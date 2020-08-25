Президент Владимир Зеленский, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня государственного флага, напомнил, что Украина имеет крупнейший оборонный бюджет в новейшей истории. И это, действительно, так. Но при этом страна не стала, как и в прошлом году, проводить традиционный парад военной техники. Потому что демонстрировать особо нечего

Без парада, но с рекордным бюджетом Минобороны



"Вооруженные силы Украины получили уникальный опыт. В то же время мы прекрасно понимаем, что спутником боевого опыта обязательно должно быть современное вооружение и техника. Именно поэтому общий ресурс на национальную безопасность и оборону по сравнению с прошлым годом увеличен почти на 28 миллиардов гривен. Мы имеем самый большой бюджет на оборону в истории", — заявил Владимир Зеленский, предваряя передачу Вооруженным силам Украины техники и вооружения.

Подразделения ВСУ получили из рук президента 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения. Это модернизированные танки Т-64 и Т-72, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронированные машины, а также комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения, сообщила пресс-служба главы державы. «Укроборонпром» передал Минобороны непригодные для стрельбы минометы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

А уже на следующий день Зеленский, объясняя отказ от проведения военного парада ко Дню независимости, пообещал, что парад обязательно будет. Но только тогда, когда Украина вернет все территории.

«Мы сделаем большой парад всех наших войск и техники. Парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир на Украине, посягнуть на ее свободу и независимость», — сказал Зеленский.

Наращивание военных расходы

Военный бюджет 2020 года стал рекордным за всё время независимости — на национальную безопасность и оборону предусмотрены расходы в размере 245,8 млрд грн (почти $9 млрд). По сравнению с 2019 годом расходы увеличены на 16%.

Таким образом, Украина направила на нужды оборонной отрасли 5,45% своего ВВП — это больше, чем любая из стран Северного Альянса, в ряды которого она стремится в течение последних лет. Стоит отметить, что оборонные расходы на Украине регулируются Стратегией национальной безопасности и Концепцией развития сектора безопасности и обороны, и должны составлять не меньше 5% от валового внутреннего продукта. При этом аналогичный рекомендованный показатель для стран НАТО составляет 2%. Однако особенность украинского варианта в том, что военный бюджет не всегда может выполняться — так, было, например, в 2015 и 2016 годах.

Кроме того в украинских реалиях уровень оборонных расходов всегда будет недостаточным. Поскольку все годы независимости большая часть оборонных расходов шла на обеспечение личного состава, а техническая «часть», то есть модернизация и перевооружение, финансировалась по остаточному принципу.

Формально бюджет для Минобороны на 2020 год покрывает менее 50% заявленных Генеральным штабом Вооруженных сил Украины потребностей. А именно: в бюджет военного ведомства заложено 102 млрд грн ($3,7 млрд) при оценке необходимой цифры в 220 млрд грн ($8 млрд). Начальник Управления социальных выплат Департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов в августе 2019 года объяснял, что 55% из ожидаемых 220 млрд составят расходы на содержание персонала, 23% — на развитие ВВТ, 17% — на эксплуатационные расходы и 5% — на инфраструктуру. Также планировалось увеличение денежного довольствия для военнослужащих.

Бросается в глаза еще одна цифра: строка в оборонном бюджете "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования" предусматривает 16,6% оборонных расходов. Это довольно далеко от стандартов НАТО, предусматривающих на закупку от 25 до 30%. Для сравнения: в 2019 году по этой же строке было предусмотрено 16,97% оборонных расходов, и из предусмотренных в рамках этой статьи в 18,1 млрд грн ($660 млн) почти 5 млрд грн ($180 млн) пошло на ремонт и обслуживание имеющихся вооружений и военной техники ВСУ.

