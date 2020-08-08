Предварительные меры. Белорусская оппозиция анонсировала на 10 августа общенациональную забастовку

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии — основной день голосования на президентских выборах (досрочное голосование идет с 4 августа, и, как утверждает белорусский Центризбирком, на нем уже проголосовало около четверти избирателей). ЦИК, как происходит уже четверть века, вновь заявит о победе действующего президента с результатом около 80%

С учетом рекордной по массовости мобилизации граждан на предвыборные пикеты Светланы Тихановской, протестов по итогам выборов не избежать. Власти уже готовятся к ним, шаблонно отрабатывая ту же методику, по которой 3 — 4 августа повсеместно срывали пикеты оппозиции в регионах. Как правило, коммунальщики неожиданно обнаруживали на месте акции прорыв канализации, пригоняли технику и перекапывали вокруг асфальт.

7 августа Telegram-канале NEXTA Live опубликовал полученный им документ — письмо заместителя начальника Главного управления потребительского рынка Минского городского исполнительного комитета Юрия Натычко, направленное в тот день руководству ТЦ «Столица» на площади Независимости в самом центре Минска (такой аналог ТЦ «Охотный ряд» на Манежной площади в Москве или ТЦ "Глобус" в Киеве). В письме сообщается, что, «в связи с засором напорной канализации блока №3 торгового центра «Столица» и необходимостью выполнения подготовительных и ремонтных работ по ее восстановлению, при проведении которых возможен разлив фекалий и присутствие неприятного запаха, торговый центр «столица» будет закрыт 09.08.2020 с 17:00 по 22:00».

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Впрочем, всем и так очевидно, что центр Минска вечером 9 августа будет полностью перекрыт силовиками. Вполне возможно, закроют и выходы из некоторых станций метро, как это уже было в ходе протестов оппозиции в центре столицы 14 июля.

Что будут делать в этой ситуации активисты, да и просто сторонники независимых кандидатов в президенты? Штабы Светланы Тихановской и Андрея Дмитриева пока молчат, что неудивительно — силовики и так ждут любого повода, чтобы завести на них уголовные дела и начать аресты.

Опять же, нет смысла заранее озвучивать свои планы, чтобы власти и силовые ведомства смогли предпринять контрмеры. Скорее всего, четкие призывы к сторонникам независимых кандидатов будут озвучены лишь вечером 9 августа.

Тем не менее, популярнейший оппозиционные СМИ опубликовали 5 августа следующий «План на 9 августа»: «Приходим на избирательные участки ближе к концу дня 9 августа. Остаёмся возле участков до конца голосования… В 20:00 требуем от комиссии открытого подсчёта голосов, а также публичного обнародования протокола. К 22:00: Минск мирно стягивается в район стелы «Минск — город-герой». Если туда никак не пройти, выходим на проспект Независимости. Если проспект Независимости также недоступен, занимаем проспект Победителей. На улицы выйдут десятки тысяч людей. Регионы собираются на центральных площадях своих городов и призывают местные власти переходить на сторону народа. 10 августа и в последующие дни в 19:00 мы вновь выходим в центры своих городов по всей Беларуси. Празднуем победу».

Стела «Минск — город-герой» находится в Парке победы на берегу реки Свислочь, вдоль западного берега которой проходит упомянутый выше проспект Победителей. Стоит отметить, что 14 июля оппозиционеры также выходили на массовые акции протеста именно в Парке Победы, а также в сквере рядом с Дворцом спорта, расположенном немного далее на юго-восток по проспекту Победителей. Перекрыть доступ туда гораздо сложнее, чем в центр города, где достаточно оцепить несколько основных улиц.

Не исключено, что власти попытаются сорвать массовые протесты, затянув объявление официальных итогов выборов до понедельника, когда люди разъедутся на работу. Опять же, одним только выходом на улицы Лукашенко не испугаешь. Именно в связи с этим Сергей Тихановский, муж кандидата в президенты Светланы Тихановской (собственно, изначально Сергей и был кандидатом в президенты, а жена выдвинулась после его ареста) еще в мае предлагал провести 10 августа общенациональную забастовку (как раз вскоре после этого он и был арестован).

4 августа видеозапись ранее записанного обращения Тихановского была опубликована на YouTube-канале «Стоп таракан» (вообще, «Стоп таракан» это название протестной кампании, развернутой Тихановским еще весной этого года), набрав за прошедшие дни 235 тыс. просмотров. «Протесты и всебелорусская забастовка, готовьтесь к этому. По всей стране! — призывает Тихановский. — По всей стране! Он (Лукашенко. — Авт.) может подготовиться в Минске, он не сможет подготовиться по всей стране».

5 августа в ходе стрима на YouTube-канале «Новой газеты» главный редактор оппозиционного сайта «Хартия'97» Наталья Радина вновь повторила, что выход на улицу сыграет «ведущую» роль, это главный «инструмент для изменения ситуации» в стране, «потому что всем понятно, что считать голоса никто не будет, выборы будут сфальсифицированы, будут нагло пририсованы, приписаны Лукашенко несуществующие проценты поддержки, поэтому единственная возможность — это добиваться изменений, проведения новых свободных, честных выборов через выходы на улицу».

«Причем я не говорю, что обязательно нужно выходить надо на какую-либо (одну. — Авт.) площадь, — говорит Радина. — Достаточно выходить 9 августа и в последующие дни на центральные улицы городов, причем не только Минска, но и областных (центров. — Авт.) и вообще всех городов Беларуси. Чтобы люди выходили к местным администрациям, на главные площади, на центральные улицы и протестовали против этих фальсификаций, с требованием проведения новых, независимых выборов… 9 августа выходит 500 тысяч человек, 10 августа выходит миллион на улицы, 11 августа — два миллиона, уже праздновать победу. Параллельно 10 числа может уже начаться забастовка на предприятиях».

Стоит заметить, что чиновники уже предпринимают меры против готовящейся забастовки. Например, 7 августа была опубликована фотография объявления на проходной Мозырского нефтеперерабатывающего завода (Мозырь, Гомельская область): «10 августа невыход на работу без уважительных причин будет считаться прогулом!! Заявления «за свой счет», «отгул» не предоставляются».

Однако известно, что к забастовке 10 августа уже планируют присоединиться работники целого ряда предприятий. 8 июля об участии в забастовке заявили шахтеры Солигорска (Минская область), 10 июля — работники завода «Химволокно» (Гродно, Гродненская область), 27 июля — работники завода «Светлогорскхимволокно» (Светлогорск, Гомельская область), 24 июля — сотрудники Белорусского металлургического завода (Жлобин, Гомельская область) и работники коммунального предприятия «Брестжилстрой» (Брест, Брестская область). Характерно, что речь идет о преимущественно самых русскоязычных регионах Белоруссии, ранее оплоте Лукашенко.

Понятно, что речь идет об инициативах активистов на производстве, против которых уже скорее всего предприняли меры работодатели и силовики, но тем не менее, подготовка к забастовке в регионах идет полным ходом.