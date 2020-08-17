В субботу, 15 августа, госсекретарь США Помпео посетил Варшаву. Хотя целью планового визита было подписание договора об увеличении числа американских войск в Польше, много внимания уделили и Белоруссии

Если прочитать подписанную в мае 2020 года «Стратегию национальной безопасности Польши», поневоле вспоминаются слова экс-президента этой страны Александра Квасьневского: «Ни для кого не секрет, что все важные документы в сфере государственной безопасности Польши написаны под диктовку и имеют чётко определенные намерения. Это объясняется тем, что ключевой союзник Польши — Соединенные Штаты — считает Китай и Россию самой большой угрозой в этом отношении, поэтому стратегия безопасности Польши не может быть иной. Но проблема состоит в том, что американская стратегия является признаком государственного суверенитета, а наша стратегия — составной частью американской».

Подобного мнения придерживаются и трезвомыслящие представители польской академической среды. В частности, профессор старейшего в Польше Ягеллонского университета (Краков) Ришард Земба считает, что у Варшавы нет никакой собственной политики, основанной на реализации собственных геополитических интересов. На самом деле поставленные цели и задачи восточного вектора польской политики сводятся к одному: как использовать все возможности, чтобы нарушить интересы Российской Федерации. «Трактовка России как главной угрозы безопасности Польши не только характерна для политической программы и практики националистично-консервативной правящей партии «Право и справедливость». Это было и раньше, когда у власти была другая партия — либеральная «Гражданская платформа». Источники этого кроются не столько в национальной идеологии, сколько в извлечении неполных выводов из наблюдений изменения международной системы» — считает профессор Земба.

Такой подход в значительной мере определяется тем, что нынешние польские политические элиты воспитаны на программе, разработанной Ежи Гедройцем, редактором парижского журнала Kultura. Гедройц считал, что Варшава должна стремиться к максимальной поддержке всех сепаратистских движений в СССР, и эти взгляды времен холодной войны воспринимаются как догмы, которые нельзя подвергать сомнению — просто место СССР заняла Россия. Естественно, что главным союзником Польши в сложившейся ситуации являются Соединённые Штаты Америки, которые с удовольствием этим пользуются.

Так, согласно подписанному 15 августа Майком Помпео и министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком в присутствии президента Анджея Дуды соглашению SOFA (Status of Forces Agreement), американские военные объекты в Польше получат статус экстерриториальных, а сами военнослужащие США не будут отвечать перед польским правосудием в случае совершения преступления в этой стране. Количество американских военных на берегах Вислы будет увеличено на 1000 — вдобавок к нынешним 4500, а уже в октябре 2020-го в польский город Познань будет перемещено передовое командование 5-го корпуса сухопутных войск США. Также в Польше будут созданы несколько объектов сил специального назначения и база транспортной авиации ВВС США, а в городе Ласк будет базироваться эскадрилья американских беспилотников — так что заявления Лукашенко о том, что «самолеты в 15 минутах лёта от наших границ», не лишены оснований. Кроме того, Польша за свой счёт обеспечит проживание и питание американских военных, снабжение топливом, складами и другими объектами инфраструктуры. По сообщению Минобороны Польши, это обойдётся Варшаве примерно в 500 миллионов злотых (более 120 миллионов евро) в год.

Визит Майка Помпео в Варшаву и подписание вышеупомянутого соглашения были запланированы давно, ещё после визита Анджея Дуды в Вашингтон и его встречи с Дональдом Трампом в конце июня 2020 года. И хотя в рамках встречи со своим коллегой, главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, глава Госдепа также обсуждал постройку американскими компаниями атомной электростанции в Польше (было парафировано соглашение о польско-американском сотрудничестве в области ядерной энергетики), проведение в ноябре 2020 года в Варшаве министерской конференции по вопросам свободы религии и поддержке Вашингтоном «Инициативы Триморья», однако на совместной пресс-конференции главы дипломатий двух стран больше всего внимания уделили ситуации в Белоруссии.

При этом Помпео и Чапутович в отношении официального Минска играли роли «доброго и злого полицейского». Так, на прямой вопрос журналистов — признают ли США избрание Лукашенко?— глава Госдепа ответил, что выборы были несвободными, но мы будем поддерживать белорусский народ, который хочет построить свободную и демократическую страну. Кроме того, как позитивный сигнал и прогресс он оценил освобождение части задержанных протестующих. А вот глава МИД Польши заявил, что поскольку президентские выборы в Белоруссии были сфальсифицированы, то необходимо провести новые выборы, чтобы обеспечить легитимность власти в этой стране (более чем прозрачный намёк на нелегитимность Лукашенко). «Мы хотели бы, чтобы власти Белоруссии начали диалог с представителями протестующего общества, с целью найти какую-то формулу сосуществования в переходный период», — заявил Чапутович.

