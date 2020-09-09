«Психика на грани»: руководство украинской школы натравило детей на ученика из-за коронавируса

Руководство полтавской гимназии №33 затравило ученика 8 класса с аллергией на медицинские маски из-за того, что он якобы заразился коронавирусом. Об этом 8 сентября сообщила мама ребенка Ольга Коваленко на Facebook-странице «Батьки SOS»

Школа жизни: в Харькове детей заставляют работать на стройке вместо уроков © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

Женщина решила оставить сына на несколько дней дома. В понедельник, 7 сентября, мальчик вновь пошел в учебное заведение, но начал задыхаться из-за маски. Его отправили в медпункт и сказали, что у него якобы коронавирус. Ольга попыталась объяснить медсестре, что при

симптомах аллергии ее сыну необходимо только 15 минут побыть на улице, на свежем воздухе. Однако ей только ответили, что в этом случае пускай ребенок ходит в маске целый день.

Затем руководство школы начало настраивать детей против ее сына.

«Завуч школы сказал, чтобы все отошли от него, потому что он в зоне риска. Мой ребенок вообще испугался. Потом сказали ему дословно: "Иди уже отсюда"», — написала Ольга.

На следующий день мальчика не пустили в школу, несмотря на то, что температуры у него не было. Зайти в учебное заведение ребенку запретила директор.

«Ребенок пришел домой снова со слезами, говорит: я боюсь, что со мной никто не будет разговаривать. Психика сына на грани», — добавила мама мальчика.