В четверг, 27 августа, под Харьковом был обстрелян пассажирский автобус. Как заявил народный депутат Илья Кива, на автобус напали, его пассажиров обстреляли и избили. Позже полиция задержала нападавших

Вечером в четверг, 27 августа, народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива сообщил о нападении на автобус с членами своего движения «Патриоты — За жизнь».

«Срочно!!! На трассе Киев-Харьков с автоматического оружия «Азовом» и «Нацкорпусом» расстрелян автобус с людьми. На нем передвигались члены нашего общественного движения «Патриоты — За жизнь». Есть погибшие. Несколько человек похищены преступниками», — написал Кива в Facebook.

Спустя некоторое время появилось и видео нападения, на котором видно, как молодчики останавливают и расстреливают автобус, выгоняют из него людей и добивают их.

Позже Кива же опроверг информацию о погибшем, указав, что есть тяжелораненые. Двое из находившихся в автобусе получили ранения из травматического оружия, один — черепно-мозговую травму.

Вечером нападавшие были задержаны.

«В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области, группа нападавших только что задержана в Красноградском районе Харьковской области. Политическим партиям, и вообще кому бы то ни было, Конституцией Украины запрещено иметь любые силовые формирования. Право на законное применение силы есть только у государства», — сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

В то же время так и остался открытым вопрос, кто и почему напал на людей Кивы.

Патриотический замес

Глава пресс-службы «Национального корпуса» Роман Чернышев отрицает причастность его политсилы, а также полка «Азов» к произошедшему под Харьковом нападению.

«Политическая партия «Национальный корпус», так же как и полк «Азов», который выполняет сейчас боевые задания на фронте, не причастны к избиению титушек Ильи Кивы на трассе Киев-Харьков», — говорится в распространённом Чернышевым заявлении его политсилы.

В том же заявлении Кива называется «психопатом», а члены организации «Патриоты — За жизнь» — «пушечным мясом». Полиция завела дело о покушении из-за обстрела автобуса под Харьковом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Глава Центрального штаба «Национального корпуса» Максим Жорин и вовсе заявил, что те, на кого напали, сами в этом виноваты.

«Считаю, что из-за своих действий по расколу Украины, провокаций и работы на страну-агрессора эти люди сами виновны в произошедшем. Могу предположить, что сегодня они встретили людей с чёткой проукраинской позицией, которые готовы защищать свою страну даже такими методами», — заявил Жорин.

Впрочем, Кива заявил, что у него есть доказательства того, что напавшие на его людей — члены «Национального корпуса».

«Машину с гражданскими лицами, которая подверглась вооруженному нападению — микроавтобус Мерседес с госномером АХ 9036 ВА, блокировали машины — [Мицубиси] "Паджеро" и "Фольксваген" с госномером КЕ 1312 КЕ. Владелец "Фольксвагена" — Куриленко Иван Петрович. Иван — глава ячейки «Нацкорпуса» в Днепропетровской области», — сообщил народный депутат.

В комментарии каналу «112» Кива рассказал, что его люди ехали с конференции, которая проводилась в Полтаве «Оппозиционной платформой — За жизнь». Ещё там — в Полтаве — его однопартийцы заметили слежку со стороны «Нацкорпуса», которая велась в том числе и на машинах, использованных в нападении на автобус «Патриотов — За жизнь».

Также нардеп рассказал о попытке похищения одного из членов движения «Патриоты — За жизнь», которая произошла 25 августа в Киеве, а также о поступающих семьям его единомышленников и семье самого Кивы угрозах. Во время эфира Кива обратился к «Азову» и «Нацкорпусу», предупредив их, что в случае атаки на его семью он будет стрелять на поражение.

Страсти в украинском обществе накалены до предела. При этом примечательно, что те, кто сейчас находятся по разные стороны баррикад, раньше были соратниками.

Война классово близких и возвращение в 90-ые

Депутат Кива, сегодня входящий в «Оппозиционную платформу — За жизнь», ранее был членом «Правого сектора» (запрещен в РФ).

