Около 100 человек пикетировали здание областной государственной администрации в Черновцах с требованием отменить дистанционное обучение в школах региона и перейти к очной форме. Об этом 7 сентября сообщает УНИАН

Мужчины с ножом и газовым баллончиком напали на киевских школьников © George Hernandez / flickr

По ее словам, группа родителей подписалась под обращением к председателю облгосадминистрации с требованием отменить ограничения на обучение школьников.

Также родители жалуются, что из-за дистанционной формы обучения не могут уйти из дома, в частности, на работу.