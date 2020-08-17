Казалось бы, сейчас самый подходящий момент для усиления подрывной деятельности западных стран в Белоруссии, охваченной протестами после президентских выборов. Однако США и Европа не торопятся с попытками поменять власть в этой постсоветской республике. Почему так, разбиралась Украина.ру

В минувшие выходные госсекретарь США Майкл Помпео завершил европейское турне, в рамках которого планировал обсудить с партнёрами экономическое сотрудничество, вопросы энергетики и борьбу с коронавирусом. Но ситуация в Белоруссии спутала ему карты.

Последним пунктом поездки главы Госдепартамента стала Польша — главный союзник США в Европе. Помпео и министр обороны Польши Мариуш Блащак подписали межправительственный договор об усилении военного сотрудничества, который предусматривает увеличение численности американского контингента, создание в октябре 2020 года передового командования 5-го корпуса США в Польше, которое будет отвечать за командование вооружёнными силами США, расположенными на восточном фланге НАТО, а также определяет юридические аспекты присутствия военных США на территории страны (польские власти определят, какие части общих военных баз будут доступны для них, предоставят им бесплатное жильё, питание, топливо, вспомогательные элементы для хранения оборудования и вооружения и эксплуатации используемой инфраструктуры). Польский слон, лучший европейский друг американского слона © REUTERS, Pool via REUTERS

Что касается энергетики, США и Польша, прикладывающие максимум усилий, чтобы не допустить запуска газопровода «Северный поток-2», подписали проект меморандума по сотрудничеству в сфере мирного атома, но никаких деталей сделки не приводится. Вероятнее всего, это строительство АЭС в Польше, которое президент Польши Анджей Дуда анонсировал в ходе визита в Штаты.

Кроме того, не обошли стороной события в Белоруссии, которые активно развивались в то время, как глава Госдепартамента находился в Европе, тем более что Польша активно включилась в белорусскую историю. В ходе переговоров Помпео и Дуда обсудили возможные сценарии развития ситуации, призвали к поиску политического разрешения конфликта после прекращения насилия в отношении митингующих и освобождения заключённых, а также выразили поддержку суверенной и независимой Белоруссии. Обменялся мнениями по этой теме Помпео и с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

«Премьер Моравецкий подчеркнул, что ситуация в Белоруссии требует международного, солидарного действия, если речь идёт о различного рода санкциях или дипломатических действиях. Сегодня во время этого разговора также господин премьер подчеркнул, что важна роль Соединённых Штатов, а также солидарные действия Европейского союза», — сообщил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер.

Он напомнил, что Варшава выступает за проведение в Белоруссии повторных президентских выборов, «поскольку тот процесс, который состоялся, не был процессом, который гарантирует реализацию демократического мандата, демократических процедур для общества Белоруссии». Эту мысль продолжил Помпео на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, назвав прошедшее 9 августа голосование несвободным и нечестным и призвав белорусские власти к диалогу с обществом.

Однако согласие между Вашингтоном и Варшавой не настолько безоговорочное, как хотели бы продемонстрировали власти обеих стран. Когда Мюллеру задали вопрос, поддерживает ли Помпео польскую позицию о повторных выборах в Белоруссии, он ушёл от прямого ответа: «Могу сказать, что Польша и США разделяют общие ценности о демократических выборах, а официальную позицию США оставим представителю Белого дома и Госдепартамента». «Её уже обеспечили финансово» - белорусский эксперт о перспективах Тихановской © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Сейчас, когда в Белоруссии проходят неслыханные по масштабам акции протестов, единого кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую на высшем уровне поддерживают власти Литвы, казалось бы, предстал отличный шанс для Запада единым фронтом сместить Александру Лукашенко, "последнего диктатора Европы", как его называла Кондолиза Райс в бытность госсекретарём США, с президентского поста, который он занимает уже 26 лет. Бонусом стало бы создание трудностей для России, ведь в случае его ухода к власти пришли бы прозападные политики.

Почему же они не пользуются таким шансом, который выпадает один раз на миллион? Потому что коллективного Запада уже фактически нет. И это подтвердили визиты Помпео в те страны, которые он посетили в рамках турне до Польши.

Помпео пытался убедить власти Чехии отклонить заявку «Росатома» на участие в строительстве нового энергоблока АЭС «Дукованы» и привлечь к процессу специалистов американской компании Westinghouse, поскольку, «если Россия усилится в стратегической инфраструктуре Чехии, это ослабит её безопасность», однако получил решительный отпор со стороны чешского премьер-министра Андрея Бабиша.

«В соответствии с правилами Евросоюза, мы не можем заранее никого исключить. Я Помпео это ясно объяснил», — заявил он, дав понять, что его страна сама проведёт тендер выберет подрядчика.

