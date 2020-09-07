Много веков твердят про силу искусства. А в чем эта сила, брат, не расшифровывают. Да, чувства, эмоции, сопереживание… Но есть в высоком искусстве и нечто большее. Любой мощный талант — это прорыв в запредельные сущности прошлого, настоящего. И даже будущего. На такие мысли натолкнул политического философа Дмитрия Выдрина голливудский боевик

Это разрыв занавеса, который отделяет нас пока от предстоящего. Это пусть маленькие, но прорехи в завтрашний день. И уже можно заглянуть туда одним глазком, хотя и не получится увидеть всю картину в целом.

Причем, как я заметил, настоящий талант прорезает, прожигает эти щели даже помимо своей воли и желания. Вроде как кто-то всезнающий диктует ему с выше, на какую деталь нашего мира стоит ему обратить внимание. А соответственно, и его почитателям.

Я это называю феноменом Вольки. Помните, из "Старика Хоттабыча"? Там древний джинн, внедрившись в один из школьных портретов, подсказывает на уроке географии своему юному другу Вольке, как устроен мир. И современный ученик с ужасом прислушиваясь к своим словам, отвечает учительнице: мир стоит на трёх слонах… Президент-очевидность. Прерванная © РИА Новости, Владимир Трефилов

К счастью, современным талантам все же подсказка идет из будущего, а не прошлого. Хотя, повторюсь, ирония Главного Подсказчика в том, что он, через своих избранных, показывает нам не полномасштабную картину, а скорее слайды. Может, подстраивается под наше клиповое мышление?

Подобные мысли у меня в очередной раз возникли после просмотра картины «Джон Уик 3». Я считаю главного исполнителя в фильме Киану Ривза самым сильным актером современности. Да и человек он по жизни очень незаурядный. Поэтому стараюсь по мере возможностей наблюдать за ним. Если «слайды» из Нового мира нам порой демонстрируют, то он по масштабу таланта и личности — один из самых ярких проекторов.

Итак, почти два часа непрерывной стрельбы (в очень профессиональном исполнении), изощренных единоборств, напряженных диалогов и нравственных выборов. Короче, обычный голливудский снайперский камуфляж из разряда «Леший». Главное, как водится, скрывается в мимолетных деталях, которые и есть эти слайды — волшебные картинки будущего мира.

Так, из одной случайной фразы героя мы с удивлением узнаем (кстати, и сам герой произносил эти слова с некоторым недоумением), что он по происхождению белорус. Вряд ли во время съемок этого фильма пару лет назад, кто-то из творческого коллектива знал о существовании замечательной Белой Руси. Бюджет ленты не сильно отличается от бюджета данной страны и в десятки раз превосходит финансирование их национального кинематографа за многие годы. Поэтому «любовь с интересом» я здесь полностью исключаю. «Ты янычар! Тебя прислали меня убить!» Как снимали шедевр гуцульского артхауса © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Скорее, это все же был Знак. Перенацеливание мирового внимания в этом направлении как к точке, где пересекутся планы, ожидания, интриги многих мировых игроков. И тех, кто на свету, и тех, кто в тени и за кулисами Большой шахматной игры. Ривза явно использовали втемную.

Хотя все мы любим бродить по темным аллеям.

Он бы с большим чувством сказал о своем, например, гипотетическом ирландском, еврейском, индейском, даже чеченском происхождении. Но извини, бэби, сегодня ты белорус. Так надо. Поэтому могу сказать пока одно: Белоруссия — это надолго. Здесь нам нельзя расслабляться. Белорусской бульбой, тракторами и тягачами мы не отделаемся.

Видимо, запланировано именно столкновение цивилизаций, глобальных проектов, а не местечковых политических клубов, архаичных хозяйственных укладов и социометрии провинциальных правящих элит. Здесь разворачивается борьба великих смыслов, коренных идей, фундаментальных цивилизационных подходов и ценностей. Когда-то мне довелось в Гарварде говорить по этому поводу с самим автором концепта борьбы цивилизаций Сэмюэлом Хантингтоном. Кроме Украины, он таким фронтом в будущем называл и Белоруссию.

