В четверг 13 августа к протестам в Белоруссии присоединились рабочие на заводе БелАЗ в городе Жодино. При этом в пресс-службе предприятия поначалу заявили, что происходит встреча работников с руководством завода и администрацией города

В четверг 13 августа в белорусском Жодино начались протесты рабочих БелАЗа. Работники завода вышли к заводоуправлению и стали скандировать: «Требуем общенациональную забастовку!»

Поначалу в пресс-службе предприятия заявили, что происходит встреча рабочих с руководства завода и администрацией города. Однако собравшиеся вели трансляцию в интернете.

В итоге к проходной завода прибыл глава Жодинского городского исполнительного комитета Дмитрий Заблоцкий. Ему пришлось выступать перед разгневанной толпой и оправдываться за жесткие действия силовиков.

«В течение трех дней не убивали на территории города Жодино. Будут проведены расследования. Все по закону ответят», — отвечал Заблоцкий на крики собравшихся под зданием завода.

В конечном итоге он вынужден был пообещать, что сам выйдет вечером на улицы города. При этом он заявил, что на улицах не будет ОМОНа, а службу будут нести только сотрудники ГУВД. Место встречи назначили у супермаркета Green. Время — 20:00. При этом Заблоцкий отметил, что может опоздать на 10-15 минут. Протесты в Белоруссии: главной эмоцией стало ожесточение © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Мэр с народом!» — скандировала толпа.

При этом председателю Жодинского горисполкома пришлось дать обещание, касающееся продукции завода.

Позже стало известно о протестах на другом прославленном автомобильном предприятии Белоруссии — Минском автомобильном заводе. Как сообщило оппозиционное издание Τut.by, работники МАЗа сообщили, что выходят к заводоуправлению.

«Чем это закончится, не знаем, пока договорились небольшое количество людей, очень надеемся, что нас поддержат остальные», — рассказал один из работников.

Работники МАЗ сообщают, что выходят к заводоуправлению. «Чем это закончится не знаем, пока договорились небольшое количество людей, очень надеемся, что нас поддержат остальные», — рассказал один из работников. pic.twitter.com/3LoJrrR5fH — TUT.BY (@tutby) August 13, 2020

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Таким образом, два флагмана автомобильной промышленности Белоруссии перешли на сторону протестующих. Однако для них это может закончиться весьма плохо. И дело не в жестокости силовиков.

Грузовики не для всех

На протесты на БелАЗе отреагировал российский певец Сергей Шнуров.

«Все проблемы наружу вылазят,

Если их двадцать лет не решали.

Забастовка, теперь на Белазе.

Лукашенко поддержка большая!

Вышли сотни людин,

И кричат как один,

Уходи!

Уходи!

Уходи!» — написал он стихотворение по поводу протестов.

Однако в будущем рабочим может быть не до радости. Среди требований протестующих было, чтобы БелАЗ больше не выделял машины силовикам.

«Давайте попросим, чтобы БелАЗ больше не выделял машины преступникам (ОМОНу. — Ред.)?» — обратился к Заблоцкому один из протестующих.

«Не надо ничего просить. Никаких больше выделений не будет», — заверил Заблоцкий. Белорусский завод «Терразит» объявил забастовку до аннуляции результатов выборов © телеграмм - канал «NEXTA Live»

Если Заблоцкому удастся сдержать своё слово, силовики могут лишиться хорошего резерва техники. В случае если подобный почин поддержат другие производства, ослабив силовиков и власти, смена власти в Белоруссии станет более вероятной.

Но сулит ли это что-то хорошее белорусским заводам? В этом есть большие сомнения.

Проторенным Януковичем путём

В случае победы протеста Белоруссию, скорее всего, возглавят откровенно прозападные силы, настроенные на разрыв отношений с Россией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко повторил ошибку четвертого президента Украины Виктора Януковича и зачистил пророссийский сектор на белорусской политической арене.

