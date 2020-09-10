Ситуацию в Белоруссии можно назвать двоевластием. Есть Лукашенко с силовиками, и есть воскресный «Беломайдан» с массовкой и «президент в изгнании» Тихановская

Сегодня для многих хорошим тоном считается прогнозировать уход Лукашенко. Это дело времени, считают люди неглупые и практические. Лукашенко не свергли, но ему не удалось унять протесты, по причине чего его инаугурация невозможна.

Двоевластие налицо. И мало кто задумывается, что подобное уже было, причем в куда более жестком виде, чем теперь. Тогда Лукашенко тоже списали, но он победил. Он ту историю прекрасно помнит.

Белорусская партизанщина

Лукашенко выстоял не в одной схватке с цветной революцией, он всегда выходил победителем. Тот, кто думает, что такого, как в 2020 году, еще не было, глубоко заблуждается. Бывало и не такое!

Можно сказать, что акциями протеста выборы президента РБ не сопровождались всего два раза. Первые и 2015 года, когда белорусов ошарашила украинская катастрофа. А в 1994 году, когда Лукашенко победил в два тура, соревнуясь с премьером Кебичем и нацистом Позняком, выборы были признаны Западом в первый и последний раз.

Политика непризнания плебисцитов в Белоруссии началась с 1996 года, когда Лукашенко через референдум отменил Конституцию 1994-го, госфлаг БНР, вернул знамя БССР без серпа и молота, а также взял под себя все возможные исполнительные полномочия. Именно в том году и состоялась первая попытка его свергнуть. 26 апреля, в день Чернобыльской аварии, националисты вывели на улицы Минска тысячи людей, куда больше, чем собирает каждое воскресенье оппозиция в 2020-м.

Лукашенко тогда был намного слабее, чем теперь, а его силовики были еще неотличимы от обанкротившейся советской милиции. Зато у высоко мотивированной многочисленной мятежной и агрессивной толпы был вождь и фюрер — Зенон Позняк. Личность не менее, а в чем-то более харизматичная, чем Александр Лукашенко. Но нацисты проиграли как минимум потому, что на «мове» никто в Белоруссии не говорит, так что яркие речи «фюрера» были элементарно не поняты.

После нескольких лет активной борьбы Зенон Позняк стал эмигрантом. Он внимательно следит за событиями в своей стране, но ни одно СМИ его не цитирует. Дело в том, что Позняк крайне отрицательно относится к тем, кого протест сделал своими знаменами. И в первую очередь к Светлане Тихановской. Это сделало его первым в «стоп-листе» западных кукловодов «Беломайдана», как и других правых радикалов, ему подобных. Павел Карназыцкий: События в Беларуси дали России время подготовиться к отражению цветной революции © Facebook, Павел Альфредович Карназыцкий

Роль Украины

В событиях 1996 года Украина впервые обозначила себя территорией врагов Лукашенко. Тогда на улицах Минска было задержано много членов радикальной нацистской организации УНА-УНСО (запрещена в РФ), многие из которых уже имели реальный боевой опыт на первой Чеченской войне.

Лукашенко оказался в трудной ситуации, поскольку еще не знал, как с ними поступить. Официальный Киев от них отмежевался, их можно было для острастки посадить в белорусские тюрьмы. Но Лукашенко решил по-другому — он их не просто отпустил, но даже дал им возможность увезти с собой отснятые видеоматериалы. Это стало вехой.

И даже сегодня, когда Украина уже на высшем властном уровне превратилась в открыто враждебное государство, которое на своей территории готовит белорусских боевиков и нянчит беглых оппозиционеров, Лукашенко относится к украинцам мягко.

Причина — тайна, покрытая мраком. И даже заявив в 2020 году в интервью RT, что «к сожалению, Украина начала поддерживать…», он или лукавит, или плохо информирован. Украина «начала поддерживать» врагов Лукашенко не сегодня и даже не позавчера. Как минимум с 1996-го.

8 сентября 2020 года был яркий случай. В Киеве давали пресс-конференцию два беглых члена «Комитета по мирной передаче власти» Иван Кравцов и Антон Родненков. Выяснилось, что у обоих есть вид на жительство на Украине. Получили они ВНЖ задолго до выборов в РБ — ранней осенью прошлого года. Основанием для получения вида на жительство стало членство обоих граждан Белоруссии в НКО, учрежденной третьей страной, зарегистрированной на Украине.

Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы увидеть связь между временем получения ВНЖ двумя «комитетчиками», «Беломайданом» и Украиной. Свержение Лукашенко в полной мере готовилось с участием Киева, а не только других буферных государств — Литвы, Польши и Чехии. Украина как участница антироссийского пояса теперь — доказанный факт, как и то, что в случае отстранения от власти Лукашенко Белоруссия также станет частью этой враждебной Москве коалиции.

Цель — обеспечение цветной революции в России.

День сурка

Воскресные массовки в Минске, а по возможности в других белорусских городах, координируются из-за рубежа, в первую очередь из Украины и Польши. Чехия и Литва — «подтанцовка». Ни от кого не скрываясь, что координаторы через телеграмм-каналы еженедельно выкладывают мотивирующие темники и инструкции. При этом Светлана Тихановская именуется президентом Белоруссии.

