Во вторник, 1 сентября, в Белоруссии прошли протесты студентов. Ставка оппозиции на молодёжь оправдала себя лишь частично. Многие молодые белорусы предпочли стены аудиторий протестным улицам

Во вторник, 1 сентября, в Белоруссии, как и во многих других постсоветских государствах, отмечается День знаний. Неудивительно, что оппозиция пыталась использовать этот день, чтобы вывести учащуюся молодежь на улицы.

«Первое сентября — это день знаний о белорусской солидарности. Поэтому: приходите с цветами и лентами; вместо учебников берите Конституцию и Трудовой кодекс; читайте стихи про рабочих и рисуйте плакаты. Покажем, что Лукашенко — не директор школы. Он выпивший трудовик, который украл журнал и кошмарит весь коллектив. Давайте поможем заводчанам! А наградой будет нормальная страна. С выборами, законами и властью народа», — писал накануне, 31 августа, ведущийся из Польши Telegram-канал Nexta_live. Католики с вилами и православные с митрополитом. Что ожидает Белоруссию в сфере религии © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

В итоге студенты приняли участие в протестах. Правда, массовыми они не получились. Часть студентов предпочла учёбу протестам. Тем же, кто отправился протестовать, пришлось столкнуться с милицией.

Правительственный десант

В День знаний в белорусские учебные заведения буквально высадился десант из представителей власти. Так, президент страны Александр Лукашенко прибыл в Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания.

«То, что нам в ближайшем будущем нужно обратить особое внимание на воспитательную роль образования, — это урок, который мы сегодня однозначно усвоили», — заявил он во время выступления перед учащимися.

При этом Лукашенко заявил, что важно сделать акцент на правовом воспитании молодых людей. Они должны знать закон, уметь анализировать, собирать факты, сравнивать и видеть то, что стоит за популистскими лозунгами. Белорусский президент также заявил, что гордится молодыми людьми, которые выбирают реальную профессию.

В Белорусском государственном технологическом университете выступил заместитель премьер-министра Юрий Назаров, в Белорусском государственном медицинском университете — и.о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, в Гродненском государственном аграрном университете — заместитель премьер-министра Александр Субботин.

«Вас ждет удивительное время: вы вступаете в новую для себя эпоху. Именно пять учебных лет — единственный отрезок в вашей жизни, когда вы будете работать на себя. За эти годы вы соберете багаж знаний, благодаря которому потом сможете реализоваться. Просьба не терять время зря, а впитывать в себя все знания, до которых сможете дотянуться. Несомненно, именно студенческие годы останутся в вашей памяти как самые лучшие. Их вы будете вспоминать всю жизнь», — заявил Субботин гродненским студентам. Размежеваться, чтобы объединиться. Что «Вместе» сулит оппозиции Белоруссии © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Но были и те чиновники, которые предпочли университетам школы. Так министр образования Роман Головченко вместе с рядом высокопоставленных чиновников посетил не университет, но новую школу в Витебске, глава Администрации президента Игорь Сергеенко — новую школу в Минске, а министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев посетил специализированный лицей МВД.

Примечательно, что даже литовский президент Гитанас Науседа посетил белорусскую гимназию. Правда, это была белорусская гимназия имени Франциска Скорины в Вильнюсе. Ученики угостили президента Литвы зефиром, а сам Науседа настроил гитару музыкального коллектива школы.

В общем, белорусские вузы и школы как в Белоруссии, так и за её пределами не остались без внимания власть имущих. Были и те университеты, где студентов поздравляло их непосредственное руководство. К примеру, в Белорусском государственном университете к первокурсникам обратился ректор Андрей Король.

Но были и вузы, где обстановка накалилась до предела.

Бунтарство, ОМОН и «фиг его знает»

Наиболее политически активная часть белорусской молодёжи всё же откликнулась на призыв оппозиции. И в некоторых ВУЗах, как например в БГУ, БНТУ и МГЛУ, возникали подчас и конфликтные ситуации.

