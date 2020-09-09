«Психика на грани»: руководство украинской школы натравило детей на ученика из-за коронавируса

«С начала учебного года нас в школу заставляли ходить в масках и пользоваться антисептиком, вследствие чего ребенок сипит, он теряет сознание и задыхается, так как у него аллергия на это. И происходит нехватка кислорода. Он с трудом терпел и переносил все это. В результате в четверг не дошел из школы домой, упал на дороге», — написала она.
Женщина решила оставить сына на несколько дней дома. В понедельник, 7 сентября, мальчик вновь пошел в учебное заведение, но начал задыхаться из-за маски. Его отправили в медпункт и сказали, что у него якобы коронавирус. Ольга попыталась объяснить медсестре, что при
симптомах аллергии ее сыну необходимо только 15 минут побыть на улице, на свежем воздухе. Однако ей только ответили, что в этом случае пускай ребенок ходит в маске целый день.
Затем руководство школы начало настраивать детей против ее сына.
«Завуч школы сказал, чтобы все отошли от него, потому что он в зоне риска. Мой ребенок вообще испугался. Потом сказали ему дословно: "Иди уже отсюда"», — написала Ольга.
На следующий день мальчика не пустили в школу, несмотря на то, что температуры у него не было. Зайти в учебное заведение ребенку запретила директор.
«Ребенок пришел домой снова со слезами, говорит: я боюсь, что со мной никто не будет разговаривать. Психика сына на грани», — добавила мама мальчика.