Конкурент президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах - Светлана Тихановская - записала новое видеообращение к своим соратникам. В нем она не только осудила насилие на белорусских улицах и потребовала пересчета голосов, но и попросила кое о чём странном

В пятницу, 14 августа, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала еще одно видеообращение к согражданам, в котором прокомментировала нынешние события.

«Мирный выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню. Ситуация критическая. Я с болью смотрю на то, что происходит в нашей стране в последние дни. Для меня и, я уверена, для каждого из нас, сторонников перемен, человеческая жизнь — это самое ценное. Нам нужно остановить насилие», — заявила Тихановская.

Она призвала власть пойти на диалог. А после произнесла еще одну фразу — довольно удивительную.

«Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе», — заявила Тихановская. Установка на кровь. Майдановец дал совет белорусам и проговорился об убийствах © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Таким образом, она поставила под удар государственных служащих, которым будет очень тяжело отказаться от такой «просьбы».

Поставила перед тяжелым выбором

В отличие от многих других стран в Белоруссии градоначальник не выборная должность. Мэров крупных городов, а точнее председателей горисполкомов, не выбирают. Их назначают.

«Председатель исполкома областного уровня назначается на должность и освобождается от должности президентом Республики Беларусь <…> Председатель исполкома базового уровня назначается на должность и освобождается от должности председателем областного исполкома по согласованию с президентом Республики Беларусь <…> Председателем исполкома первичного уровня по должности является председатель соответствующего сельского, поселкового, городского (города районного подчинения) Совета депутатов», — гласит «Положение о порядке назначения на должности и освобождения от должностей руководителей и других членов местных исполнительных и распорядительных органов» от 2011 года.

При этом нужно понимать, что исполком областного уровня — это и Минский городской исполком, исполкомы городов областного подчинения и районные исполкомы считаются исполкомами базового уровня, а исполкомы городов районного подчинения, поселков и сел — являются исполкомами первичного уровня. Павел Рудяков: Лукашенко покатился по дорожке Януковича © РИА Новости, Нина Зотина

Лишь председатели исполкомов первичного уровня избираются, да и то местными советами и тайно. Остальные председатели исполкомов утверждаются местными советами. Но если те не утвердят предложенных властями кандидатов со второго раза (после первого кандидатура меняется), решение вышестоящего чиновника о назначении главы исполкома становится обязательным.

Таким образом, тот же председатель Жодинского горисполкома Дмитрий Заблоцкий, который выходил к протестующим рабочим БелАЗа 13 августа не был выбран на свою должность.

«Сегодня на XII внеочередной сессии горсовета, где присутствовали глава столичного региона Анатолий Исаченко и помощник президента Беларуси — инспектор по Минской области Игорь Евсеев, кандидатуру Дмитрия Заблоцкого утвердил депутатский корпус», — гласила новость в «Жодзінскіх Навінах» о вступлении Заблоцкого в его должность.

Т.е. мэр Минска прямо назначается Лукашенко, а мэры городов областного подчинения — по сути опосредствованно через глав областных исполкомов. Это «люди государевы».

И просить от них, чтобы они организовали массовые акции, — это по сути ставить их перед выбором: либо они подчиняются Лукашенко и не удовлетворяют просьбу Тихановской, либо они выступают против белорусского президента.

Но даже если бы мэры в Белоруссии выбирались, то просьба Тихановской довольно странная. Можно попросить не мешать проведению собраний. Но просить их организовать — другое дело. Мэр — при всех его регалиях и полномочиях — такой же гражданин страны, как и любой другой. И у него есть право на собственные политические взгляды. К примеру, он может не поддерживать ни Тихановскую, ни белорусскую оппозицию, ни даже массовые собрания. Хотят занять центр Минска. Что будут делать протестующие в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Впрочем, то, каких взглядов на происходящее придерживаются главы местных горисполкомов, белорусских протестующих и в первую очередь оппозиционеров мало волнует. Ситуация напоминает происходящее на Украине в 2014 году, когда части общества отказали в праве на собственное мнение.

Худший из тоталитаризмов

Сейчас главы городских исполкомов в Белоруссии переживают не лучшие дни. Так, 14 августа белорусская служба «Радио Свобода» распространила видео, где главу райисполкома в городе Глубокое, что в Витебской области, отчитывает одна из сторонниц оппозиции. Понурившему голову чиновнику кричат «Позор!»

Пока Тихановская твердила о мирном ненасильственном протесте, в сети разворачивалась и разворачивается травля тех, кто не согласен с оппозиционерами, не говоря уже о травле семей сотрудников правоохранительных органов (об этом писало издание Украина.ру).

Так, Τelegram-канал Νexta-live, который ведется из Польши, призвал к травле Людмилы Гладкой — одной из белорусских журналисток, которая в своей статье написала, что милиционеры — тоже люди, и у них есть те, кто их любит: родные и близкие.

«Вот такие пропагандистские статьи публикуют в газете «Беларусь сегодня». В ней прихлебательница Лукашенко Людмила Гладкая называет мирных протестующих погромщиками, которые устраивают в нашей стране массовые беспорядки, обижают бедных сотрудников ОМОНа, даже по классике прикрепила к статье фото с бутылками с зажигательной смесью <…> Уважаемая Людмила! Пакуй чемодан. Потому что перемены уже совсем близко и белорусский народ не простит тебе таких изречений <…> Если у кого-то появились вопросы к ярой поклоннице насилия и пыток против белорусского народа, пишите Людмиле Гладкой в Facebook», — призвали авторы канала по сути к кибербуллингу и запугиванию журналистки.

Это не единственный подобный случай. Глава МВД Белоруссии Юрий Караев подтвердил, что травят и его подчиненных, и учителей, которых обвиняют в фальсификациях выборов.

«К мирным протестам травля сотрудников или учителей не имеет отношения. Травля — подлый приём! Это провоцирует ответное насилие!» — заявил он в эфире телеканала ОНТ.

Но травят даже простых сомневающихся.

«Пара моих минских корреспондентов позволила себе в сети слегка усомниться, чуть-чуть поспорить, — и началось. Приходится акки (аккаунты. — Ред.) закрывать и телефоны отключать. В чистом виде «украинский сценарий», Силы Добра во всей красе», — рассказал о судьбе своих знакомых, живущих в Белоруссии, политолог и историк Лев Вершинин.

Примечательно, что среди минских корреспондентов политолога есть и те, кто переехал в Белоруссию с Украины после госпереворота 2014 года.

Конечно, вполне возможно, что Тихановская и ее окружение попросту не знают всех нюансов государственного устройства Белоруссии — страны, которую она, выиграй выборы, должна была бы возглавить. Ей не впервой демонстрировать юридическую неграмотность, на чём её ловил тот же Лукашенко. Тихановская обратилась к мэрам белорусских городов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Вы же им хоть подскажите, что не президент в Беларуси назначает выборы», — заявил Лукашенко 4 августа накануне выборов, комментируя заявление штаба Тихановской о том, что после избрания та назначит «честные выборы».

Однако новое заявление соперницы Лукашенко может способствовать усилению травли глав местных исполкомов. Впрочем, для тех, кто пережил майдан, в этом нет ничего нового. Для белорусской оппозиции, как и для майдановцев в своё время, есть только две точки зрения: их и неправильная.