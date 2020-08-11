Лукашенко совершил много ошибок в течение избирательной кампании, оттолкнул от себя не только оппозицию, но и часть своих сторонников, говорят политэксперты. Теперь у него начались по-настоящему сложные времена, а помочь может налаживание отношений с Россией

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы.

Центральная избирательная комиссия предварительно объявила о победе на выборах президента действующего главы государства Александра Лукашенко с результатом более 80%. Оппозиция этого не признаёт.

Вечером и ночью 9 и 10 августа в Минске и других городах Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Недовольные организацией и результатами голосования белорусы вышли на улицы, для разгона толпы силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В ответ в них полетели «коктейли Молотова». Беспокойная ночь в Белоруссии. Лукашенко все ещё пытаются свергнуть © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

В ночь на 11 августа в Минске начали появляться баррикады.

На одной из таких и случилась первая официально признанная МВД Белоруссии смерть протестующего.

Всего в результате столкновений пострадали сотни людей, некоторых из них госпитализировали. Возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против сотрудников правоохранительных органов. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Неожиданные слова от Тихановской

Утром во вторник, 11 августа, стало известно, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, главный соперник Лукашенко на выборах, ночью покинула Белоруссию и находится в Литве.

Через несколько часов в интернете появилось видео, на котором Тихановская призвала белорусов, которые ее поддерживают, не выходить больше на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон.

«Белорусы, я призываю вас к благоразумию и соблюдению законов, я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», — зачитала Тихановская обращение к белорусам, не глядя в камеру.

Что происходит в Белоруссии, каково политическое будущее Лукашенко, а также насколько далеко могут зайти протесты в стране, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты. Венесуэльский вариант для Белоруссии? К чему приведёт отъезд из страны Тихановской © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Для Лукашенко начинается майданная страда»

Майдан против Лукашенко начался, уверен обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

Все, в общем-то, говорили, что Лукашенко удастся и выиграть выборы, и подавить майдан. Но давление на него будет усиливаться, отмечает политолог.

«Лукашенко дают понять, что это только начало, что все равно будут бороться за его уход и недели, и месяцы, и полгода, и год. Для него начинается перманентная майданная страда. Это не значит, что постоянно будут стоять люди на улицах. Но против него будут постоянно искать поводы устроить майдан», — заявил Ищенко.

Что касается отношений Белоруссии с Россией, эксперт подчеркнул: Лукашенко для России, конечно, тот еще «подарок», но все, кто помимо Лукашенко, еще хуже.

«Вместо Лукашенко в Белоруссии возможен хаос, а России хаос не нужен. Поэтому, безусловно, Россия не будет очень активно поддерживать Лукашенко, но давить свой майдан она мешать ему тоже не будет», — спрогнозировал политолог. Ростислав Ищенко: Для Лукашенко начинается перманентная майданная страда © РИА Новости, Нина Зотина

У Лукашенко проблема не только с оппозицией, но и со своими сторонниками

После выборов в Белоруссии сильно ухудшилась общественная атмосфера, говорит ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский.

Причем стоит обратить внимание не столько на активность оппозиции, сколько на настроения людей, которые голосовали за Лукашенко: белоруссизация последнего времени и открытая конфронтация с Москвой в последние месяцы сильно повлияла на их отношение к Лукашенко, к белорусской системе.

«Если это не будет исправлено в ближайшее время, то наверняка перемена общественных настроений станет тяжелой проблемой для нынешней власти», — поясняет Неменский.

Также он добавил, что общество в целом и оппозиция хотели бы видеть к себе уважение, — это нормально для любой страны, любой политической системы. Но вот уважения как раз и нет.

По прогнозам эксперта, принципиальных перемен в отношениях Москва-Минск не произойдет: Россия по-прежнему будет требовать, чтобы Белоруссия пошла на интеграционные предложения, сформулированные в декабре 2018 года. Но, возможно, в конкретику этих предложений будут вноситься коррективы.

«Несомненно, что Лукашенко после этих выборов окажется более слабой фигурой, потому как общественная атмосфера в Белоруссии сложилась не в пользу нынешней системы. Нанесен удар по отношениям Белоруссии и Европы, поэтому у России есть основания вновь настойчиво предлагать интеграцию.

Но радикальных перемен не произойдет. Собственно, Лукашенко и пошел на обострение отношений, понимая, что потерять Россию в нынешних обстоятельствах все равно не сможет, поэтому у него есть возможность сделать риторику более жесткой», — сказал Неменский. Олег Неменский: На Западе оценят жесткую риторику, которую избрал Лукашенко в отношениях с Россией © РИА Новости, Нина Зотина

Пространство для манёвра Лукашенко

Окончательные итоги выборов в Белоруссии должны будут подвести в пятницу, напоминает президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов. Всю эту неделю, прогнозирует он, с большой вероятностью будут идти протесты.

В то же время основные экономические партнеры Минска уже признали выборы — Китай, Российская Федерация и Казахстан, отмечает политолог. То есть у Лукашенко появилась возможность для манёвра.

«Лукашенко почувствует сильную позицию и постарается подкрепить ее на внутреннем направлении. Но, конечно, ему нужно прежде всего соблюдать единство элит и обеспечить силовой контур. Но в целом еще до выборов результаты были понятны. Это 70%+ и явка больше 34%», — сообщил Абзалов.

Он также отметил, что заявления Лукашенко после выборов говорят о том, что обострять отношении с Москвой он не собирается: «Лукашенко, скорее всего, не будет уже разыгрывать антироссийскую карту, которая ему уже не нужна». Политолог Дмитрий Абзалов: Лукашенко больше не нужна антироссийская карта © РИА Новости, Владимир Трефилов

Шанс на стабилизацию — укрепить отношения с Россией

Сейчас Лукашенко столкнулся с принципиально новой ситуацией в Белоруссии, отмечает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Обстановка не сразу успокоится, если вообще успокоится. Лукашенко придется действовать по другой внутриполитической схеме, чем он действовал до сих пор, указывает Пушков.

Алексей Пушков: Результаты выборов должны подтолкнуть Лукашенко к большему сближению с Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов

При этом, по словам Пушкова, какие бы уступки Лукашенко ни делал Западу, он остается для Запада фигурой стратегически неприемлемой: «Лукашенко нужен Западу только для того, чтобы попытаться с его помощью отдалить Белоруссию от России».

«Для него [Лукашенко] единственный шанс на стабилизацию состоит в том, чтобы развивать и укреплять экономические связи с Россией в рамках ЕАЭС. Полагаю также, что с точки зрения инвестиций и создания новых рабочих мест он может быть заинтересован в расширении сотрудничества с Китаем, который является достаточно активной силой в Белоруссии, особенно на экономическом фронте», — сообщил Алексей Пушков.