Те, кто считает, что подобная попытка узаконить в РБ состояние двоевластия применяется впервые, категорически не правы. Такое уже было. Вторая попытка свержения Лукашенко была предпринята 21 год назад. Тогдашняя оппозиция, не признавшая референдум 1996 года, руководствуясь единственно легитимной, по их мнению, Конституцией 1994 года, заявили, что срок полномочий президента Лукашенко заканчивается 20 июля 1999-го. И бывшие депутаты приняли решение о проведении выборов президента Белоруссии.

16 мая 1999 года они состоялись. Никто из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, но лидировал нацист и непримиримый оппозиционер Зенон Позняк.

После референдума 24 ноября 1996 года в Белоруссии сложилась ситуация сосуществования как официальных, так и самопровозглашенных органов власти. Созданный после плебисцита по новой Конституции двухпалатный парламент — Национальное собрание — не был признан коллективным Западом. И в РБ продолжал функционировать старый постсоветский Верховный Совет в лице части депутатского корпуса, избранного в 1995 году.

Они свободно собирались и даже принимали законы. Но механизма их реализации не имели. Что-то наподобие противостояния Ельцина и ВС России в 1993 году, только в Москве это быстро закончилось, а в Минске двоевластие продолжалось несколько лет. Рядом друг с другом работали два законодательных органа, но один имел механизм реализации решений, другой — нет.

Нацсобрание признавали Лукашенко и Москва, а ВС — только оппозиция и коллективный Запад. Как сегодня! Более того, оппозиционный Верховный Совет Белоруссии был официально признан Европарламентом как легитимный законодательный орган. Вот откуда торчат уши у мощной идеи Бабарико и Ко вернуться к Конституции 1994 года. Так продолжалось целых три года!

И только Бог знает, как бы закончилось, если бы «вторая власть» не решила пойти в атаку. «Белая Русь» и «Вместе» будут задавать повестку в Белоруссии – Лукашок © babariko.by

Конец двоевластия

1999 год был крайней точкой для тех, кто действовал по Конституции 1994 года. Верховный Совет не признал продления полномочий Александра Лукашенко на два года, до пяти лет. Таким образом, по убеждению Верховного Совета, полномочия президента заканчивались 20 июля 1999-го.

На этом основании «вторая власть» назначила президентские выборы на 16 мая 1999 года и провела их. Поскольку лидер по закону о выборах долукашенковских времен не определился, а действующий ЦИК выборы не признал, 21 июля самопровозглашенные депутаты назначили Семёна Шарецкого исполняющим обязанности президента Белоруссии.

ЦИК снова не признал это, но этот человек был официально признан главой РБ коллективным Западом! Именно так — Запад признал бывшего председателя колхоза «Красное знамя» в Минской области Семена Георгиевича Шарецкого президентом. Это неплохая таблетка для памяти верующим в беспримерность «Беломайдана-2020» и «первого президента в изгнании» Светлану Тихановскую.

Но это только начало дежавю.

Обстановка в Минске была копией событий 2020 года. Точно так же назло Лукашенко действовала оппозиция. Только тогда все было куда серьезнее. У протестных был целый Верховный Совет и признанный Западом президент. Все в Минске. Именно тогда Лукашенко и выработал нынешнюю комбинированную стратегию борьбы с мятежом. Никто никому не мешал фрондировать на публике, но силовики по одному выхватывали и закрывали зачинщиков.

Министерство юстиции за участие в проведении президентских выборов вынесло официальные предупреждения партиям Белорусский Народный Фронт, Объединенной Гражданской Партии и Белорусскому Хельсинкскому Комитету. Госкомитет по делам печати выносил предупреждения СМИ за информационную поддержку. Тогда в РБ были оппозиционные СМИ, сейчас нет. Колесникову подозревают в попытке захвата власти – адвокат © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Дальше — больше: в выборах приняли участие 53% избирателей. Это больше половины. Как и сегодня, шла речь о том, что народ против Лукашенко и все уже не будет, как раньше. Как и сегодня, многие поспешили похоронить Лукашенко, констатируя, что его дни сочтены. Однако прав тот, у кого ружье, сиречь силовики. Комбинируя тактику, Лукашенко обезглавил протестные массы на улицах и расколол актив, устроив побег «президента» Шарецкого… В Литву!

Нет, это не шутка. «Президент» Шарецкий бежал не без помощи своего «коллеги» в Вильнюс, где проживал до 2001 года как легитимный глава Белоруссии в изгнании под круглосуточной госохраной. Потом улетел в США. Навсегда.

Эпилог

Итак, ничего нового — все это уже было, причем очень давно. А раз это так, то у системы есть иммунитет к этому вирусу.

Но есть важный нюанс. Тогда, 20 лет назад, Лукашенко не победил бы, если бы не «вакцина». Какая именно? А та же, что и теперь. Отличный антидот, производимый в России. Он назывался Союзное государство. Последствием многолетнего двоевластия в Белоруссии и двух попыток свержения Лукашенко стала интеграция с Россией. Были анонсированы единая валюта, единое правительство, единый президент, единое государство.

Вам это что-то напоминает?