При этом в организации «Патриоты — За жизнь», на которую напали националисты, были их бывшие побратимы. Собственно, именно о попытке захвата одного из бывших соратников «азовцев» и упомянул Кива, описывая случившееся 25 августа в Киеве. Тогда в столице Украины атаковали Олега Ширяева — бывшего руководителя харьковской ячейки «Национального корпуса». Кровь украинцев, расстрелянных из автомата под Харьковом, – на руках Зеленского, заявили в ОПЗЖ © пресс-служба президента Украины

«Вначале я был в «Східном корпусе», который сам и создал в 2014 году в Харькове на основе спортивного клуба по джиу-джитсу. Это была проукраинская организация, общественное подразделение. Эти ребята, в частности Билецкий (Андрей Билецкий — глава «Нацкорпуса» — Ред.), сказали — давай объединяться. Объединим всю Украину. Мол, такой шанс дается обществу раз в 300 лет. Я поверил и впоследствии руководил харьковским филиалом «Нацкорпуса». Но быстро разочаровался в этой организации. Скажем так, заявленные цели этой организации абсолютно не соответствовали их содержанию, действиям. Это была моя ошибка, что я с ними объединился, потому что благими намерениями выстелена дорога в ад, а я шел с верой в лучшее. Поэтому из «Нацкорпуса» я ушел», — рассказал сам Ширяев в интервью украинским «Вестям».

Этого ему не простили. Еще до того, как Ширяев вошел в «Патриоты «За жизнь», СМИ сообщали о ряде стычек структур Ширяева и «Нацкорпуса». Нападали и на самого Ширяева. Среди прочих в нападении участвовал и Жорин.

Сегодня Ширяев обвиняет бывших побратимов в спекуляции на национальной идее.

«Это организация («Нацкорпус» — Ред.), которая создана для заработка денег. Это не идеологическая платформа, это не украинские националисты. Она создана для того, чтобы верхушка организации обогащалась. И я действительно видел, что лидеры «Нацкорпуса» стали долларовыми миллионерами. Они откровенно занимаются грабежом и беспределом. Вытягивают деньги с коммерсантов с целью личного обогащения. Занимаются рэкетом, бандитизмом. И всем этим они промышляют, прикрываясь погонами, ксивами тех подразделений, где они были оформлены», — отмечал он всё в том же интервью.

В итоге Ширяев решил присоединиться к Киве. Бывшие соратники предсказуемо обвинили его в продажности.

Казалось бы, внутривидовые разборки между украинскими националистами не сильно должны волновать украинское общество. Однако произошедшее под Харьковом встревожило многих. В том числе и первых лиц государства.

«Расстрел автобуса под Харьковом…Расстрел. Автобуса. ПОД ХАРЬКОВОМ!!! Или мы прекратим в конце концов этот беспредел, или грош нам цена!» — написал в своём Telegram-канале народный депутат от «Слуги народа» Данил Гетманцев. Украинская полиция завела дело о хулиганстве по факту обстрела автобуса под Харьковом © Telegram-канал The Kyva

Позже прореагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил полицию за быстрое задержание подозреваемых в нападении и сделал важных акцентов. Во-первых, указал Зеленский, «общество должно вспомнить, что в государстве есть полиция и закон, а гражданин — получить чувство защищенности».

«Ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность разным идеологиям, вероисповеданию, взглядам и т.п., если это не запрещено законом, не должны быть оправданием преступлений», — указал Зеленский.

Во-вторых, отметил украинский президент, «именно безнаказанность порождает вседозволенность». Именно поэтому расследование таких дел, по мнению Зеленского, должно производиться как можно быстрее, а суды должны принимать по этим делам решения, руководствуясь исключительно законом, а не политической конъюнктурой.

«Мы десятилетиями слушали лозунг «Закон — один для всех». Но видим, к чему приводят пустые обещания! Бесчисленное множество правоохранительных органов сосредоточили внимание на экономических и коррупционных преступлениях, борьба с которыми, конечно, важна, но мы не должны допустить возвращения «лихих 90-х» с дерзкими разборками на улицах. Поэтому громкие слова должны наконец превращаться результат, а виновные — получать реальные наказания», — резюмировал Зеленский.

Однако, судя по происходящему в стране, а также по тому, что это далеко не первый случай вооруженного нападения националистов на их противников, слова Зеленского так и не останутся пустым колебанием воздуха.

В то же время стоит насторожиться России. У неё под боком — натуральный зверинец с многочисленной агрессивной молодёжью, враждебно настроенной по отношению к России. Это потенциальные террористы, которые по внешнему виду не отличаются от большинства населения РФ. То есть выявить и обезвредить их будет довольно сложно. Уже сегодня украинские спецслужбы ведут активную деятельность на территории РФ. В четверг, 27 августа, в Барнауле был задержан старший лейтенант РВСН, шпионивший на Украину. Ранее также задержали нанятых украинскими спецслужбами людей, которые должны были выкрасть на территории РФ одного из лидеров ополчения Донбасса. И если и дальше игнорировать украинский фактор, Россию ожидают крайне печальные последствия.