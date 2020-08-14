Агрессивная политика США на международной арене и фанатичная борьба за лидерство может привести к глубокому геополитическому одиночеству. К такому выводу постепенно приходят эксперты. Другие страны говорят о том же: дружить дешевле, чем самоизолироваться

Не достаточно думать с позиции силы

Американское издание Project Syndicate публикует статью об опасности геополитического одиночества США. Опасность мечты в том, что может сбыться. Мечта об американском лидерстве не исключение. Но лидерство предполагает одиночество, что, считает автор, в мире информационной и технологической революции становится опасно. Уж слишком много существует транснациональных сил и отношений, которые существуют вообще за границами государственного контроля. Демократия в опасности, перемены климата — страшнее коронавируса. Западные СМИ пугают читателей © REUTERS, Aly Song/File Photo

К числу таких сил-невидимок можно отнести «банкиров и преступников, которые совершают электронные денежные переводы; террористов, передающих оружие и планы; хакеров, использующих социальные сети для нарушения демократических процедур; экологические угрозы, подобные пандемиям и изменению климата».

В мире появилось достаточно частных организаций — от WikiLeaks, Facebook и различных фондов до террористов и спонтанных социальных движений, — которые способны играть роль в мировой политике в обход традиционной бюрократии. А скорость передачи информации в онлайне означает, что у правительств уменьшился контроль над собственной повесткой, а граждан ждут новые уязвимости. Одна из возможных угроз сосредоточена в инфраструктуре.

«В Америке электросети, системы управления воздушным движением и банки уязвимы перед электронами, источник которых может находиться где угодно — как внутри границ США, так и снаружи, — напоминает издание. — Океаны не помогают. Кибератака может быть совершена с расстояния и десяти, и двести тысяч миль».

Эксперт по технологиям Ричард Данциг суммировал эту проблему следующим образом: «Технологии XXI века глобальны не только в своём распространении, но и в своих последствиях. Патогены, системы искусственного интеллекта, компьютерные вирусы или радиация, выброс которой может случайно произойти у других стран, способны стать в такой же мере нашей проблемой, как и их. Согласованные системы информирования, общий контроль, общие планы действий на случай чрезвычайных происшествий, нормы, договоры — ко всему этому следует стремится как к средству смягчения наших многочисленных взаимных рисков».

Недостаточно думать исключительно с позиций американской силы и власти над остальными. Это мир возрастающей сложности, и в нём самыми сильными являются государства с наибольшими связями. В прошлом открытость Америки повышала её способность выстраивать сети, поддерживать институты, сохранять альянсы. Вопрос теперь в том, сумеет ли сохраниться эта открытость и готовность взаимодействовать с миром в рамках текущей внутренней политики США, советует автор американским властям. Вторая волна, доллар и генномодифицированные дети — западные СМИ снова заглядывают в будущее © РИА Новости, Алексей Сухоруков | Перейти в фотобанк

Впрочем, глядя на задорную политику Дональда Трампа, трудно поверить в то, что он услышит подобные рассуждения. Выход из ВОЗ, договоров о безопасности и других международных альянсов говорит о том, что Белый дом пошел по иному пути.

Паническая атака или пьянство

Турецкое издание Sabah посвятило небольшой материал скандалу вокруг отдыхавшей в Турции украинской модели Дарьи Кирилюк.

Эта дама заявила, что ее избили сотрудники службы безопасности пляжного клуба Момо в Чешме. Разумеется, это добавило ей известности в определенных кругах. Между тем турецкие власти обеспокоились туристическим имиджем страны, которая и так упустила половину сезона из-за карантина и закрытых границ.

Пока шло разбирательство, в эфире одного из телеканалов Дарья, играющая роль жертвы, сделала интересное заявление. Отвечая на вопрос о видеозаписи ее ссоры с молодым человеком, Дарья сказала: «У меня случился приступ панической атаки. Тогда мой парень ударил меня, чтобы я пришла в себя. Эти кадры всюду транслируются снова и снова». Борьба поколений, конфликт государств или банальное рейдерство. Что означает давление на TikTok в США © tiktok.com

Однако клинический психолог турчанка Эсра Эзмеджи позволила себе усомниться в словах девушки.

«Пациенты с приступами панической атаки ведут себя смирно, неподвижны, не нападают на других людей, — сказала Эзмеджи. — Судя по записям, поведение женщины больше похоже на состояние алкогольного опьянения. Человека, у которого случился приступ паники, не бьют, чтобы привести в чувство».

Не очень понятно, будут ли поклонники сочувствовать модели и впредь.

В России дешевле

Финское издание Yle выражает сочувствие финским водителям, раньше заправлявшимся в России. Сейчас дизельное топливо стоит в России около 60 центов, в Финляндии — в два раза больше. Стоимость 95-го бензина в России составляет около 55 центов.

Понятно, что в приграничных районах Финляндии экономные автомобилисты предпочитали заправляться на российских заправках. Но с 19 марта, когда границы закрылись, им приходится заправляться на родине.

В целом в связи с эпидемией коронавируса объем продаж бензина по всей Финляндии значительно снизился. Однако объем продаж в приграничном регионе Финляндии отличается от показателей в других частях страны. Западные СМИ: В Европе процветает рабство. А еще ученые отвечают, почему не плачут мужчины © CC0, Pixabay

«Я стал ездить на автомобиле значительно реже», — говорит житель Иматры Эркки Липсанен, приехавший на заправку в своем городе.

Он как раз из тех, кто покупал бензин в России. Теперь из-за карантина Липсанен пользуется машиной меньше, но заправляться приходится дома. На круг его затраты на бензин почти не увеличились.

«Из-за эпидемии я стал ездить реже, так что расходы на бензин получаются вполне терпимыми», — говорит Эркки Липсанен.

«В целом продажи остались на прежнем уровне, серьезного падения не произошло, — рассказывает Микко Ряйккёнен, председатель Ассоциации продавцов бензина Юго-Восточной Финляндии. — Похоже, закрытие границы с Россией сильно увеличило спрос у нас».