направлениях, которые не являются стратегически важными для экономики Украины. Например, Дмитрий Фирташ концентрировался на химической промышленности, и когда он потерял политическое влияние, по его бизнесу был нанесен серьезный удар. И власть могла это делать, потому что остановка даже всех химических заводов, которые были тогда на Украине, не привела к экономическому коллапсу.

Ахметов же очень грамотно разложил свои активы в разные «корзины». Он концентрирует в своих руках горно-металлургический комплекс, который является становым хребтом экономики страны. Достаточно сказать, что лишь в Мариуполе у него два металлургических предприятия — градообразующие для 500-тысячного города. Ахметов контролирует и значительную часть тепловой энергетики. То есть дестабилизация его финансово-промышленной группы — это на самом деле дестабилизация энергетического и промышленного комплекса страны. Фактически это приведет к энергетическому и экономическому блэкауту, причем к очень быстрому и очень болезненному», — сказал в эксклюзивном комментарии Украина.ру Алексей Кущ.

В этом, по мнению экономиста, и заключается неуязвимость Ахметова.

«Наиболее успешный олигарх — это не тот, который купил все предприятия в какой-то одной отрасли, а тот, кто скупает предприятия в стратегически важных для страны отраслях. В этом случае судьба олигарха и судьба страны становятся неразделимы. Ахметов в этом плане открыл секрет святого экономико-олигархического Грааля — секрет вечной олигархической жизни. И любой президент Украины вне зависимости от того, как он относится к Ахметову, сталкивается с этим фактором, который лежит поперек дороги, как телеграфный столб, который нельзя ни объехать, ни обойти», — считает Алексей Кущ.