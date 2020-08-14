"Работа над ошибками" или затишье перед бурей? В Белоруссии начались массовые забастовки

В четверг, 13 августа, в полную силу показала себя всебелорусская забастовка, начавшаяся 10 августа. Бастовали и предъявили политические требования руководству страны рабочие крупнейших предприятий Белоруссии - БелАЗ, МАЗ, Минский тракторный завод, МАПИД, «Керамин», «Гродно-Азот», «Гефест» и многие другие в разных регионах республики

Как ранее отмечало издание Украина.ру, многие представители оппозиции, и прежде всего Сергей Тихановский, еще в конце мая призывали к всебелорусской забастовке после выборов 9 августа.

Как и предполагалось большинством независимых аналитиков, результаты голосования в Белоруссии не могли не вызвать протесты. Но массовыми протестами режим Лукашенко не испугаешь. Даже если на улицы выйдут десятки тысяч людей — против них бросят ОМОН, Внутренние Войска, спецназ МВД и так далее вплоть до Сил Специальных операций Вооруженных Сил, в состав которых входят десантники и армейский спецназ.

Риторика Лукашенко всегда была предельно простой — протестуют на улице всякие хулиганы и хипстеры, которым делать нечего, а вот настоящий народ вкалывает в поте лица в заводском цеху и всей душой поддерживает действующую власть.

«Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные… И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве», — заявил Лукашенко, например, не далее как 12 августа на совещании.

Да, уличные протесты дают яркую, впечатляющую картинку, которую демонстрируют "вражеские" власти СМИ. Забастовка для медийного пространства не так заметна, зато куда более эффективна в ее воздействии на власть.

При том, что у Лукашенко уже есть опыт подавления в 1995 — 1999 годах при помощи ОМОНа ряда протестных выступлений рабочих и шахтеров. Ныне у забастовочного движения был свой алгоритм.

Бикфордов шнур тлеет. 10 — 11 августа 2020 года

На первую за 20 лет забастовку белорусы поднимались с трудом. 10 августа оппозиционный Telegram-канал NEXTA сообщил о начале стачки на Белорусском металлургическом заводе (Жлобин, Минская область): «Белорусский металлургический завод начал забастовку. Рабочие призвали сотрудников других предприятий к солидарности и поддержке. Сбор протестующих на БМЗ пройдет «в СПЦ2 в конце цеха возле АБК с торца». Придут люди с других цехов, а также остальные рабочие к 14:00… По словам рабочих, руководство собрало экстренное совещание».

Судя по всему, стачка действительно была, хотя и недолгой, и охватила далеко не весь рабочий коллектив. В частности, источники информагентства Sputnik сообщили днем 10 августа об остановке работы в двух цехах — трубопрокатном и канатном.

«Сегодня на пару часов был остановлен участок отделки, — в свою очередь, сообщил днем 10 августа РБК один из сотрудников завода. — Тут же съехалось начальство в лице генерального [директора Дмитрия] Корчика, заместителя [гендиректора] по идеологической работе Кулаковского, председателя заводского профсоюза Коледы. Знаю, что рабочие в 14:00 собираются выдвигать руководству какие-то требования, какие, не знаю. В 11:30 начали работать. Генеральный уехал на беседу в райисполком. По итогам его визита туда мы и будем сейчас разговаривать».

Однако, на фоне пассивности других предприятий по всей стране, протест на БМЗ удалось быстро купировать. «Завод работает стабильно, в штатном режиме, с полной загрузкой производственных мощностей. Никаких остановок предприятия не было», — заявил вечером 10 августа «БелТа» Корчик. Факт выхода к рабочим он признал, но назвал это просто беседой (подобную камуфлирующую лексику будет использовать позже и руководство других предприятий): «Сегодня во время технологического перерыва мы провели встречу с представителями коллектива, выслушали от них различные вопросы — производственные, социальные, а также ситуацию, которая связана с выборами. Мы обсудили и выработали ход совместных действий. Но было обозначено, что БМЗ — это не политическая площадка для общения».

