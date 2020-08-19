Александр Лукашенко наделал много политических ошибок, в одиночку разрешить кризис внутри Белоруссии он уже не сможет, отмечают политические эксперты. Ключ к решению - во взаимоотношениях России и Запада

Белорусская оппозиция решила создать Координационный совет, чтобы захватить власть, заявил действующий президент страны Александр Лукашенко во вторник, 18 августа.

По его словам, происходит попытка убаюкать власть, особенно силовые структуры. Однако Лукашенко уверен, что мирные инициативы оппозиции — это «ширма».

«Требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — сказал Лукашенко.

Фактически он ответил на действия своей противницы на выборах — Светланы Тихановской, которая инициировала создание координационного совета для обеспечения трансфера власти, подчеркнув, что готова к диалогу. Белоруссия. Хроника протестов, 18 августа

Тем временем жесткое противостояние в Белоруссии продолжается. Один за другим к объявленной забастовке присоединяются крупные промышленные предприятия, протестующие выходят на массовые уличные акции.

Напомним, по данным МВД, в первые дни протестов в Белоруссии задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Трое протестующих погибли.

Сколько еще продлятся протесты, к чему они могут привести и как будут реагировать Россия и Запад, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

«60% белорусов высказались бы за конфедерацию с Россией»

Как долго продлятся протесты в Белоруссии, зависит в том числе и от Российской Федерации, считает политолог Алексей Кочетков. Он уверен, что России нужно занимать более четкую позицию.

«Протесты сами по себе не утихнут, поскольку они имеют под собой рациональную основу: значительную часть населения действительно не устраивает та политика, которую проводил Лукашенко на протяжении последних лет.

Сейчас самым лучшим вариантом для всех сторон (и в первую очередь для РФ) было бы начать досрочные парламентские выборы. Это займет все политические силы и поможет утихнуть страстям, поскольку им придется заниматься не уличной политикой, а более понятными вещами (писать программы, разговаривать с населением, вести агитацию)», — рассказал эксперт. Алексей Кочетков: У России есть все возможности для победы в Белоруссии пророссийских сил © РИА Новости, Нина Зотина

Более того, продолжил он, это позволит провести структурную работу с пророссийскими силами, которые до сегодняшнего дня в Белоруссии Лукашенко были полностью зачищены.

По мнению Кочеткова, если не большинство, то значительная часть тех, кто выступает против Лукашенко — не враги России. Нельзя проводить прямые аналогии с Украиной, подчёркивает эксперт: «это разные государства, в них складывались разные системы, и в Белоруссии не существовало такого мощного националистического ядра, которое было на Украине».

«По моим представлениям, если бы сейчас проводили референдум, то 60% белорусов высказались бы за конфедерацию с Россией», — сказал политолог, отметив, что при этом Лукашенко «сделал все, чтобы добрые братские отношения были разорваны».

Хрупкий баланс сил в Белоруссии

Белорусской оппозиции не удалось организовать полноценный Майдан с отдельной территорией, со своими отрядами боевыми, с силовым захватом государственных учреждений, говорит директор Украинского института политики Руслан Бортник. И это является следствием того, что белорусские силовики изначально продемонстрировали готовность применять силу, хоть это далось и дорогой ценой.

Из-за этого, поясняет Бортник, протест скатывается в русло демонстраций уличного недовольства, которое, «хоть и создает серьезные проблемы для власти, не является критическим для системы управления и для самого Лукашенко, поскольку не посягает на право его и его команды руководить государством, не отстраняет физически его от этого руководства, не несет угроз силового захвата власти». Руслан Бортник: Поддержит ли Россия Лукашенко, зависит от исхода борьбы внутри протестного движения © Facebook, Ruslan Bortnik

«Эта ситуация может продолжаться еще долго с тем или иным перевесом одной и другой стороны. До тех пор, пока с одной стороны не сыграет какая-то серьезная внешняя сила — или Россия, или Запад — или до того момента, пока не случится какой-то эксцесс», — заявил эксперт.

Он добавил, что подобным эксцессом может стать попытка Лукашенко провести инаугурацию после выборов или «любое убийство, любое неспровоцированное насилие как со стороны протестующих, так и со стороны правоохранительных органов».

