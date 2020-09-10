Около 72% опрошенных украинцев считают, что обучение в школах в этом году нужно проводить по традиционной системе с посещением учебных заведений. Об этом 10 сентября свидетельствуют результаты исследования социологической группы «Рейтинг»

Украина.ру на Youtube Карназыцкий объяснил, почему лидеры белорусской оппозиции пустили все на самотёк