По сути, гендиректор просто умело убедил рабочих не останавливать производство. «Шли как на протест, получилось совещание с генеральным и рабочими (человек 40 — 45), работаем как и работали, забастовок нет», — сообщил интернет-изданию Onliner.by один из рабочих завода, участвовавших в событиях.

Впрочем, в запасе у властей были и иные, уже опробованные ранее меры — проходила информация, что с началом забастовки к заводу сразу же прибыли автобус с ОМОНом и автозаки.

Утром 11 августа появилась информация о том, что забастовка началась на Минском электротехническом заводе им. В.И.Козлова. Впрочем, как сообщил один из работников завода: «Что бастуем — это очень громко сказано. В центральном скверике на территории завода собралось человек 200. Туда пришел директор и призывал всех идти на рабочие места. Выступление директора шло минут 40, с 11.00. Ему люди пробуют задавать вопросы, он отвечает. Высказаться им не дают, идет монолог директора. Он успокаивает, уговаривает. Это больше на митинг похоже, чем на забастовку».

Действительно, опубликованная Telegram-каналом «МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ» фотография показывает толпу людей (около 100 человек) в сквере, а фотография в Telegram-канале «Чай з малинавым варэннем» и видеозапись Onliber.by о том, что стоят они вокруг говорящего пожилого мужчины в пиджачном костюме. Еще одну видеозапись опубликовал Telegram-канал NEXTA Live, на которой в толпе собравшихся видно как минимум несколько человек в красно-серых фирменных спецовках с надписью «МЭТЗ» на спине.

«ОМОН разогнал людей на улице, которые пришли поддержать нас, по слухам, несколько человек задержали. Администрация отказалась поддержать людей. Люди на сегодня разошлись», — сообщил РБК один из работников завода. О задержаниях сообщил также TUT.by: «К зданию завода начали подходить неравнодушные люди. Спустя 15 минут их начали задерживать». TUT.by опубликовал фотографии задержанных ОМОНом, а NEXTA Live — видеозапись, на которой видно, как милиционер приставляет к голове одного из задержанных табельный пистолет.

Интересный момент — как отмечают все наблюдатели, милиция задерживала лишь тех, кто пытался присоединиться к митингу сотрудников МЭТЗ, а рабочих не трогали.

«К забастовке присоединяется Минский тракторный завод! — сообщил позже NEXTA Live. — В частности, 70 инженерно-технических работников из нескольких управлений завода. На обеде к ним вышел замдиректора по идеологической работе и начал пугать». Действительно, опубликованы фотографии, где у здания с вывеской «Минский тракторный завод» собралось несколько десятков человек, перед ними выступает мужчина в деловом костюме.

Упомянутая в тот же день NEXTA Live «забастовка в Институте химии новых материалов НАН Беларуси» была проиллюстрирована фотографией 10 человек, стоящих у дороги рядом с забором здания. То есть, если забастовка и была, то охватила лишь небольшую часть коллектива.

NEXTA Live упомянул о стачке на Жабинсковском сахарном заводе (Жабинка, Брестская область): «Работники ИТР вызвали председателя райисполкома Виталия Кулака, чтобы объявить ему о начале забастовки». Эта информация подтверждается опубликованной затем тем же Telegram-каналом видеозаписью, на которой видно людей в сине-голубых спецовках с символикой завода на спине и касках, вышедших на собрание на открытом воздухе.

Поступила также информация о забастовке на Минском тракторном заводе. «Возле главной проходной МТЗ, собралось около 70 работников, требуют от руководства, чтобы прояснили ситуацию, которая происходит в стране. Люди подтягиваются», — рассказал телеканалу Belsat активист Алесь Толстыко. Впрочем, подтверждений (фото, видео) этой информации не было.

Есть и ряд неконкретных сообщений о забастовках, не подкрепленных визуальной информацией. Например, днем 11 августа Telegram-канал «Баста!» опубликовал сообщение от одного из подписчиков канала: «Я работаю на «Белшине». Мы, работники «Белшины» солидарны с народом Беларуси. Мы объявили забастовку». Другие Telegram-каналы и СМИ об этом не упоминают. Кроме того, «Баста!» опубликовал сообщение о том, что «Минский маргариновый завод массово уходит с работы», проиллюстрировав это видеозаписью колонны идущих куда-то по улице людей. Возможно, это и есть рабочие, но уверенности нет.