Следует заметить, что расходы госбюджета-2020 на обеспечение нацбезопасности выросли только на Совет национальной безопасности и обороны, где по бюджетной программе "Нераспределенные расходы на национальную безопасность и оборону" предусмотрено 28 млрд грн. Эксперты предрекают, что эти средства фактически уйдут на латание неминуемых многочисленных дыр. Операция «Ликвидация». «Укроборонпром» разрежут и грамотно упакуют © Facebook, Державний концерн "Укроборонпром"

Но в оборонном бюджете на 2020 год самый большой удар нанесен именно процессу перевооружения. Статья "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования" была уменьшена на 1,14 млрд грн ($42 млн). Говоря о перевооружении, эксперты не раз подчеркивали, что $600 млн в год (приблизительные показатели 2017-го, 2018-го и 2019-го после вычета из вышеупомянутых 4-5 млрд грн на содержание и ремонт ВВТ) не позволят изменить облик украинской армии.

Кроме того, Силы специальных операций в этом году остались без ресурсов на развитие. А еще практически невозможно в рамках оборонного бюджета приблизить армию к стандартам НАТО, создать мотивацию для контрактников и сформировать фонд служебного жилья. Но, самое главное — ничего принципиально в армии в этом году не изменится, поскольку желание изменений не подтверждено ресурсами. Бюджет "топтания на месте" не позволяет думать о профессиональной армии.

Советская техника середины прошлого века

Тем не менее чиновники регулярно отчитываются о безупречном выполнении государственного оборонного заказа, однако реальная ситуация в сфере оборонных закупок далека от совершенства.

По информации правительства, в пределах выделенного финансового ресурса в течение 2019 года в ВСУ поставлено 7436 единиц нового и модернизированного вооружения, техники и изделий специального назначения (в 2018 году — 6764 ед.). А именно: 162 ед. переносных ракетных комплексов ("Стугна", "Корсар"); 24 ед. самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика"); 451 ед. минометов (82 мм, 60 мм); 42 ед. бронетанкового вооружения (БТР-4, БТР-3, БТР-70Ди, БМП-1, ONCILLA); 806 ед. автомобильной техники (КрАЗ, МАЗ, "Козак", "Варта"); 64 ед. беспилотных авиационных комплексов ("Фурия", "Лелека", PD-1); 22 ед. самолетов (МиГ-29, Су-27) и вертолетов (Ми-8, Ми-2); 18 ед. радиолокационных станций; 5 ед. боевых катеров (Island, МБАК, "Кентавр"); 23 ед. станций РЭБ ("Нота", "Буковель", Р-330TRC, "Мандат"); 635 ед. средств связи.

Также были заключены контракты на поставку в ВСУ 10 ПТРК Javelin и ракет к ним, по 100 ПТРК "Корсар", "Стугна" и ракет к ним, двух станций артиллерийской разведки "Зоопарк", 50 бронированных автомобилей "Козак-2", 37 БМП-1, модернизированного самолета Су-27, 10 станций РЭБ и радиотехнической разведки.

В ракетные и артиллерийские войска было поставлено 48 300-мм реактивных снарядов Р624 "Вильха" (первая партия), 2160 шт. 152-мм осколочно-фугасных снарядов к пушкам "Гиацинт".

На заводах оборонно-промышленного комплекса за год отремонтировали один самолет Ил-76, 458 ед. бронетанковой техники, 48 ед. ракетно-артиллерийского вооружения.

Ключевая проблема украинской армии — это скромное количество новых и модернизированных образцов вооружений, поставляемых в войска. Об этом косвенно свидетельствуют даже официальные данные: во время брифинга в Информационном агентстве АрмияInform представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины полковник Владислав Шостак сообщил, что только в 2025 году доля современного оружия в ВСУ может достигнуть планки в 35%. Сейчас украинские войска в основном войска получают технику, которая не позволяет существенно повысить уровень боеспособности украинской армии.

Согласно официальным данным, примерно половина продукции, которую промышленность поставляет ВСУ, представлена новыми образцами. Однако, скорее всего, под новым вооружением подразумеваются старые советские модели, которые попросту переделывают. У производителей вооружений нет достаточного количества специалистов, денег и мощностей для создания инновационной техники.