Зачет, Ривз. Сигнал принят. В развитие этого посыла дерзко работает и последующий сюжет. Героя фильма «заказывает» могущественная мафиозная структура. Типа, теневое мировое правительство. За голову назначают сначала семь, потом четырнадцать, наконец, пятнадцать миллионов. Я сам когда-то работал в Штатах и смею уверить, что за пятнашку лимонов там оторвут голову любому. Точнее, предадут, подставят, уроют и пр. Причем и близкие, и друзья, и родственники.

Не потому, что жизнь людей не имеет значения, а потому, что доллар имеет абсолютное значение.

Казалось, герой обречен. Нет такой силы, которая может его спасти от столь «жирного» заказа, номинированного в живых деньгах, в сакральных векселях и прочих деривативах. Но тут появляется на свет православный крест. Утрировано большой — как у братков в девяностые, но, судя по всему, намоленный, с давней историей и заряженной энергетикой. А я не знаю сущности, кроме креста — символа распятия, которая может противостоять деньгам как символу алчности. И крест спасает. Спаси и сохрани!

Неужели и там поняли, что клятва крестного знамения посильнее будет клятвы отрезанного среднего пальца? Неочевидные последствия большого взрыва. Когда большие деньги не спасают здоровье и жизнь © РИА Новости, Владимир Трефилов

Очень богата в ленте подсказка по поводу методологии конструирования образа будущего. Особенно красноречивы кадры, когда за героем гонится на "харлеях" банда из "Триад", вооруженная катанами. Вот оно, сакральное сочетание: самый современный байк и самый древний меч.

Когда-то мне довелось исследовать первые опыты большевиков по конструированию будущего. Они полагали, что будущее — это модерн на платформе архаики. Рабочий и крестьянка. Физики и лирики. Лошадь и пулемет. Да, тачанка — это квинтэссенция, пекмези нового строя. Поэтому и главный памятник большевизму в провидческом исполнении Анатолия Скнарина — именно бешеная «Тачанка» под Ростовом.

Ныне же, как подсказывает фильм, все пойдет наоборот. Будущее теперь — архаика, на платформе модерна. Бешеный Макс был не игрой кокаинового воображения, а первым гостем из этого будущего. И в нашем фильме эта подсказка всплывает для особо непонятливых постоянно. То в виде древних кольтов и охотничьих ружей, которые оказываются эффективнее современных скорострелок. То в глубокомысленном намеке короля нищих о том, что владелец голубиной почты победит админов сетевых мессенджеров.

Очень сакрален и сюжет, где предводитель бандитов, главный мастер рукопашного рукоблудия вдруг объясняется в любви и уважении к герою фильма. Подумайте — в американской ленте в кульминационный момент китаец выражает глубочайшие симпатии белорусу! Это что, не Знак! Но еще интереснее то, что в итоге герой его побеждает. Школа еще советского боевого самбо сокрушает шаолиньскую древнюю технику кунг-фу. Техника Харлампиева против техники Сунь Лутана. Под крышей Коперника. Заметки с геопсихологических фронтов © РИА Новости, Владимир Трефилов

И все это на фоне главного подтекста: славяне, спасая своих, переступают личную ненависть. Китайцы, убивая чужих, переступают через личные симпатии…

А еще из-за спин китайских боевиков выглядуют темнокожие маргиналы. Они говорят, что жизни черных на своей территории круче, чем жизни желтых на чужой. Потому что на стороне первых хаос, а вторых — организация. А хаос способен поглотить любую организацию. Если, конечно, его не купировать вовремя. Ну и размещение мирового правительства, по версии фильма, в Северной Африке о многом говорит…

В общем, посмотрел не боевик, а футуристическую исповедь. Многое понял. Хотя отдельные картинки, клипы и намеки пока не складываются в единое детальное полотно. Да понял, я, понял, что Трамп победит, что Белоруссия вернется в родную православную гавань, что крест сильнее автомата, что Африка пробуждается, что Китай — подымается…

Но вот как все это месиво превратится в единый Новый мир, пока непонятно. Хотя через годик выйдет «Джон Уик 4». Там все объяснят.