Одновременно с этим Лукашенко начал заигрывать с Западом. Автор популярного Telegram-канала «Бульба престолов» утверждает, что с 2010 года Белоруссия начала всё больше разворачиваться на Запад.

«Запад получал всё больше влияния и активов, гражданское общество служило медиатором между Западом и белорусским государством, а также меняло менталитет граждан через растущую сеть, а государство с советским размахом выпиливало русский язык, обклеивало всё орнаментами и передавало Западу всё больше контроля. Население РБ стало медленно, неосознанно менять взгляды и ассоциировать ранее гражданскую и довольно условную белорусскость с этническими маркерами: демонстративное использование мовы, орнамента, вышиванки, латинки, риторики о России — историческом оккупанте и о центральноевропейскости Беларуси; стало ухудшаться отношение населения к РФ», — написал автор ТГ-канала.

Даже те, кто относится к данному каналу со значительным скепсисом и поддерживает действующую белорусскую власть, признают: та пыталась найти с прозападными националистами общий язык.

«Есть просчёты в идеологической сфере. Консолидация общества, ошибочно понимаемая как необходимость примирения с теми, кто придерживается прозападных и националистических взглядов (около 15-20% населения), не получилась. Только в начале митингов оппозиции мы видели робкие попытки объединить две символики, флаги и т.д. Но во время беспорядков там безраздельно властвовали символы и лозунги деструктивного национализма.

То есть люди, которым разрешали праздновать 100-летие БНР, открывать магазины с этой символикой не стали и не могли стать сторонниками власти, а наоборот, получили легальные возможности для пропаганды и распространения своих идей, в том числе, направленных лично против президента (майки 3% и т.д.). По факту получается, что это не большинство распространяет свои ценности на меньшинство, благотворно на него влияя, а радикальное меньшинство навязывает их большинству, которое от этого становится аморфным и размывается. Это серьёзная ошибка», — признавал политолог Алексей Дзермант.

Результат предсказуем: сейчас руководство протестом оседлали прозападные лидеры. Даже если Лукашенко и удастся совладать с ситуацией, в 2025 году ему будет 70 лет. И вряд ли его преемник будет пророссийским.

Но при чем здесь будущее белорусских заводов?

КрАЗ как пример

Сейчас, когда речь заходит о когда-то легендарном производителе грузовиков КрАЗ, в воображении специалистов предстает не украинский город Кременчуг, но жаркие земли Нигерии. Издание Украина.ру писало, как когда-то легендарное предприятие оказалось на грани исчезновения на Украине. Если вкратце, завод подкосили антироссийские санкции, введенные после Майдана. Завод не смог покупать в России двигатели и продавать туда свою продукцию.

Для того чтобы обойти антироссийские санкции, собственник предприятия Константин Жеваго и решил перенести производство в Нигерию. Еще одна жертва санкций против России. КрАЗ сокращает сотрудников © epravda.com.ua

«На самом предприятии говорят, что Жеваго оформил на подконтрольные ему структуры право интеллектуальной собственности на все разработки КрАЗа и теперь будет производить дешевые грузовики в Африке. Это позволит ему, во-первых, удешевить само производство, тем более что основными покупателями являются африканские страны. Во-вторых, производство КрАЗов в Нигерии даст Жеваго возможность обойти антироссийские санкции. Теперь он сможет не только брать российские двигатели, но и продавать готовую продукцию в Россию», — писало в июне 2020 года издание «Кременчуг.Today».

Главным потребителем белорусской автомобильной техники является именно Россия.

«Продукция завода поставляется более чем в 80 стран по всему миру. Более 50% поставок приходится на Российскую Федерацию», — указано на сайте БелАЗа в рубрике «Потребители».

Что касается МАЗа, то, по данным аналитического агентства «Автостат», продукция этого завода замыкала пятерку в топ-10 марок рынка грузовых автомобилей в июле 2020 года в России. При этом МАЗ — это не только грузовики.

Как показывает история с КрАЗом, в случае охлаждения отношений с Россией страдают в первую очередь рядовые рабочие заводов.