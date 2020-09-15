Политики и эпидемия COVID-19 меняют учебные планы украинских учителей, меняют планы родителей и заставляют чиновников расписывать различные сценарии развития образовательного процесса

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине растёт. Всего, по данным СНБО, с начала пандемии в стране зарегистрировано более 157 тысяч случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались более 3200 человек, около 70 тысяч выздоровели.

В связи с ростом заболеваемости появились опасения, что власти снова прибегнут к строгим ограничениям. Telegram-канал «Легитимный» со ссылкой на свой источник ещё в начале учебного года сообщал, что в Офисе президента будто бы планируют снова перевести школьников на дистанционное обучение, при этом один из сценариев предусматривает, что это может произойти уже в конце сентября.

В более «мягком» варианте закрытие школ якобы планируют на конец октября или начало ноября. По данным авторов Telegram-канала, это выгодно, так «государство сможет экономить на коммунальных платежах учебных заведений», на зарплате учителей и на средствах индивидуальной защиты. В Киеве из-за коронавируса 133 класса перевели на «дистанционку» © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Понятно, что такие перспективы мало радуют как учителей, на зарплатах которых собираются сэкономить, так и родителей школьников, на которых в таком случае ложится огромная нагрузка. Не говоря уже о таких вопросах, как обеспеченность компьютерной техникой, доступ к интернету, и т.д.

Не раз приходилось слышать недоумённые вопросы: как быть, если в семье несколько детей школьного возраста, если они учатся в разных классах? С кем их оставить, если родители работают? Вопросов возникает много.

Проблемы системы образования тесно связаны с политическими и экономическими проблемами, которые особенно обострились в период пандемии.

Так, возможное закрытие школ некоторые скептики связывают не столько с коронавирусом, сколько с грядущими местными выборами (избиркомы часто располагаются именно в зданиях школ). Кто-то вообще не верит официальной статистике заболеваемости, считая это политической «спецоперацией». Но это лишь предположения.

Что касается ситуации с влиянием СOVID-19 на учебный процесс, то в разных регионах она складывается по-разному. В Киеве, например, заявляют о готовности к любому сценарию развития эпидемии.

С понедельника, 14 сентября, на территории Украины действует новое эпидемиологическое зонирование. Киев попал в «оранжевую» карантинную зону, в связи с этим обучение в столичных школах будет проходить в очном и смешанном форматах, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА).

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил на пресс-конференции в понедельник, что в столице 133 класса в 56 школах переведены на удаленное обучение из-за заболевания школьников коронавирусом.

Впрочем, на сегодняшний день, как заявил и.о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондривский, в Киеве «опасности нет, уровень заболеваемости учителей и школьников низкий, на карантин закрыто всего две из 428 школ».

«В то же время мы должны быть готовы к любому сценарию развития эпидемии, — сказал чиновник. - Руководители всех школ имеют четкие инструкции, в случае вспышки болезни и в зависимости от размера школы и количества учеников готовы вводить различные возможные сценарии организации обучения». Больше 5 тысяч украинских школьников оказались на самоизоляции из-за COVID-19 © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

Мандривский заверил, что «столичная власть сделала все для обеспечения учебных заведений всем необходимым для дезинфекции и безопасности детей и учителей».

«Дезинфекторы и маски для учителей закуплено в достаточном количестве, все работники образования ежедневно проходят температурный скрининг, за состоянием здоровья детей следят преподаватели и медсестры», — отметил чиновник.

Но за пределами столицы далеко не везде местные власти могут закупить всё необходимое «в достаточном количестве». Отметим, на прошлой неделе из-за сложной эпидемиологической ситуации в Киевской области 14 школ полностью или частично перешли на дистанционное обучение.

Нагнетание «ковидной» угрозы плохо влияет на психологическую атмосферу в школах. Проявляется уже такое явление, как СOVID-буллинг. Так, мама восьмиклассника одной из полтавских гимназий пожаловалась на Facebook-странице «Батьки SOS» на то, что руководство учебного заведения затравило мальчика с аллергией на медицинские маски из-за того, что он якобы заразился коронавирусом, начало настраивать детей против него.

«Что за буллинг. Ребёнок домой пришёл в истерике», — написала женщина.

Хуже тем, кто в «красной» зоне, где самые строгие карантинные ограничения. Попытки снова загнать жителей тех или иных городов в строгий карантин вызывают протесты, эксперты заговорили уже о «бунте регионов».

В Тернополе (город с 7 сентября в «красной» зоне) школы и садики продолжили работу, несмотря на запрет. Поэтому сотрудники полиции начали составлять протоколы на руководителей заведений о нарушении карантина, передаёт «24». Родители написали коллективные обращения с поддержкой привычного режима работы школ. «Нас разделяют тупые политики». Бортник о том, как псевдонационализм увеличил число русских школ © Руслан Бортник

В Черновцах 7 сентября родители пикетировали здание областной государственной администрации с требованием отменить дистанционное обучение в школах региона и перейти к очной форме, поскольку не каждый ребёнок способен осваивать учебный материал дистанционно, не каждый имеет гаджеты и интернет.

Да и у родителей возникают проблемы с работой.

А в Чопе жители пришли к горсовету, чтобы выразить протест против отнесения города к «красной» карантинной зоне.

Как заявил один из протестующих, «надо, чтобы дети ходили в школу, чтобы предпринимателей оставили в покое и запустили городской транспорт. Это не военное положение, чтобы оккупировать город».

В других украинских городах тоже считают, что дети должны ходить в школу. Согласно обнародованным 10 сентября результатам исследования социологической группы «Рейтинг», большинство (около 72%) опрошенных украинцев считают, что обучение в школах в этом году нужно проводить по традиционной системе с посещением учебных заведений. Смешанную (традиционную и дистанционную) форму обучения поддерживают 19%, и только 5% респондентов высказались за полностью дистанционную форму.

При этом 40% опрошенных отрицательно относятся к внедрению ограничительных мер для организации обучения в школах, 30% — положительно, 22% — нейтрально. Опрос проводился среди 2,5 тыс. респондентов 1-5 сентября среди населения в возрасте от 18 лет и старше во всех областях методом личного формализованного интервью. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2%.

«Психика на грани»: руководство украинской школы натравило детей на ученика из-за коронавируса © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк Ольга Голубовская в комментарии для сайта «Сегодня» рассказала, что она — сторонник «абсолютного дистанцирования», поскольку «никто не придумал пока что лучшей защиты, как разобщение, изолирование».

Что до последствий дистанционного образования, то, по мнению инфекциониста, ничего страшного не случится, кто учился, тот и будет учиться, а «кто не учится — тем всё равно».

Как долго всё это может продлиться? По мнению Голубовской, есть «большая вероятность, что самым тяжелым периодом будет время до марта».