По состоянию на 12:00 15 августа в мире зарегистрировали свыше 21,3 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались около 769,7 тыс. человек, 13,9 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Более 200 тыс. зараженных сегодня зафиксировано в России, ЮАР, Перу, Мексике, Колумбии, Чили, Испании, Иране, Великобритании, Саудовской Аравии, Пакистане, Аргентине, Бангладеш, Италии, Турции, и Франции, а более 100 тысяч — в Ираке, Филиппинах, Индонезии, Канаде, Катаре и Казахстане.

Ситуация на Украине. Побит очередной антирекорд

На Украине по состоянию на 12:00 зафиксировано 89 719 (+1847 за сегодня) случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 2044 (+33) стали летальными. В то же время 47430 пациентов (+633) выздоровели. Таким образом, в стране зафиксирован очередной антирекорд заболевших за сутки. Всего сейчас в стране COVID-19 болеют 40 245 человек.

Касательно ситуации в регионах, отмечается, что количество активных больных за минувшие сутки выросло в 20 из 24 областей Украины и в Киеве, и лишь в Киевской, Запорожской и Кировоградской областях число болеющих снизилось, а в Полтавской и Херсонской областях осталось прежним.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (254), в Киеве (232), в Черновицкой области (170), во Львовской области (166).

Если говорить о реакции, местных властей, то глава Черновицкой области Сергей Осачук назвал ситуацию с коронавирусом в регионе угрожающей и гораздо более тревожной, чем в апреле-мае. Однако, по его мнению, другого пути, кроме как информировать о рисках и призывать людей соблюдать социальной дистанции, нет. Также он надеется достучаться до буковинцев, прежде чем коронавирус выйдет из-под контроля.

Кроме того, в общежитии Запорожского государственного медицинского университета (ЗГМУ) у 29 иностранных студентов выявлен коронавирус, сообщил Запорожский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Что касается реакции политиков, то партия «Европейская солидарность» требует немедленного созыва внеочередной сессии Верховной Рады из-за «катастрофической» ситуации с коронавирусом, заявил депутат Ростислав Павленко.

Парламентарий напомнил, что Украина ежедневно бьет рекорды увеличения количества больных COVID-19, однако руководство страны продолжает игнорировать неотложные нужды медицинской системы.

«В этой ситуации парламент должен остановить тотальное бездействие и скатывание Украины в экономическую пропасть», — подчеркнул Павленко.

Он также раскритиковал практику использования средства спецфонда борьбы с коронавирусом не по назначению, заявив, что это фактически является «преступлением против собственного народа».

Ситуация в России. Началось производство вакцины

В России по состоянию на 12:00 зафиксировано 918 186 тыс. случаев коронавирусной инфекции (+4956 за сегодня), из которых 15564 (+119 за сегодня) оказались летальными, а 730124 (+6309) пациентов выздоровели. Медики провели при этом 32,2 млн тестов на наличие инфекции. Всего коронавирусом в стране сейчас болеют 172.408 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, регионами России с наименьшими темпами прироста за сутки являются Чукотка 0,0%, Московская область, Северная Осетия — 0,2%, Москва, Республика Тыва, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Смоленская область, Курская область, Забайкальский край и Чечня — 0,3%.

Минздрав сообщил о начале производства российской вакцины от COVID-19. Препарат разработан специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Президент Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19. Вакцина получила название «Спутник V». В создание препарата также вложился Российский фонд прямых инвестиций.

Война вакцин. Почему Запад не хочет принять спасение из России © Пресс-служба АФК "Система" | Пресс-служба АФК "Система" | Перейти в фотобанк Кирилл Дмитриев сообщил, что на данный момент фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз вакцины более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах. По его словам, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

Если говорить о ситуации в регионах, то Сочи принял около 1,5 миллионов человек с начала курортного сезона на фоне пандемии, сообщил мэр города Алексей Копайгородский. По его словам, с момента поэтапного снятия ограничительных мер турпоток стабильно растет.

По данным властей, в целом по уровню загрузки средства размещения уже вышли на пиковые показатели прошлого года. Растет спрос на туры и путевки в бархатный сезон. Если эпидемиологическая ситуация позволит, то в Сочи будет много гостей и в межсезонье, и в зимний период.

Остальной мир. Реакция Трампа и авиасообщение Казахстана с Турцией

Президент Дональд Трамп, говоря о создании в России вакцины от коронавируса, выразил надежду, что разработанный российскими специалистами препарат сработает.

«Мы не много знаем об этом. Они убрали некоторые исследования. Мы считаем, что это очень важно пройти через процесс», — сказал он.

Глава государства добавил, что США тоже «очень продвинулись» в создании вакцины.

Турция возобновляет приостановленное в июле авиасообщение с Казахстаном с 1 сентября, сообщает турецкое агентство «Анадолу» со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры страны Адиля Караисмаилоглу.

«По словам министра, полеты с Казахстаном, которые были возобновлены 20 июня, но затем приостановлены 4 июля из-за роста случаев заражения коронавирусом, будут возобновлены с 1 сентября», — говорится в сообщении.

В министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, отвечающем за вопросы авиасообщения, агентству «Интерфакс-Казахстан» сообщили, что речь идет об открытии въезда в Турцию для казахстанцев.

«Здесь вопрос въезда стоит, а не рейсов. Посольство Казахстана ведет переговоры по этому поводу», — заявили в пресс-службе ведомства.

Также сообщается, что респираторы типа N95, которые используются для защиты от коронавируса, можно эффективно дезинфицировать в мультиварке, говорится в исследовании, опубликованном в американском онлайн-журнале Environmental Science & Technology Letters.

Авторами исследования выступили Тан Нгуен, профессор инженерной защиты окружающей среды в Иллинойском университете в Урбан-Шампейне, и несколько ее коллег.

Ученые установили, что оптимальной является температура в 100 градусов Цельсия. При большей температуре может нарушиться внутренняя структура респиратора, а при меньшей температуре может понадобиться больше времени, чтобы убить все вирусы на маске.