В марте нынешнего года интернет-пользователи откровенно посмеялись над видео контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать «боевую мощь» армии Украины. В ролике оказались запечатлены многие образцы старой военной техники, принятые на вооружение еще в послевоенном СССР. Например, противотанковая дивизионная пушка Д-44, принятая на вооружение в 1946 году, самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», принятые на вооружение в 1969 году, установки залпового огня «Град», принятые на вооружение в 1963 году, и другие образцы военной техники Советского Союза. Олег Гладковский-Свинарчук. Биографическая справка © Сайт президента Украины

Пользователи сети в комментариях отметили большой средний возраст техники, а также неукомплектованность бригады военной техникой. По их мнению, из видео следует, что подразделение укомплектовано танками на 52%, БМП на 73%, самоходными артиллерийскими установками на 50%. Реактивными системами залпового огня (РСЗО) подразделение укомплектовано на 30%. Положенные по штату машины системы ПВО на видео не зафиксированы.

Коррупционные скандалы

Еще одной нерешённой проблемой Украины в сфере обороны остаётся коррупция. Военные, политики и промышленники зарабатывают на поставках некачественных или устаревших вооружений и запчастей, намеренно завышают закупочные цены и используют каналы контрабанды.

В 2019 году в программе "Наші гроші" показали расследование о хищениях в оборонном секторе Украины. Сообщалось, что участники коррупционной схемы заработали минимум 250 миллионов гривен (более $9 млн по нынешнему курсу) во время войны в Донбассе. Это происходило благодаря контрабанде запчастей к военной технике, которую "Укроборонпрому" продавали в два-четыре раза дороже.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало, что в этом были задействованы десять предприятий, входящих в структуру "Укроборонпрома". Гендиректор концерна Айварас Абромавичус подтвердил факт коррупции. По его словам, компании, связанные с бывшими политиками, получали большую часть государственного оборонного заказа.

В феврале 2020 года контрразведка Службы безопасности Украины заблокировала поставки неисправных агрегатов на ГП "Харьковский бронетанковый завод", который занимается ремонтом и техническим обслуживанием военной техники для нужд украинской армии. Как установили оперативники спецслужбы, летом 2019 года в рамках выполнения государственного оборонного заказа коммерческая фирма из Запорожской области осуществила поставку трансмиссий для танков Т-64 и Т-80. Согласно условиям контракта государство должно уплатить за агрегаты почти 2,5 миллиона гривен ($910 тыс.). Но вместо отправки новых комплектующих коммерсанты осуществляли "косметический ремонт" танковых агрегатов, которые уже были в использовании. В частности, злоумышленники перебивали на них серийные номера, красили и выдавали за новые.

А буквально на днях Министерство обороны Украины угодило в скандал с закупкой минометов для украинской армии. Как отмечается в расследовании, опубликованном на сайте «Хвыля», после того, как использование скандальных «Молотов» производства государственного завода «Маяк» привело к гибели нескольких военнослужащих, и оружие вывели из штата, возникла необходимость закупки новых минометов. В Гособоронзаказе на 2020 год была запланирована закупка 140 миномётов 120-мм калибра.

В этом году испытания проходят сразу три украинских миномёта такого калибра: «Бучарда» ЧП «Старокраматорский машиностроительный завод», «МП-120» «Украинской бронетехники» и тот же «Молот» государственного «Укроборонпрома», но уже доработанный и улучшенный. Цена миномётов украинского производства — от 500 до 600 тысяч гривен за единицу.

«Пару месяцев назад руководство Минобороны собирает совещание с очень простой повесткой дня: отечественные производители не успевают завершить испытания, а миномёты нужны, так что давайте купим импортные. Вопрос от Генштаба: так уж и быть, мы не против, а какие? Минобороны: облазили весь мир, можем поставить только миномёт ЕМ-120 болгарского производства», — пишет автор статьи.

Миномёт ЕМ-120 принадлежит болгарской торговой компании «EMCO», которая, не имея собственной производственной базы, проводит ремонт и предпродажную подготовку старой техники, в том числе и 120 мм миномётов. Уже несколько лет болгарская фирма пытается продать на экспорт остатки этих миномётов — и всё было бы тщетно, если бы не украинское Министерство обороны.

12 августа Министерство обороны Украины провело переговорную процедуру по указанным миномётам. Предприятия, которые предлагали другие миномёты, к процедуре просто не допустили. По оценке автора расследования, потери бюджета (доходы бенефициаров схемы) могут составить более миллиона евро.