Так или иначе, можно говорить минимум о трех точно подтвержденных забастовках 11 августа — на Минском электротехническом заводе им. В.И.Козлова, Минском тракторном заводе и Жабинковском сахарном заводе.

12 августа, по сути, забастовок не было. Проходила информация (подтвержденная фотографиями пустых помещений) о забастовке продавцов и работников на Южном рынке в Гродно. Но тут далеко не все ясно, да и «забастовка на рынке» звучит не очень серьезно.

Стоит уточнить такой важный момент — начиная с вечера 9 августа по всей Белоруссии был практически «вырублен» весь Интернет, включая мобильный, недоступны все сайты, мессенджеры и периодически Telegram, вследствие чего был затруднен и обмен информацией, и получение новостей о происходящем в стране.

Включили Интернет лишь к полудню 12 августа, и вот за остаток того же дня люди по всей стране смогли узнать о массовых избиениях протестующих, которые производил ОМОН за все предыдущие дни, о стрельбе резиновыми пулями и задержании тысяч протестующих и просто шедших по улицам людей (только по официальной информации МВД, в ночь с 9 на 10 августа было задержано около 3 тыс., в ночь с 10 на 11 августа — «свыше 1 тыс.», в ночь с 11 на 12 августа — «свыше 1 тыс.»). Это не могло не вызвать взрыва.

Добавим сюда заявление Лукашенко 12 августа о том, что митингуют только «люди с криминальным прошлым и безработные». При том, что рабочие БМЗ рассказывали 10 августа TUT.by: «А у нас многие ходили на акции протестов, некоторых вроде задержали». В общем, президент сам подогрел страсти.

Взрыв. 12 августа

Первая информация о забастовке пришла в четверг из Гродно — на стачку вышли рабочие местного «ЖилСтроя». По информации «Sputnik Беларусь»: «Часть работников предприятия, по примерным оценкам, 200 или 300 человек, не приступили к работе после утреней планерки. Люди рассказали, что причина забастовки — несогласие с итогами выборов и насилие со стороны силовиков, которое наблюдают по всей стране».

А уже вскоре взорвалась просто бомба — рабочие покинули цеха одного из заводов БелАЗ в Жодино (Минская область). БелАЗа — одного из главных флагманов и символов белорусской промышленности!

Пресс-служба завода первое время пыталось отрицать факт забастовки, по известному выше шаблону сообщив, что «на данный момент руководство предприятия и нашего города пригласило на встречу наших работников, которые могут задать любые вопросы относительно происходящих в стране событий». Но позже, когда были опубликованы видеозаписи этой «встречи», стало ясно, что пригласили туда как раз руководство завода.

Забегая вперед, скажу, что эта забастовка оказалась, пожалуй, мощной из всех в тот день — по сути, в 69-тысячном городе состоялось народное вече, а точнее даже два — первое в полдень у здания завода, второе вечером в центре города.

Уже через несколько часов «сдетонировал» другой флагман и символ белорусской промышленности — Минский автомобильный завод (МАЗ). Работяги в спецовках и касках (судя по видеозаписи, около двух сотен) вышли из цехов на улицу, скандируя «Выборы! Уходи!»

Страйк охватил и сотни (судя по видеозаписи, источник «Sputnik Беларусь» называет цифру в 300 человек) рабочих минского «Керамина», одного из крупнейших заводов Европы по производству керамических плитки и гранита, керамической сантехники и т.д.

На улицу вышли и работники минского ОАО «МАПИД», крупнейшего строительного предприятия республики по производству материалов.

Настоящий бунт произошел на собрании сотрудников «ХимВолокна», одного из филиалов «Гродно-Азота», где руководство тщетно пыталось их уверить, что «выборы состоялись», на что работяги ответили дружным «Нет!», а затем весь зал поднялся на предложение показать, кто здесь голосовал за оппозиционного кандидата в президенты Светлану Тихановскую. Затем сотни рабочих организованно собрались на площадке перед заводом.