Ключи к решению проблемы — у России и Запада

Говоря о белорусской оппозиции, Бортник отметил, что она действует очень правильно — с точки зрения технологий.

«Она выжимает все. Она использует новую технологию, специальную белорусскую технологию организации протестов, которая соединяет в себе как те технологии, которые использовались для развала СССР — забастовочное, стачечное движения, — так и технологии мирных, ненасильственных протестов образца Украины 2004 года — Оранжевой революции», — сказал политолог.

Лукашенко же, по его словам, пытается затянуть эту повестку в условно говоря политический дискурс, в ситуацию, сравнимую с протестом «желтых жилетов» во Франции, когда, с одной стороны, идут бесконечные митинги, а с другой стороны, власть живет по своим законам.

«Он [Лукашенко] надеется растянуть эту ситуацию во времени, надеется на усталость протестующих, надеется на экономические факторы, которые начнут бить по карманам белорусов, надеется на то, что в конечном итоге погода ухудшится и для протестов станут намного хуже условия.

И, выиграв время, он надеется таким образом погасить этот протест, снова свести его к таким незначительным пикетам. Надеется трансформировать этот «недомайдан» в стандартные пикеты недовольства, которые и раньше были в Белоруссии», — сообщил политолог. Стреляют себе в ногу. К чему приведёт долгая забастовка белорусских предприятий © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В целом же, говорит Бортник, Лукашенко, опираясь только на внутренние силы, не сможет преодолеть этот кризис.

«То есть ключи от этого кейса лежат и в части взаимодействия между Россией и Западом и роли России и Запада на территории Белоруссии. В этой части способность самостоятельно решить проблемы, мне кажется, белорусская элита уже в значительной мере потеряла», — заявил эксперт.

Лукашенко пытается сплотить пророссийский электорат

Лукашенко начинает использовать технологии, всё-таки плюс-минус хоть каким-то образом адаптированные к реальной протестной активности, считает президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов.

Раньше, поясняет он, базовый сценарий был следующим: жесткий силовой ответ. Схема не очень эффективная, если сразу же не перехватывать повестку. И Лукашенко начал ее перехватывать. Первое, что он начал делать — собирать площадь, то есть показывать, что у него есть количество сторонников, делать альтернативные митинги.

«Плюс ко всему, он начинает, судя по всему, менять вектор: у него учения проходят, то есть на западной границе с Прибалтикой. Кроме того, он заручился поддержкой по линии ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности. — Ред.) и начинает разыгрывать карту, связанную с НАТО, которая рвется на Восток», — отметил политолог.

Подобные действия, говорит Абзалов, позволят Лукашенко в какой-то степени консолидировать пророссийский электорат, который под ним есть.

Дмитрий Абзалов: Лукашенко прислушался к советам двухнедельной давности и сменил кнут на пряник © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Единственная надежда Лукашенко — модерация со стороны России»

У Запада есть в отношении Лукашенко два плана, говорит директор российского Центра политической информации Алексей Мухин.

План А — полная замена Лукашенко западными странами, «которые всерьез взялись за эту ситуацию, если уж сподобились прямым образом угрожать России за ее предполагаемое вмешательство в ситуацию».

План Б — максимальное ослабление Лукашенко и превращение его в очень слабую политическую фигуру, находящуюся под жесткими санкциями. Соответственно, управляемую извне.

По мнению Мухина, план Б более приемлем и реален. Алексей Мухин: Сейчас единственная надежда Лукашенко — модерирование ситуации в Белоруссии со стороны России © РИА Новости, Владимир Трефилов

«[Лукашенко] совершил практически все политические ошибки, которые мог совершить. И сейчас единственной его надеждой является координация ситуации и модерирование ситуации со стороны России. Называется ускоренная интеграция», — сказал эксперт.

Что касается проходящих на территории Белоруссии забастовок, они оказались довольно болезненны для Лукашенко, отметил Мухин.

«Для него [Лукашенко] просто это в определенной степени новость, что к нему, оказывается, есть очень серьезные претензии у людей, которых он считал своими безусловными союзниками, абсолютно счастливыми под его руководством. А выясняется, что это не так.

Если Лукашенко найдет в себе силы и предложит очень четкий план развития событий, я думаю, он удержит власть. Если он этого плана не предложит, то события могут развиваться самым непредсказуемым образом», — заявил политолог.