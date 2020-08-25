Пока у украинской «партии войны» недостаточно ресурсов для свержения власти, и Владимир Зеленский держит ситуацию под контролем. Однако он слабый президент и очень многие представители украинских элит хотят, чтобы Зеленский ушёл, говорят политэксперты

В понедельник, 24 августа, Украина отметила День Независимости. Президент Владимир Зеленский с супругой Еленой приняли участие в памятной церемонии по погибшим украинским военным на площади у Михайловского собора.

В своей речи президент говорил, в основном, о мире. При этом торжественные мероприятия второй год подряд при Зеленском прошли без традиционного военного парада в Киеве.

За войну «до победного конца»

Иное настроение было в этот день у украинской «партии войны». Около пяти тысяч ветеранов и активистов прошли от Национального университета им. Т.Г.Шевченко к Европейской площади под лозунгами «Слава нации, смерть врагам!», «Украина превыше всего». Без парада, но с маршем. Украина отметила День независимости © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В колонне марширующих — «Азов», «Центурии», участники близкого к экс-президенту Петру Порошенко «Движения сопротивления капитуляции».

Часть участников марша прошли к Офису президента, где обвинили представителей Украины в ТКГ Леонида Кравчука и Витольда Фокина в том, что они будто бы вымаливают мир «на коленях», и потребовали принять закон о коллаборантах.

Присутствовавший на марше Порошенко публично заявил, что часть украинцев совершила ошибку, поддержав действующую власть. И намекнул: «зелень падает осенью, мы это точно знаем».

Примечательно, что до Дня Независимости на Украине ходили слухи чуть ли не о возможной попытке захвата власти со стороны Порошенко и близких ему организаций. Ничего подобного не было, однако пятый президент точно не откажется от попыток вернуть власть.

Удастся ли ему это, изданию Украина.ру рассказали украинские политические эксперты.

«Задача Порошенко — стать «любимой женой» Байдена»

Заявления Петра Порошенко — это не более чем угроза, убеждён директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко. На сегодняшний день нет ни революционной ситуации, ни возможности каких-то реальных действий со стороны Порошенко против Зеленского. Кость Бондаренко: Порошенко надеется, что Байден назначит его «любимой женой» после победы на выборах в США © РИА Новости, Нина Зотина

По мнению политолога, у Порошенко единственная надежда на то, что осенью на выборах в Соединенных Штатах победит Джо Байден «и, соответственно, Порошенко придет к нему и попросит назначить себя любимой женой. То есть это единственное, на что рассчитывает Порошенко».

В случае же победы Трампа у Порошенко будет лишь несколько вариантов поведения: первый — уйти на пенсию, второй — уехать из страны, третий — сесть в тюрьму, перечислил Бондаренко.

«Протесты будут в любом случае»

В заявлениях Порошенко больше шантажа и давления, то есть таким образом пытаются оказывать давление на Зеленского и в части реализации его внешнеполитической, внутриполитической программы мира на Донбассе и всего остального, и в части преследования самого Петра Порошенко (напомню, что там несколько десятков дел, в которых фигурирует Порошенко). То есть это такая игра, отмечает директор Украинского института политики Руслан Бортник. Руслан Бортник: Украину ждут масштабные протесты, притом, что власть Зеленского становится формальной © Facebook, Ruslan Bortnik

«С другой стороны, радикалы ждут ошибок Зеленского. Даже не ошибок, а каких-то вещей, которые они смогут использовать против Зеленского для организации протеста», - сказал эксперт, пояснив, что такими поводами могут стать компромиссы по «Минску» или изменение гуманитарной политики.

По словам Бортника, правым нужно что-либо, что стало бы поводом для их возвращения в борьбу за власть, потому что сегодня электоральная социология показывает, что у правых победить на выборах шансов нет. В лучшем случае — это ниша в 25-30%.

В любом случае, говорит эксперт, осень-зимой в Украине вероятны масштабные политические протест.

«Будут ли, не будут уступки по Донбассу — не важно. В эту осень, на втором году президентства, радикальные оппоненты Зеленского попытаются прощупать его на крепость и начать уличный протест, к которому нынешняя власть демонстрирует высокую чувствительность», — сообщил политолог.

Всё зависит от Минских соглашений

Сам по себе Порошенко со сменой власти на Украине не справится: ему нужны мощные союзники, а вот есть ли они у него внутри страны и за рубежом, пока вопрос. Об этом говорит политолог Руслан Бизяев. Руслан Бизяев: Катализатором смены власти на Украине может стать Минский процесс © Facebook, Руслан Бизяев

Он допускает, что Порошенко может пытаться опереться на «ветеранов АТО», бойцов добробатов, однако это достаточно неоднородное поле. Для них Петр Алексеевич тоже является своего рода предателем, поясняет эксперт. Поэтому от того, насколько он сможет полностью монополизировать радикальное поле, во многом зависит его активность в ближайшие месяцы.