Уже вечером, как и рабочие БелАЗАа в Жодино, рабочие «Гродно-Азота» огромной толпой двинулись в центр своего города. Шествие сопровождалось скандированием «Уходи!», к которому примкнули прочие горожане, никто не пытался их остановить.

Забастовали и вышли на огромный митинг перед зданием завода сотрудники гродненского «Белкарда», крупнейшего в республике производителя автомобильных компонентов.

Массовый страйк охватил и «ГродноПромСтрой», одно из крупнейших строительных предприятий Белоруссии, где работяги в спецовках и касках собрались на митинг и выступили с политическими требованиями к руководству страны. И опять же, мы видим, что абсолютное большинство из них подняло руки на вопрос «Кто голосовал за Тихановскую», а на аналогичный вопрос про Лукашенко — единицы.

Началась новая забастовка на Минском тракторном заводе, на этот раза охватившая уже весь рабочий коллектив. Люди огромной колонной вышли с завода на улицу, скандируя «Уходи!».

С тем же лозунгом покинули цеха и рабочие завода кухонных плит «Гефест» в Бресте.

Из предприятий поменьше можно упомянуть подтвержденные фотографиями забастовки работников «Молодечномебель» (Молодечно), завода одежды и нижнего белья Conte (Гродно), полупроводникового завода «Интеграл» (Минск), завода джойстиков Virpil Controls (Гродно), завода горного воска (поселок городского типа Свислочь, Минская область), одного из крупнейших фармацевтических предприятий республики «Белпрепараты» (Минск), завода по изготовлению окон и дверей «Терразит плюс» (Гродно). В последнем случае, например, из 139 работников отказался принять участие в забастовке только один.

На акции солидарности против насилия силовиков на улицы вышли работники «БелЖД» и Белорусской государственной филармонии, а также коллективами медики столичных 6-й городской клинической больницы, Республиканского научно-практического центра «Кардиология», больницы скорой медицинской помощи и Белорусского государственного медицинского университета.

На самом деле, протесты рабочих знаменуют острое неприятие Лукашенко и могут привести к аналогичным последствиям, как забастовки 1989 — 1991 года фактически уничтожившие СССР. Публично выступили против режима те самые простые люди труда, на чью поддержку президент Белоруссии всегда опирался. Но в этот раз, как пока все это выголядит, оказалось, что рабочие голосовали за Тихановскую.

Не случайно вечером 13 августа с извинениями начали выступать ближайшие сподвижники Лукашенко. Председатель Совета Республики Национального Собрания, то есть верхней палаты парламента страны Наталья Кочанова, которая заявила в эфире телеканала «Беларусь-1»: «Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении».

Поспешил извиниться в эфире телеканала ОНТ и министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев, перед выборами публично давший своим бойцам отпущение всех грехов в ходе разгона ожидавшихся протестов: «При любой массовой схватке, при пресечении групповых или массовых нарушений общественного порядка получается так, что воздействуют на тех, кто специально на это шел, и на тех, кто оказался рядом, не ушел вовремя, не сумел отскочить. Вот за этих людей, тех, кому досталось, я как командир хочу взять на себя ответственность и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми… Я вообще не кровожадный человек и не хочу никакого насилия. Все же наши граждане. У всех семьи, дети».

В это ситуации не понятно, почему прямые подчиненные Лукашенко выступают и приносят извенения, а сам президент молчит? А потому и не понятно главное: это, действительно, "работа над ошибками" или попытка всего лишь утихомирить страсти перед началом долгих и выборочных репрессий?

Дело в том, что белорусы, даже если кто-то и будет наказан, вряд ли поверят в новые уговоры, особенно после того, как 13 августа начали массово выпускать задержанных ранее в ходе протестов людей, которые рассказывают о том, как их зверски избивали ОМОНовцы и сотрудники РОВД, в каких кошмарных условиях их держали — заставляя часами стоять на коленях в наручниках, «набивая» по 40 — 45 человек в неотапливаемые камеры, рассчитанные на 5 арестантов, где невозможно было даже сесть, по 15 часов не давая задержанным пить и т.д.

Плюс, массовые забастовки сняли еще один барьер страха и заблуждений с людей, показав всем, что за власть, скорее всего, готовы стоять только силовики и чиновники.