По состоянию на 12:30 7 сентября в мире зарегистрировали свыше 27,1 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 883,5 тыс. человек, 18,1 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 6,2 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 188,9 тыс. человек, больше 2,3 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Индия, где коронавирус был диагностирован более чем у 4,2 млн жителей, свыше 71,6 тыс. человек скончались, больше 3,2 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Бразилия: свыше 4,1 млн случаев заражения, 126,6 тыс. смертей, 3,5 млн выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Перу, Колумбии, Южной Африке.

Ситуация в России

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 5 185 случаев в 84 регионах, за 24 часа умер 51 пациент, 2 328 пациентов выписали.

Всего с начала пандемии в России зарегистрированы 1 030 690 случаев коронавирусной инфекции, 17 871 умерший и 843 277 выписанных. Лечение продолжают 169 542 человека.

В Москве 690 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 14 человек, выздоровели 882 пациента.

Еще 196 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 166 — в Московской области, по 151 — в Ростовской, Нижегородской областях. 125 — в Свердловской области, 124 — в Ставропольском крае, 109 — в Воронежской области, 106 — в Красноярском крае, 102 — в Самарской области, 101 — в Саратовской области. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

Президент России Владимир Путин считает, что пандемия COVID-19 не повлияла на жизнь россиян. По его словам, дистанционное обучение и телемедицина были и до пандемии. Однако, отметил он, ограничительные меры подтолкнули развитие этих направлений.

При этом опрос показал, что более половины россиян (60%) вновь готовы уйти в режим самоизоляции и чуть меньше (45%) согласны на режим нерабочих дней в случае второй волны коронавируса.

Тем временем в региональных школах уже начали фиксировать случаи распространения коронавируса. В Минпросвещения уточнили, что они единичные. Несмотря на это, с учеников не будут требовать справки об отсутствии COVID.

В Российском союзе туриндустрии заявили, что россияне могут спокойно провести «бархатный сезон» в Краснодарском крае и Крыму, так как больших вспышек коронавируса на этих курортах не было. Сейчас количество отдыхающих на отечественных курортах Черного моря приближается к прошлогодним показателям.

Чуть больше 0,6% российского населения переболели COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на XII Eжегодном всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням.

По ее словам, в России проверят питьевую и сточную воду, а также продукты питания на наличие коронавирусной инфекции. Это исследование коснётся всех регионов страны.

Производство вакцины на уровне 80 млн доз за год позволит справиться с эпидемией коронавируса в России к лету 2021 года, уверена разработчики препарата. Сейчас «Спутник V» признали успешной многие ученые мира, доказательством тому служит публикация об этом препарате в британском научном журнале The Lancet.

Победить пандемию коронавируса в России можно будет только путем массовой вакцинации, заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Заслуженный врач РФ Владимир Никифоров объяснил, чем опасен отказ от вакцинации во время пандемии. По его словам, если не сделать прививку от гриппа, то можно одновременно заразиться и коронавирусом. При этом врач и телеведущий Александр Мясников уверен: штрафовать отказавшихся от прививок не стоит, так как у людей должен быть выбор.

Коронавирус и Украина

На Украине за сутки зафиксировали 2174 новых случая заражения коронавирусом, что несколько больше, чем днем ранее, когда было зарегистрировано 2107 случаев.

Больше всего случаев коронавируса подтверждено в Киеве (244 за сутки), а также во Львовской (186), Ивано-Франковской (161), Тернопольской (165) и Черновицкой областях (163).

Всего в стране с начала эпидемии выявлено 138 068 случаев заражения коронавирусом. За этот период выздоровели 62 606 пациентов (45,3%), 2877 человек умерли (2,1%).

За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 240 человек, шесть киевлян скончались от вируса. Среди всех украинских регионов — это самый высокий показатель, сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 638 человек.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина заказала 1,5 миллиона доз вакцины от гриппа — в два раза больше, чем в 2019 году.

Министерство здравоохранения планирует поручить регионам дополнительно подготовить 15 000 коек в больницах для пациентов, у которых подтвержден диагноз COVID-19.

Ситуация в мире

Эксперт ВОЗ высоко оценил китайскую практику по борьбе с COVID-19. По его словам, китайские исследователи открыто поделились с международным сообществом последовательностью генома коронавируса нового типа на очень ранней стадии эпидемии и сделали многие важные научные открытия, которые были опубликованы в статьях на тему COVID-19.

Рацион питания оказывает воздействие на иммунитет, который, в свою очередь, влияет на тяжесть течения COVID-19. Как выяснили ученые из клиники берлинского университета имени Гумбольдта, те люди, кто чаще употребляет в пищу капусту и кисломолочные продукты, имеют больше шансов победить болезнь, чем те, кто придерживается средиземноморской диеты.

Коронавирус: более 2800 диагнозов подтвердилось на Украине за сутки © REUTERS, Gleb Garanich США Дональд Трамп требует от органов здравоохранения ускорить разработку вакцины от коронавируса. Ранее президент США заявил, что препарат может пройти последние клинические испытания и быть готовым уже в следующем месяце.

Новые даты проведения Олимпиады в Токио не будут изменены вне зависимости от ситуации с распространением коронавируса в мире. Об этом заявил вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс.

Власти Туркменистана инициировали поправки в Уголовный кодекс страны после вспышки пандемии коронавируса.

Теперь за уклонение от лечения опасных инфекционных заболеваний или отказ от госпитализации в больнице жителям страны будет грозить до двух лет тюрьмы. Если же гражданан попадется на повторном таком нарушении, или его уклонение от лечения привело к смерти другого человека, ему грозит срок до пяти лет.