В целом, прогнозирует Бизяев, развитие этой ситуации и радикализация будут зависеть от того, чем закончится очередной виток Минского процесса.

«Кравчук сделал заявление о том, что возможны варианты по подаче воды в Крым. Если это заявление обретет какую-то форму, это будет поводом и причиной для массовых акций. «Формула Штайнмайера», закон об амнистии, все, что мы называем политической частью Минска, может стать катализатором процесса», — подчеркнул эксперт, пояснив, что праворадикал могут выйти на улицу и обвинить власть в очередной «зраде».

Украина — уникальная страна

Несмотря на непрекращающийся политический кризис на Украине, Зеленский вполне контролирует ситуацию в стране, считает Кость Бондаренко.

Он говорит, что на самом деле ситуация в Украине уникальная: страна является самоуправляющимся государством, в котором, кто бы ни пришел к власти на самом деле, все структурные подразделения, институты власти действуют независимо от того, кто является президентом.

«Даже если завтра Зеленский, условно говоря, исчезнет, все будет функционировать и дальше в прежнем режиме», — уверен Бондаренко.

Он также прогнозирует, что несмотря на все прогнозы, местные выборы пройдут в обычном штатном режиме, а партия Зеленского «Слуга народа» хоть и теряет поддержку. всё равно остаётся политическим лидером. Награда с диверсией. Окружение Зеленского показало свой непрофессионализм © president.gov.ua

«На самом деле снижение рейтингов «Слуги народа» — для любой другой политической силы недостижимые результаты. Если у «Слуги народа», условно говоря, сегодня рейтинг 25%, трудно найти политическую силу, которая может претендовать на такой рейтинг в ближайший год», — объяснил эксперт.

Слабый президент и атака на главу его Офиса

Руслан Бортник считает, что Зеленский контролирует ситуацию в стране только формально: номинально инструменты в руках есть, но, поскольку государство слабое, институционально несозревшее до конца, с потерей рейтингов возможность реально что-то делать серьезно ухудшается.

«Поэтому полномочия есть, а реальной власти для их реализации часто критически не хватает. Зеленский — достаточно слабый институционально, прежде всего, управленец. Один из самых слабых, наверное, в истории Украины», — сказал эксперт.

Он также прокомментировал скандалы вокруг главы Офиса президента Андрея Ермака, которого условные «порохоботы» назвали «предателем», который сдал и фактически провали спецоперацию СБУ по «членам ЧВК Вагнера».

«Ермака выбрали для атаки по двум причинам. Первая заключается в том, что здесь совпадают интересы, условно говоря, «партии Порошенко», западных партнеров, части радикальных групп, потому что Ермак не является их человеком. Из-за него этот круг потерял значительную часть контроля над переговорным процессом в Минске, и это их очень сильно беспокоит, поскольку донбасский конфликт остается инструментом управления в Украине, поэтому они поставили себе целью поменять Ермака.

[] И второй блок: Ермак по своим убеждениям является чужим тем людям, которые принимали участие в разворачивании конфликта на Востоке в 2014 году. Он идеологически чужд и опасен, потому что потенциально способен договариваться. И более того, Ермак усиливается в политической системе, особенно после назначения руководителем Офиса президента. Все это критически обостряет конкуренцию», — рассказал Бортник. На Украине изменят герб страны © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Члены «антизеленской коалиции»

Очень многие старые элиты заинтересованы в том, чтобы Зеленский ушел, и все было по-старому, только без Петра Алексеевича, говорит Руслан Бизяев. Впрочем, пока говорить о некой «антизеленской» коалиции нельзя.

Порошенко, считает эксперт, может рассчитывать на «Свободу», «Правый сектор» (запрещён в РФ) и частично «Национальный корпус». А вот сможет ли он качнуть тех людей, которые голосовали против Порошенко, но в общем и целом разделяют его ценностный ряд, это пока самый большой вопрос, подчеркнул Бизяев.

А по мнению Руслана Бортника, условную антипрезидентскую коалицию сегодня формируют часть западных партнеров Украины, ориентированных на американских демократов, прежде всего. Также группы, аффилированные с олигархом Виктором Пинчуком, с ориентацией на внешних партнеров: тот же «Голос», всякие грантовые структуры многочисленные.

«Ситуативно против Зеленского могут выступить и [лидер «Батькивщины» Юлия] Тимошенко, и [олигарх Игорь] Коломойский. На самом деле друзей остается все меньше», — заявил Бортник.