«Ребята, я должен вам сказать вот что: нас предупредили правоохранительные органы — если вы будете продолжать эту ситуацию, они войдут сюда. Я передаю», — увещевал разгневанных студентов начальник управления по воспитательной работе с молодёжью МГЛУ Игорь Пученя.

Те студенты, которые решили присоединиться к протестам, устроили марши в Минске. При этом небольшой части студентов удалось прорвать милицейскую цепь на пути к Площади Независимости.

Во-первых это красиво pic.twitter.com/fg2jdXnEf3 — Чай з варэннем (@belteanews) September 1, 2020

​Впрочем, даже протестующие студенты признавали, что их поддержали далеко не все их однокашники.

«Кто-то пошёл на пары, кто-то пошёл сюда. Даже не половина — меньше», — делились представители молодёжи с журналистом белорусской редакции «Радио Свобода».

Некоторые из них честно отвечали, что не знают, чем будут чреваты протесты: «Фиг его знает, так же, как и все остальные протесты».

Были и случаи задержания студентов милицией.

«Их (студентов — Ред.) очень подбадривали Telegram-каналы, говорили: «Студенты, давайте, вы цвет нации, вы самые лучшие. Какие у нас прекрасные студенты, обдурили дурацкий ОМОН, какие ОМОН лошки. Какие вы молодцы, идите в прорыв, не отдавайте своих» и так далее. ОМОН действительно присутствовал на улицах, при этом ОМОН говорил просто: «Давайте расходиться, не собираемся в большие кучи, потому что несанкционированные митинги проводить нельзя». В итоге студентов накрутили, студенты, можно сказать, пошли в атаку, прорывали цепи ОМОНа, они пытались чем спровоцировали ОМОН. В итоге в городе были задержания. И так в 6 часов студенты так до Площади Независимости практически и не добрались», — описал происходящее в тот день корреспондент RT Георгий Бабаян.

Но некоторым удавалось студентам убежать от правоохранителей. Правда, журналисты прозападных изданий, которые снимали такие случаи и лица студентов крупным планом, сделали им медвежью услугу: ведь теперь этих студентов можно будет опознать.

Впрочем, День знаний также отметился задержанием и журналистов, среди которых были и сотрудники «Комсомольской правды. Беларусь».

При этом 1 сентября стали проявляться первые признаки недовольства части белорусского общества протестами. Так, еще до выхода студентов на улицы неизвестные молодые люди пытались перекрыть движение на одном из перекрёстков на юго-западе Минска.

В итоге их разогнали даже не милиционеры, а сами водители, уставшие стоять утром в День знаний в пробке.

Таким образом ставка оппозиции на молодежь — извечный двигатель протестов — не оправдала себя. Значительная часть студентов предпочла учиться. Другие же, поддавшись на призывы некоторых Telegram-каналов, в итоге пошли на обострение с силовиками и проиграли, не сумев организовать масштабные акции протеста.

Дальнейшее участие студентов в протесте зависит от белорусской власти — насколько грамотно она сможет потушить недовольство студентов и не переборщить с применением репрессивных мер. Если это удастся сделать, то протесты потеряют свою силу. Праздник непослушания и очень горячая осень. Что белорусская оппозиция планирует на 1 сентября © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Неудивительно, что оппозиционные Telegram-каналы призывают студентов к продолжению протестов.

«Студенты! Собирайтесь завтра в корпусах учебных заведений и вызывайте ректора на ковёр! Требуйте от него принятия ваших петиций, а также осуждения действий карателей. Отдельно спрашивайте с тех, кто запирал студентов в аудиториях, грозил запустить ОМОН и всячески запугивал расправой. Массово выходите из БРСМ, студсоюзов, профсоюзов и прочих структур оккупантов. Создавайте свои стачкомы, фонды взаимопомощи и настоящее независимое студенческое движение. Не забывайте про общежития! Они должны стать центром свободы: включайте песни свободы, зажигайте огоньки, создавайте свои отряды защиты. Со своей стороны мы постараемся сделать всё, чтобы помогать вам в случае давления и запугиваний», — писал ведущийся из Польши Telegram-канал Nexta_live вечером 1 сентября.

Ближайшие дни покажут, насколько молодёжь Белоруссии готова поддержать протестное движение.