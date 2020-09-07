«Мы приехали из Великокучуровской ОТГ (объединенная территориальная община — ред.). Требуем у власти, чтобы дала возможность нашим детям учиться не дистанционно, а очно. Потому что дети должны нормально учиться. Не каждый способен [учиться заочно], не каждый имеет гаджеты и интернет», — сказала одна из участниц акции.
По ее словам, группа родителей подписалась под обращением к председателю облгосадминистрации с требованием отменить ограничения на обучение школьников.
Также родители жалуются, что из-за дистанционной формы обучения не могут уйти из дома, в частности, на работу.