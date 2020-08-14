Сейчас Александр Лукашенко имеет все шансы сохранить власть и подавить потенциальный майдан, считают политические эксперты. В то же время попытки его свергнуть точно будут продолжаться

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко победил с огромным отрывом, набрав более 80% голосов избирателей.

Белорусская оппозиция, которую на выборах представляла Светлана Тихановская, не согласна с объявленными итогами выборов, устраивает массовые акции протеста, вступает в столкновения с ОМОНом. Милиция для разгона протестующих применяет слезоточивый газ, водомёты и стреляет резиновыми пулями.

Проходят массовые задержания. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб.

В четверг, 13 августа, набрала силу забастовка на крупнейших предприятиях страны. В тот же день министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев признал вину силовиков за несправедливые задержания и избиения. Принуждение к сотрудничеству. Оппозиция пытается свергнуть Лукашенко чужими руками © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Кроме того, председатель Совета республики Наталья Кочанова сообщила, что Александр Лукашенко поручил разобраться с тем, насколько обоснованными были действия милиции в последние дни.

На выходные 15-16 августа противники Лукашенко готовят массовые акции по всей Белоруссии. К чему они могут привести, а также какое будущее в целом ждёт страну, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

«Майдана не будет»

К большому сожалению для белорусской оппозиции, она сейчас действует на максимуме своих возможностей, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. У оппозиции нет ни инфраструктуры для протеста, ни денег на протест, ни организованной группы боевиков, которые могли бы в силовом плане поддержать протест.

«Также нет политической слабости власти, которая могла бы стимулировать протест, ни, тем более, раскола внутри белорусских элит», — отметил эксперт.

В свою очередь Лукашенко действует чрезмерно жестко, подавляя выступления и запугивая людей, подчёркивает Мирзаян: «Конечно, в долгосрочном плане это ему аукнется, потому что он не будет больше легитимным президентом Беларуси. Но в краткосрочном плане это позволит ему сбить накал протеста».

«Майдана не будет в Беларуси. Для Майдана нужны заранее созданные условия, подготовка нужна, деньги нужны. Ничего этого в Беларуси нет.

Будут массовые акции протеста, которые подавит режим, но при этом режим уже не будет восприниматься населением как легитимный. Лукашенко останется у власти еще на какое-то время, но легитимностью он обладать не будет», — заявил политолог. Геворг Мирзаян: Россия получит пользу от конфликта между Лукашенко и Западом © РИА Новости, Нина Зотина

Запад же, прогнозирует он, будет вводить санкции, «и главным выгодоприобретателем этих санкций и обострения конфликта между Лукашенко и Европой будем, конечно же, мы».

«Все это дело ставит Лукашенко в дипломатическую изоляцию, он больше не сможет играть какую-то внешнеполитическую многовекторность», — сообщил Мирзаян.

Лукашенко пытается маневрировать и избежать санкций

Лукашенко сейчас все еще пытается усидеть на двух стульях, говорит президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов. С одной стороны, Лукашенко все еще делает заявления на тему партнерства, поскольку Россия, Китай, Казахстан признали выборы в Белоруссии, но с другой — все еще делает разноплановые заявления.

«У него остается антироссийская позиция, хотя и не ярко выраженная. Это еще началось с февраля этого года, когда он отказался интегрироваться нормально», — отметил Абзалов, добавив, что Лукашенко сейчас пытается маневрировать, и чем жестче будут действия Запада, тем меньше у него будет пространство для маневра. Политолог Абзалов: Россия в Белоруссии пока действует по принципу меньшего из зол © РИА Новости, Владимир Трефилов

По мнению эксперта, сейчас задача для Лукашенко заключается в том, чтобы ни в коем случае против него не ввели секторальные санкции, потому что они очень серьезно ослабят экономику.

«И Белоруссии придется либо идти к Китаю, у которого очень жесткие переговорные позиции. Китайцы могут улыбаться и похлопывать по плечу, но потребовать взамен либо активы, либо ресурсы, как было с «МАЗом», например. Либо придется идти к Москве, что для самого Лукашенко достаточно сложно сделать», — заявил политолог.

Если Лукашенко удержится, его всё равно будут пытаться свергнуть

Запад пытается очень активно влиять на ситуацию в Белоруссии, считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Он напоминает, что Польша, Литва, Латвия, которые соседствуют с Белоруссией, начинают высказывать предложения, которые не просто неприемлемы, а являются откровенным вмешательством во внутриполитические дела Белоруссии.

«И мы можем быть уверены, что и эти государства, и другие будут сейчас очень активно пытаться влиять на ситуацию. И здесь, как мне кажется, Российской Федерации очень важно было бы солидаризоваться с нашими белорусскими партнёрами и противостоять совместно подобным усилиям Запада», — заявил политолог.

Денис Денисов: Попытки совершить госпереворот в Белоруссии будут повторяться © РИА Новости, Нина Зотина

«На ближайшие лет пять этот вопрос для Александра Лукашенко будет ключевым — как сохранить государство, как максимально безболезненно передать власть, как выстроить такую систему, которая могла бы достаточно эффективно работать без Лукашенко. Это проблемы и вопросы, от решения которых действительно зависит выживание белорусского государства, благосостояние народа и отсутствие конфликтов внутри страны», — сообщил эксперт.

Однако попытки госпереворота будут и дальше, уверен Денисов.

«Допустим, совершенно очевидно, что для Польши, и не только для неё, очень выгодна слабая, бедная Белоруссия, потому что это будет отличный донор высокопрофессиональных обученных специалистов, которых поляки смогут использовать как дешёвую рабочую силу», — сказал политолог.