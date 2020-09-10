«19% поддерживают смешанную форму (традиционную и дистанционную), только 5% — полностью дистанционную. Относительно больше тех, кто поддерживает инновационные подходы к обучению детей, среди респондентов молодой возрастной категории (18-29 лет) и жителей городов», — говорится в результатах опроса.
Также отмечается, что 40% опрошенных отрицательно относятся к внедрению ограничительных мер для организации обучения в школах с нового учебного года, 30% — положительно, 22% — нейтрально. Опрос проводился среди 2,5 тыс. респондентов 1-5 сентября среди населения в возрасте от 18 лет и старше во всех областях методом личного формализованного интервью. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2%.