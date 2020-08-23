По состоянию на 12:30 23 августа в мире общее количество заболевших коронавирусом в мире достигло 23 390 690 человек, скончались 808 783, излечиться удалось 15 912 888 пациентам

Самая сложная эпидемиологическая обстановка остаётся в США, где диагноз COVID-19 подтвердили у 5 841 428 человек, зафиксировано 180 174 летальных исхода, 3 148 080 жителей страны справились с инфекцией. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Второе место в этом антирейтинге занимает Бразилия: 3 582 698 случаев заражения, 114 277 смертей, 2 709 638 выздоровевших.

На третьем месте — Индия: 3 049 855 заболевших (+6419 новых случаев за сутки), 56 875 смертей (в том числе 29 за последние сутки), 2 281 982 излечившихся.

Коронавирус и Россия

Россия находится на четвёртом месте в мире по количеству заболевших коронавирусом — 951 897 случаев, скончались 16 310 человек, излечились 767 477.

Инфекция распространяется крайне неравномерно: если в среднем по стране коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания (показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции), впервые с 13 июля превысил 1, то в Москве зафиксирован самый низкий с начала августа показатель новых случаев COVID-19 — 0,24%.

Мэр столицы Сергей Собянин назвал ситуацию в городе хорошей с точки зрения стабильности, серьёзного всплеска заболеваемости не наблюдается. Тем не менее, ежедневно выявляется около 700 новых случаев заражения коронавирусом и от 300 до 400 человек госпитализируются. Президент Молдавии Додон готов испытать на себе российскую вакцину от COVID-19 © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

«Это говорит о том, что проблема остаётся, по крайней мере, до вакцинации. Имею в виду вакцинацию уже от коронавируса, полную, массовую. Всё равно надо будет остерегаться и принимать меры соответствующие», — добавил он.

В целом Россия, как подчеркнул первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, стала морально-нравственным примером, поскольку вела себя соответственно по время пандемии и определила для себя главной целью спасение людей.

«Пришёл вызов, и я абсолютно убеждён, что Россия справилась с этим гораздо лучше. Вопрос, что является критерием оценки — для меня жизни людей. С точки зрения спасения жизни, конечно же, Россия показала совершенно другие результаты», — заявил он.

Коронавирус и Украина

Украина заняла третье место в Европе по количеству новых случаев за сутки — 2328 (уступая лишь России и Франции), а в мировом рейтинге расположилась на 12-й строчке.

«Всего за время пандемии заболели 104 958 человек, из них 7 140 детей и 10 455 медработников. Всего выздоровели 52 235, а летальных случаев — 2271. За минувшие сутки COVID-19 заболели 1987 человек, из них 159 детей и 88 медработников, скончались от инфекции ещё 27 человек, выздоровели 500», — объявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Самая сложная обстановка во Львовской области (13 111 заболевших), Киеве (11 814) и Черновицкой области (8926).

В связи с резким увеличением больных коронавирусом в полночь 24 августа Киево-Святошинский район Киевской области перейдёт в оранжевую карантинную зону, местные больницы готовы к приёму пациентов с COVID-19. Ранее жёлтый уровень установили в городах Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав, Фастов, а также в Бориспольском, Васильковском, Макаровском, Фастовском районах. Глава Тернопольской областной госадминистрации заразился коронавирусом © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Не обходит инфекция стороной и высокопоставленных чиновников страны. Как сообщили источники издания «РБК-Украина», коронавирусом заразилась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, а также её дочь Евгения Тимошенко и зять Артур Чечёткин.

В Вооружённых Силах Украины за минувшие сутки выявлено 48 новых случаев заражения COVID-19, таким образом, общее количество болеющих среди военнослужащих достигло отметки 579. На изоляции остаётся 901 человек.

Коронавирус и мир

Всех волнует вопрос, будет ли вторая волна эпидемии, которую прогнозировали на осень.

«Вторая волна? Не факт, что она придёт, и в любом случае мы можем её избежать. Сегодня мы имеем все инструменты для этого», — заявил помощник главы Всемирной организации здравоохранения по стратегическим инициативам Раньери Гуэрра в интервью газете Corriere della Sera.

По его словам, с началом учебного года рост случаев заражений неизбежен, потому что предотвратить физические контакты между учащимися невозможно. При этом до сих пор достоверно неизвестно, способны ли дети стать разносчками вируса — по имеющейся информации, в возрасте до 10-11 лет их способность передавать инфекцию ниже, а после 12 лет такая же, как у взрослых. В Венесуэле близкий соратник президента умер от коронавируса © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Продолжением этой темы стал бюллетень, опубликованный на сайте ВОЗ, в котором говорится, с какого возраста необходимо носить медицинские маски в качестве индивидуального средства защиты.

«От детей в возрасте 5 лет и младше не следует требовать ношения масок. Это основано на безопасности и общих интересов ребенка, а также на способности использовать маску надлежащим способом при минимальной помощи. ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте 12 лет и старше носить маску в тех же условиях, что и взрослые, в частности когда они не могут гарантировать соблюдения дистанции не менее 1 метра от других людей, и в районе с широким распространением вируса», — говорится в рекомендациях организации.

Тем временем в некоторых странах наблюдается новый всплеск заболевания, в частности во Франции.

«Мы находимся в ситуации риска. Речь не идёт о возобновлении эпидемии, так как она никогда не прекращалась. Риск связан с тем, что после трёх месяцев снижения масштабов распространения вируса, в последние пять недель по стране наблюдается усиление инфицирования, причём весьма активное по ряду территорий. И это не чисто французское, а общеевропейское явление», — заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Он также подчеркнул, что речи не идёт и о второй волне эпидемии, поскольку ситуация значительно отличается от той, которая наблюдалась в феврале: теперь вирус циркулирует в четыре раза активнее в возрастной группе лиц младше 40 лет, тогда как ранее он наносил удар прежде всего по людям в группе начиная с 65-летнего возраста.