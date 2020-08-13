По данным Центральной избирательной комиссии, действующий президент Александр Лукашенко победил с огромным отрывом. Однако оппозиция и протестующие этих цифр не признают, ситуация в стране остаётся крайне напряженной

Протестующие обвиняют власть в фальсификации результатов голосования, а протесты в Белоруссии не утихают с вечера воскресенья, сообщает популярный французский интернет-ресурс AgoraVox. Столкновения гражданского населения и правоохранительных органов зафиксированы в 20 городах. В Минске полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона толпы. Польский премьер предложил созвать чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Профессор Университета Альберты Дэвид Марплс заявил, что протесты в Белоруссии — «самые масштабные из всех, какие он наблюдал в республике с момента прихода к власти Лукашенко в 1994 году».

Европейские лидеры не могли остаться в стороне от того, что происходит в Белоруссии. Они призвали Минск «признать и полностью соблюдать демократические стандарты», а также воздержаться от насилия и «уважать основные свободы, права человека, гражданские права, права национальных меньшинств и право на свободу слова». С таким заявлением выступили президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа.

Если Польша фактически объявила войну ЛГБТ-сообществу, а Литва проводит дискриминационную политику в отношении русского населения, обоснованы ли их претензии к Александру Лукашенко?

Франция предпочитает не говорить о том, как жестко был подавлен протест «желтых жилетов», хотя эти события были близки к началу гражданской войны.

Сейчас, когда мир погряз в очередном экономическом кризисе, торговые связи с Россией находятся под пристальным вниманием. Лидеры Евросоюза ясно дают понять, что Лукашенко придется разорвать отношения с Россией, как это сделала Украина, пишет издание.

Как заявляет AgoraVox, администрация Лукашенко погрязла в коррупции, но где гарантии того, что лидеры оппозиции не поддадутся искушению, если придут к власти? Когда украинцы вышли протестовать против коррумпированного правительства Виктора Януковича, никто из них даже представить не мог, что Петр Порошенко станет еще более коррумпированным лидером, отмечают авторы. Белоруссия скоро столкнется с политической дестабилизацией и обратится к Москве — политобозреватель © Facebook, Дмитрий Галкин

Лукашенко сложно назвать демократическим лидером, и его правление не соответствует европейским ценностям. Но сколько раз эти ценности соблюдались в Украине после Майдана? Давление на журналистов, рост числа националистических организаций и серия убийств, как в Одессе весной 2014 года, произошли сразу после перехода к «демократическому» режиму, указывает издание.

Наконец, революция на Майдане вызвала раскол в обществе. На востоке Украины идет война, погибли тысячи мирных жителей. Поддержав этот протест, сможет ли Европа гарантировать, что история не повторится?

Конечно, демократические ценности важны, но Европа стала заложницей собственных идей.

«Если бы она не поддержала протесты оппозиции, это расценили бы как предательство», — отмечает обозреватель издания Bloomberg Андреас Клют.

«Если протесты приведут к перевороту, это, вероятно, втянет Кремль в еще один раунд гибридной войны и геополитической эскалации, которая в конечном итоге покажет, насколько ЕС бессилен», — считает Клют.

Белорусские выборы завершились ожидаемыми цифрами, но совершенно новой реакцией общества. Как страна будет выходить из политического кризиса, пока непонятно, но она точно не будет такой, как раньше, отмечается в обширном обзоре Carnegie Moscow Center.

Самые сильные в истории страны уличные столкновения как минимум с одной жертвой и десятками раненых войдут в историю как символ осени режима Александра Лукашенко. Нет очевидного способа склеить раскол между его властью и, по многим признакам, большинством белорусов, уверены авторы.

По мнению CMC, белорусская власть удобряла почву для сегодняшних протестов с начала года: показав себя пассивной и равнодушной во время пандемии, она запустила процесс политизации огромной массы ранее апатичных людей. Белоруссия должна провести выборы президента заново — МИД Литвы © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Белорусской политической культуре всегда был присущ культ ненасилия и законопослушности. Но законы политической физики обмануть сложно. Если последовательно закрывать все клапаны для выхода протестной энергии, в какой-то момент она вырвется наружу с силой взрыва, указывает автор.

Еще до выборов больше тысячи человек были задержаны на разных акциях, две сотни прошли через административные аресты. Трем популярным кандидатам — Сергею Тихановскому, Виктору Бабарико и Валерию Цепкало — не дали зарегистрироваться и попасть в бюллетени.

Люди стали массово записываться в состав избиркомов, но их туда не пустили, сформировав комиссии из бюджетников и чиновников. Независимых наблюдателей не допустили на участки под предлогом пандемии, а слишком настойчивых задерживали десятками прямо около участков, отмечает CMC.

Из-за такой кампании протесты были неизбежны, даже если бы власти объявили, что Лукашенко набрал скромные 60%, а не традиционные 80%, указывают авторы.

Как часто бывает в уличных столкновениях, силовики повышают градус насилия, если видят сопротивление, азарт или опасную для себя массовость недовольных. Поэтому в дело пошли резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. К разгонам привлекли армейский спецназ и пограничников, напоминает Carnegie Moscow Center. Эксперт объяснил, почему Лукашенко не комментирует произошедшие после выборов беспорядки © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В то же время выключенный интернет, заблокированный центр Минска, отсутствие лидеров и явный перевес в силе на стороне власти изначально делали невозможным повторение украинского Майдана.

Несмотря на невиданные ранее протесты, президент Лукашенко в ближайшее время вряд ли уступит свое место, считает эксперт Института внешней политики Финляндии Рыгор Нижникау в статье, опубликованной на сайте финского издания MTV.

Нынешние протесты не являются организованными, и никакого альтернативного плана у протестующих нет. А вот у руководства страны есть. Лукашенко одержал победу, и протесты постепенно сойдут на нет. Однако кое-что в Белоруссии необратимо изменилось: теперь все понимают, что большая часть общества не поддерживает бесконечное пребывание у власти нынешнего руководства.

По мнению эксперта, к следующим масштабным протестам или выборам, которые состоятся через три-пять лет, противники Лукашенко уже подготовят четкую программу и найдут лидера. Тогда может возникнуть и раскол в элите, которого раньше не наблюдалось. Лукашенко выигрывает первый раунд. Что дальше? © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Западу и ЕС стоит пересмотреть свое отношение к Белоруссии и оппозиции в случае ухода Лукашенко. Пока четкой линии нет.

«Если ЕС не сосредоточит на этом свое внимание, то мы сможем стать свидетелями того, как белорусы сместят Лукашенко, а потом перейдут под контроль России. ЕС должен четко понимать, что он может предложить Белоруссии и ее народу», — считает Нижникау.

Возможные репрессии Лукашенко ослабят отношения ЕС и Белоруссии, и страна останется один на один Россией, заключает автор.

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