Министр иностранных дел Польши также подчеркнул, что Польша последовательно поддерживает суверенитет Белоруссии. «Мы верим, что белорусское общество и белорусские власти найдут решение своих проблем таким образом, чтобы обеспечить, с одной стороны, уважение прав и свобод человека, а также стремление белорусского народа жить в свободной и демократической системе; а с другой стороны, его суверенитет и независимость государства», — отметил он. Чапутович подчеркнул, что Польша желает белорусскому обществу добра. «Мы хотим поддержать очень важные процессы, которые происходят в этой стране, которые свидетельствуют о росте национальной идентичности белорусов, что будет иметь очень положительные последствия в долгосрочной перспективе», — подчеркнул глава МИД Польши. Для кого положительные — Белоруссии, Польши или США — Чапутович дипломатично не уточнил.

В безоговорочной поддержке белорусской оппозиции власти Польши опираются на общественные настроения в своей стране. Так, в ходе опроса, проведённого компанией SW Research по заказу авторитетной газеты Rzeczpospolita, 45% поляков выступили за «активную поддержку продемократических деятелей в Белоруссии со стороны Польши». Против были 18,9% опрошенных, не определились с мнением по этому вопросу 35,5%. Конечно, в Польше звучат и голоса в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, однако ни Минску, ни Москве не стоит ими обольщаться.

Так, в субботу, 15 августа на портале Onet появился аналитический материал «Две точки зрения на Белоруссию», который подготовили два отставных польских дипломата: бывший поверенный в делах Польши в Минске Витольд Юраш и бывший посол Польши в Литве Ежи Марек Новаковски, которых часто обвиняют в про-лукашенковских настроениях. «Предположение о том, что перед нами стоит выбор — демократизировать Беларусь или сделать ставку на Лукашенко — означает, что мы не понимаем сути дела. Нужно мыслить политически и ориентироваться на интересы Польши. А это означает сохранение приоритета поддержки дистанции между Минском и Москвой, независимо от того, кто создает такую дистанцию. Главное — чтобы он был в этом эффективен» — отмечают авторы.

«Давайте предположим, что закон взаимности применяется как в международной политике, так и в дипломатии. Мы не сомневаемся, что если Александр Лукашенко сделает на нас ставку, то через мгновение он может нас предать. Не имея уверенности в том, что безоговорочная поддержка или даже разогрев нынешних протестов приведет к благоприятным для Польши результатам, мы предлагаем не рвать окончательно контактов с Александром Лукашенко. Если через неделю или месяц выяснится, что это не имеет смысла или перестало приносить выгоду Польше, мы применим закон взаимности и сделаем ставку на кого-то другого. Сказанное не означает отсутствие каких-либо правил и тотального нигилизма (очевидно, гарантии личной безопасности должны быть сохранены), но Польша не может всегда быть «последним наивным», — пишут Юраш и Новаковски.

Примечательно, что в упомянутой «Стратегии национальной безопасности Польши» Белоруссия вообще не упоминается, несмотря на почти 400-километровую польско-белорусскую границу. Последний факт вполне соответствует политике нынешних властей Польши, которые позиционируют официальный Минск в качестве марионетки Москвы, при этом постоянно пытаются втянуть Белоруссию в различные антироссийские форматы. Так, 31 августа 2019 года в Варшаве состоялись «четырёхсторонние консультации» на уровне руководителей органов национальной безопасности США, Польши, Украины и Белоруссии.

На них советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, который перед этим посетил Киев и Минск, обсудил с руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом, государственным секретарём Совета Безопасности Белоруссии Станиславом Засем и секретарём СНБО Украины Данилюком «ситуацию в Центрально-Восточной Европе и механизмы формирования построения стабильности для обеспечения суверенитета, безопасности и территориальной целостности стран». В заседании принимал участие также замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко. Консультации заранее не анонсировались, а первым о них сообщил в своём "Твиттере" сам Болтон.

И хотя Болтон уже давно в отставке, но дело его живёт. 31 июля 2020 года, то есть за десять дней до президентских выборов в Белоруссии, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил своего белорусского коллегу Владимира Макея в качестве почётного гостя на будущую встречу глав МИД «Люблинского треугольника» (этот формат сотрудничества был создан 28 июля Украиной, Польшей и Литвой). Несмотря на ситуацию в Белоруссии в последние дни, сообщений ни об отзыве приглашения, ни об отказе от его принятия пока не последовало. Похоже, что как в Минске, так и в «углах» «Люблинского треугольника» просто ждут результатов очередного раунда российско-американских консультаций по стратегической стабильности, которые пройдут в Вене 16-18 августа.