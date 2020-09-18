Получить субсидию будет сложнее, российский «Газпром» пополнит бюджет Украины приблизительно на $2 млрд, Кабмин утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю.

Правительство утвердило проект госбюджета на 2021 год

Кабинет министров Украины в понедельник, 14 сентября, утвердил проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Развития не ждите. Что нужно знать о госбюджете Украины на 2021 год © kmu.gov.ua

В проект заложена инфляция в 7,3%, средняя зарплата — 13 632 грн ($485), уровень безработицы — 9,2%.

Проект госбюджета-2021 предполагает рост заимствований для финансирования общего фонда госбюджета на 64,2 млрд грн, или 10,3%, — до 684,7 млрд грн, из них облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) составят 549,1 млрд грн. При этом государственный долг Украины в 2021 году, согласно документу, сократится с 68% до 64,6%, в том числе прямого госдолга — с 59,9% ВВП до 57,8% ВВП.

От размещения евробондов в следующем году планируется получить 86,4 млрд грн, что по среднегодовому курсу 29,1 грн/$1, по которому рассчитан проект госбюджета, составляет без малого $3 млрд. Финансирование бюджета от МВФ и других МФО ожидается в размере 43,2 млрд грн ($1,5 млрд), от приватизации — 6 млрд грн.

Минфин уточняет, что расходы по внешнему долгу в 2021 году оцениваются в 599,8 млрд грн, в том числе внешние выплаты — 160,5 млрд грн ($5,5 млрд). По ОВГЗ предстоит заплатить 439,3 млрд грн, в том числе по валютным — 112 млрд грн. Внешние выплаты включают 112,3 млрд грн (почти $3,9 млрд) выплат по коммерческим займам и 43,8 млрд грн ($1,5 млрд) — МФО.

На Украине заявили о замедлении темпов падения ВВП © CC0, Pixabay

Бюджетные расходы на здравоохранение в 2021 году вырастут с 3,4% ВВП до 4,2% ВВП. Расходы на медицину планируют в размере 156 млрд грн ($5,55 млрд).

«Увеличение по направлению здравоохранения в госбюджете составляет более 27 млрд. В основном это рост зарплат медработников по Программе медицинских гарантий. Также предусматривается закупка вакцин от Covid-19, закупка оборудования для опорных медучреждений, развитие экстренной медпомощи», — сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Предусматривается увеличение зарплат медиков на 30%, а на программу медицинских гарантий планируется 123,4 млрд грн ($4,39 млрд). На борьбу с Covid-19 в проекте бюджета на следующий год предусмотрено 19,4 млрд грн, из них на вакцины потратят 2,6 млрд грн, на реализацию Программы медгарантий — 15,8 млрд грн, на предотвращение распространения коронавируса в школах — 1 млрд грн.

«Существенные средства предусмотрены на культурные мероприятия, пенсии и на спорт, потому что в следующем году предусматриваются Параолимпийские игры, поэтому средства предусмотрены также на эту цель. Среди приоритетов также безопасность и оборона. Перераспределение через ВВП расходов на оборону увеличивается и равно 5,92% ВВП», — добавил министр.

Украина ожидает транш МВФ в декабре – Гетманцев © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Запланированные расходы на образование — 174 млрд грн ($6,19 млрд), что на 34 млрд больше нынешних расходов, в частности, на доплаты зарплат учителям добавят 21,2 млрд грн (это увеличение зарплат на 30%).

На программу "Большое строительство" (развитие дорожной инфраструктуры) предлагают выделить 150 млрд грн ($5,34 млрд), и это на 20,7 млрд грн больше, чем в 2020 году.

В госбюджете на будущий год заложено повышение минимальной заработной платы до 6500 гривен ($231,27). Первое повышение на 1000 грн должно состояться 1 января, второе — на 500 грн — 1 июля следующего года.

С 1 июля 2021 года планируется повышение прожиточного минимума до 2294 грн ($81,62). Второй раз повышение планируется с 1 декабря 2021 года — до 2393 грн ($85,14). На сегодня прожиточный минимум составляет 2189 грн ($77,89).

Кабмин планирует в будущем году потратить 323,7 млрд ($11,52 млрд) на соцзащиту. В частности, для Пенсионного фонда предусмотрено 203,8 млрд грн для 11,3 млн пенсионеров.

На поддержку бизнеса правительство направит 12 млрд грн ($430 млн). Из них 2 млрд — на компенсацию процентов по кредитам для микро- и малого бизнеса, 10 млрд грн планируется направить на портфельные гарантии.

МВФ поставил на паузу переговоры с Украиной. Названа причина © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Нафтогаз» оценил поступления от «Газпрома» за транзит газа в $2 млрд

Российский «Газпром» пополнит бюджет Украины приблизительно на $2 млрд за транзит голубого топлива по украинской газотранспортной системе в этом году. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Я думаю, в этом году цифра будет близкой к $2 млрд», — сказал руководитель «Нафтогаза» в эфире YouTube-канала журналистки Янины Соколовой.