Потерпел фиаско госсекретарь и в вопросе возможной передислокации военного контингента США из Германии в Чехию.

«Мы не видим повода размещать у себя войсковые части США. Мы — союзники в НАТО, здесь ничего не меняется. Но в переговорах с Вашингтоном меня больше интересуют торговые отношения и бизнес», — подчеркнул Бабиш.

Не нашёл поддержки Помпео и в осуждении «злонамеренных действия коммунистического Китая», который содействует восточноевропейским государствам в развитии технологий 5G, — президент Чехии Милош Земан не считает, что в этом кроется какая-то угроза.

Более сговорчивыми оказались власти Словении, куда дальше поехал Помпео. В Любляне совместную декларацию о сетях 5G подписали, но на реплику Помпео о возможной переброске в Словению военных из Германии премьер-министр Янез Янша не сказал ни да, ни нет, а только напомнил о планах модернизации собственной армии до 2026 года. Время начала Майдана. Когда в Белоруссии начнут свергать власть © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В Австрии Помпео вновь ждало противодействие.

«Для национальной безопасности Америки невероятно важно, чтобы у Европы была диверсифицированная энергетическая база с несколькими источниками, чтобы она не полагалась только на Россию в плане ресурсов», — заявил американский госсекретарь, пытаясь убедить власти страны отказаться от участия в строительстве «Северного потока-2».

Однако канцлер Австрии Себастьян Курц не только поддержал проект, но и осудил экстерриториальные санкции США. И это говорит тот политик, которого, как рассказал в недавнем интервью австрийской газете Die Presse бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, американский лидер Дональд Трамп рассматривает в качестве альтернативы канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которая считается неформальным лидером ЕС, для влияния на процессы принятия решений в Евросоюзе.

Впрочем, Вашингтон, по всей видимости, не теряет надежды, что его ставка сыграет, именно поэтому Помпео именно с властями Австрии предпочёл обсудить гораздо более широкий диапазон мировых проблем: Балканы, Ближний Восток, Латинская Америка.

Помимо того, что между двумя берегами Атлантики давно нет согласия, и поэтому они не могут выработать единую позицию по ситуации в Белоруссии, многие западные политики просто-напросто не видят смысла ввязываться в эту историю. Потому что, во-первых, не до конца понимают, как устроена внутренняя кухня в Белоруссии, а узнать настроения населения нельзя: проведение опросов на политические темы запрещено. Во-вторых, а какая для них выгода от участия в раскачивании белорусской лодки? Украина им уже преподала хороший урок — и бросить её Запад не может, и поддерживать так же активно, как в дни Майдана, не хочет. Но "мы же в ответе за тех, кого приручили", поэтому приходится повторять слова о всесторонней поддержке Киева.

Да и втянуть Белоруссию в свою орбиту гораздо сложнее: её национальная экономика во многом продолжает функционировать по системе, выстроенной ещё в советские времена, поэтому резкий переход на капиталистические рельсы грозит «шоковой терапией», которая до добра не доведёт. По крайней мере, в первые годы, к тому же Белоруссия, несмотря на имеющиеся разногласия, по-прежнему остаётся ближайшим соратником России, что подтвердили телефонные переговоры президентов два дня подряд.

Однажды Европа в угоду США нанесла санкционный удар по одной стране в ущерб собственным интересам, а потом горько об этом пожалела, когда подсчитала экономические потери. Речь о России. В конечном итоге государства-члены ЕС в двустороннем порядке, насколько это возможно в условиях санкционного противостояния, восстановили сотрудничество с Москвой, и одним из способов нивелировать понесённый ущерб стало строительство «Северного потока-2», несмотря на недовольство США.

Более того, пока Помпео находился в Европе, 24 из 27 стран ЕС направили в Госдепартамент ноту протеста о неприемлемости введения санкций против компаний, участвующих в завершении строительства газопровода. Количество вопросов, в которых Европа не поддерживает Соединённые Штаты, увеличивается. Так, 14 августа в Совете Безопасности ООН Франция и Великобритания не поддержали американскую резолюцию о продлении оружейного эмбарго против Ирана, срок действия которого истекает 18 октября (они, как ещё 9 стран, предпочли воздержаться), Россия и Китай ожидаемо проголосовали против, единственной страной, помимо США, которая высказалась за, стала Доминикана. Возможно, потому, что именно туда Помпео собирался лететь после европейского турне на инаугурацию нового президента.

Итого, государства Запада за последние годы научились ставить на первое место собственные интересы и действовать исходя из этого. Правда, полной свободы рук по-прежнему не имеют, поскольку связаны обязательствами в рамках различных интеграционных структур, в первую очередь ЕС и НАТО. И это, безусловно, положительный момент для третьих стран, ведь шансы на вмешательство в их внутренние дела мощного европейско-американского фронта уменьшились.