Лукашенко будет до последнего держаться за власть, притом что он уже повторил многие ошибки Януковича и сам создал предпосылки для Майдана в Белоруссии, говорят политические эксперты

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии состоялись выборы главы государства. Позднее Центральная избирательная комиссия объявила, что Александр Лукашенко победил с огромным отрывом, набрав более 80% голосов избирателей.

Белорусская оппозиция, которую на выборах представляла Светлана Тихановская, не согласна с объявленными итогами выборов. Выступающие против Лукашенко белорусы выходят на массовые акции протеста, вступают в столкновения с ОМОНом.

Милиция для разгона протестующих применяла слезоточивый газ, водомёты и стреляла резиновыми пулями. В Белоруссии перемирие? Или передышка перед новой атакой на власть? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В воскресенье, 16 августа, в Минске прошли сразу две акции. На одной собрались сторонники Лукашенко, перед ними выступил он сам. Заявил, что новых выборов не будет, и сказал, что рядом с западными границами страны лязгают гусеницы танков НАТО. Также стало известно, что Белоруссия начала военные учения на границе с Литвой.

Позже в Минске прошел Марш Свободы — массовая акция оппозиции. В ней приняли участие как минимум 100 тысяч человек.

Уже в понедельник, 17 августа, Светлана Тихановская в своем новом видеообращении на YouTube заявила, что готова стать национальным лидером. А Лукашенко в тот же день произнёс примечательную фразу: «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет».

Своим мнением о протестах в Белоруссии, а также о будущем страны с изданием Украина.ру поделились политические эксперты.

Три пути Лукашенко

В Белоруссии есть группа людей, которым не нравится Лукашенко, и сейчас эта группа людей стала очень-очень большой. Это подавляющее число граждан Белоруссии, говорит член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько.

Богдан Безпалько: Для Лукашенко власть - наркотик, за который он будет стрелять до последнего © РИА Новости, Нина Зотина

«Например, если Запад будет очень масштабно поддерживать оппозицию, введя экономические санкции против Белоруссии вообще в целом, то на фоне забастовок рабочих, которые против Лукашенко тоже, это может сказаться и на политическом режиме Александра Григорьевича. Тогда ему придется либо еще больше опираться на Россию, либо же ему придется договариваться о почетной отставке», — сообщил Безпалько.

Впрочем, договариваться с протестующими и идти по пути Виктора Януковича Лукашенко вряд ли будет, отмечает эксперт, а договариваться он будет либо с Западом, либо с Россией.

«Но с Западом договариваться тоже опасно, потому что мы видим, что все люди, которые получали гарантии со стороны Запада, потом оказывались почему-то в мусорной яме.

Поэтому Лукашенко остается опираться либо на Россию, что сейчас тоже проблематично, потому что он сделал все, особенно задержав 33 граждан и угрожая выдать их Украине, чтобы испортить отношения с нашей страной.

Либо ему просто придется вступать в открытый бой с применением оружия, то есть силой подавлять все эти протестные акции, навязав себя обществу, в большинстве своем настроенном против Лукашенко», — рассказал политолог, добавив, что последний вариант — это агония.

В целом, по словам Безпалько, режим Лукашенко ощутимо зашатался: «нет большинства людей, которое молчаливо голосовало за Лукашенко. Сейчас большинство против него — это совершенно очевидно».

Лукашенко плевать хотел на ОДКБ, но вспомнил о ней в критической ситуации — Безпалько © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Он будет стрелять за власть, сражаться за власть до последнего. Это когда уже будет совсем-совсем безвыходная ситуация и даже стрелять будет нецелесообразно, может, тогда он пойдет на переговоры либо с западными элитами, либо с Россией», — сказал политолог.

Попытка еще одной «цветной революции»

Настоящая задача «цветной революции» — это не протест против фальсификации выборов и не «прогнать Януковича» (или, в данном случае, Лукашенко). Настоящая цель — это включение Белоруссии в западную модель экономики, в западную систему разделения труда, как включили Украину. Такое мнение у украинского политтехнолога Сергея Слободчука.

А такое включение возможно только на основе ресурсной базы.

«Посмотрите: украинское машиностроение оказалось ненужным для западной модели экономики. А что говорить о промышленности Белоруссии?

Для Белоруссии последствия будут ещё хуже, потому что у них нет таких природных ресурсов, как в Украине, земля у них не такая по качеству, как в Украине. Но есть рабочие руки. Поэтому Белоруссия станет просто донором рабочей силы.

Как пишут уже в Facebook: «Надоело на БелАЗе гайки крутить — давай с нами в Польшу клубнику воротить!». Вот такие могут быть последствия», — сказал Слободчук. Сергей Слободчук: О прозападной политике Зеленского и истинных целях «Беломайдана» © скриншот

«Лукашенко сам создал предпосылки для Майдана»

Лукашенко сам загнал себя в ситуацию, когда Россия ничем ему помочь не может, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Еще две недели назад Лукашенко рассказывал, что российские олигархи хотят обобрать бедный белорусский народ: «что, Россия должна сейчас прислать ОМОН, чтобы он разогнал белорусов, которые недовольны Лукашенко?»

«Моральную поддержку оказать может. Потому что сейчас Лукашенко явно заколебался, впал в прострацию, и даже пытается выйти на какие-то переговоры со своими оппонентами. Это самое страшное, что он может себе придумать. Потому что как только начинаются переговоры, можно сказать, что власть слилась», — отметил Ищенко.

По его словам, любой президент может удержаться у власти только самостоятельно. Первые три дня МВД и армия демонстрировали готовность выполнить свой долг и выполнить приказ. Но если сейчас Лукашенко начнет отдавать приказы, отменять приказы, колебаться и идти на переговоры, то и эти люди начнут колебаться. Они быстренько сообразят, что сейчас Лукашенко с кем-то договорится, а они останутся крайними: «в такой ситуации он подрывает моральный дух своих собственных защитников», подчеркнул политолог. Лукашенко продолжает идти путём Януковича © REUTERS, Stringer

«К сожалению, Лукашенко в последние годы демонстрирует редкую неадекватность. Он сам создал предпосылки для собственного Майдана.

Сам вырастил этих людей, как это делал Янукович. Сам отрезал себе пути к сотрудничеству с Россией. Если бы он активно занимался интеграцией в рамках Союзного государства, то в Белоруссии была бы совершенно другая ситуация. Но теперь пусть сам и выпутывается», — сказал эксперт.

Что касается России, Ищенко считает, что Москва будет наблюдать за развитием ситуации в Белоруссии.

«Дай Бог, чтоб гражданская война там не началась. Если Лукашенко свергнут, значит, придет новая власть, и с новой властью уже будут выстраиваться отношения», — заявил политолог.