По его словам, прописанное в контракте правило «качай или плати» в период экономического кризиса обеспечивает Украине гарантированный доход от оказания транзитных услуг.

Стоит отметить, что контракт от 2009 года между «Нафтогазом» и «Газпромом» закончил действие 1 января 2020-го. Новое соглашение на организацию транспортировки было подписано в декабре прошлого года.

Новый договор предполагает минимальный объем транзита российского газа в этом году на уровне 65 млрд куб. м, или 178 млн куб. м ежесуточно. В 2021-2024 годах транспортировка должна сократиться до 40 млрд куб. м. При этом расчет за прокачку гарантирован даже в случае уменьшения объемов.

Прощай, квартира! На Украине будут жестоко бороться с долгами за коммуналку © Украина.ру/Стрингер

За транспортировку объемов, превышающих нормы контракта, «Газпром» обязуется заплатить дополнительно. Изначально нужно подать заявку «Нафтогазу», чтобы тот докупил мощности, но с повышающими коэффициентами, которые утверждены НКРЭКУ.

Напомним, глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон спрогнозировал транзит российского газа через территорию Украины в этом году на уровне 52-55 млрд куб. м (около 85%) при забронированных 65 млрд куб. м, что в суточном исчислении составляет 178 млн кубометров.

«Судя по тому, что транзит — едва ли не единственная прибыльная статья в бюджете «Нафтогаза», то были времена и получше. Однако в 21-24 гг. сумма транзитных платежей резко уменьшается (более, чем на треть) до приблизительно $1,25 млрд в год. Если контракт останется в силе.

Но и это неплохо, особенно на фоне того, что с 2025 года вполне реален может быть транзитный 0. Похоже, $3 млрд от «Газпром» не идут впрок…», — считает аналитик Александр Рябоконь.

Рада сократила субсидии на 2,2 млрд грн и направила их на ремонт дорог

Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 17 сентября, приняла законопроект №3991, который, в частности, предусматривает перенаправление 2,2 миллиарда гривен (5,9 млрд руб.) субсидий на ремонт дорог.

Закон предусматривает дополнительное выделение «Укравтодору» из госбюджета 2,16 млрд грн на ремонт мостов и дорог, при этом на такую же сумму предусмотрено сокращение расходов Минсоцполитики по бюджетной программе «Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату ЖКУ, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме».

Минфин Украины планирует снизить показатель госдолга в следующем году © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Алексей Гончаренко. Он напомнил, что с сентября стоимость газа выросла на 45%, и голубое топливо продолжит дорожать.

«Вместо того чтобы увеличить субсидии и помочь малоимущим гражданам, «слуги» забирают деньги у малоимущих и отправляют на ГБР, — пишет Гончаренко на своей странице в Facebook. — Ну и насчет дорог, бюджет НАБУ — 1 млрд грн. НАБУ поймало коррупционеров на 14 тыс. грн. Вот вам и ответ, откуда взять деньги на ремонт дорог. Не из субсидий людей, а из некомпетентных и неэффективных органов, которые покрывает [президент Украины Владимир Зеленский]».

Напомним, в бюджет на 2020 г. на выплату субсидий на ЖКУ для населения было заложено 47,6 миллиарда гривен (127,5 млрд руб.), что на 8,3 млрд (22,2 млрд руб.) меньше, чем выделялось на 2019 год.

С одной стороны, изымаемые теперь 2,16 млрд грн погоды не сделают, особенно если учесть, что как раз погода поможет — по прогнозам метеорологов, в этом году отопительный сезон начнется поздно. Да и зима, вполне вероятно, будет похожа на прошлую, то есть зимы по сути не будет. К тому же весеннее резкое удешевление газа на европейских рынках также позволило сильно сэкономить на выплате субсидий. Но с другой стороны, погода вполне может не оправдать ожиданий.

Особая ситуация с газом. Населению он больше не поставляется по фиксированным ценам, теперь теоретически суммы в платежках никак не ограничены, все зависит от воли рынка. И газ действительно подскочил в цене в сентябре и, вероятно, будет только дорожать.

Напомним, ранее на Украине изменили формулу расчета субсидий, а также сократили размер социальной помощи. Все это в результате может привести к снижению размера субсидий до 40%. Формулу расчета субсидий изменили так, что каждой семье придется платить больше, а некоторым семьям — на 500 грн (1,4 тыс. руб.) больше. Изменения украинцы почувствуют с наступлением отопительного сезона.

Эксперты называют ситуацию парадоксальной, поскольку при повышении цен на газ, отопление и коммунальные услуги размер государственной помощи на оплату платежек существенно уменьшается.