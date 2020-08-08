Украина вновь оказалась в эпицентре противостояния между США и Китаем. В субботу, 8 августа, стало известно, что Генпрокуратура Украины арестовала акции запорожского предпрития "Мотор Сич". Ранее стало известно, что группа DCH предпринимателя Александра Ярославского выразила намерение купить этот машиностроительный гигант

Сделать это Ярославский собирался совместно с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited. Соответствующий запрос был подан в Антимонопольный комитет, но сделка сразу была заблокирована властями. По поручению президента вопросом занялся СНБО, отчитавшийся, что принимает меры по предотвращению «передачи незаконным способом другому государству украинских оборонных технологий». Что за этом стоит на самом деле — в материале Украины. ру.

Чем вызван интерес Китая к «Мотор Сич сич»

Напомним, что интерес Китая к «Мотор сич» возник не вчера. Еще 7 июля прошлого года китайские фирмы Skyrizon и Xinwei Group собирались выдать предприятию грант в размере 100 млн долларов, суммарно сконцентрировав в своих руках более 75% предприятия. Данная сделка способствовала бы усилению военной мощи Китая, чему Вашингтон всячески противодействует. В свою очередь, для самой Украины это было бы выгодно, так как позволило бы предприятию нарастить производство и создать новые рабочие места. Ведь поставки двигателей для российских самолетов и вертолетов прекратились из-за взаимных санкций между Украиной и РФ, ставших результатом торгово-экономической войны, развязанной Киевом в отношении РФ при Порошенко. Китаевед рассказал, как РФ и КНР используют проблемы «Мотор Сич» против США © РИА Новости, Марина Лысцева | Перейти в фотобанк

ТВ3-117 — один главных двигателей российской вертолётной авиации, исторически производившийся именно в Запорожье ещё с 1972 года. До последнего времени этим двигателем комплектовались все ключевые вертолёты, включая такие машины как Ми-8, Ми-28 или даже ударный Ка-52 «Аллигатор». После распада СССР один из самых массовых вертолётных двигателей в мире обеспечивал «Мотор Сичи» существенную долю выручки. В ноябре 2011 года усилиями тогдашнего премьер-министра Николая Азарова запорожские двигателестроители подписали с «Вертолётами России» свой крупнейший в постсоветской истории контракт. Его стоимость оценивалась в 1,5 млрд. долларов, а срок реализации составлял целых пять лет. Согласно условиям сделки «Мотор Сич» обязывалась ежегодно поставлять в Россию порядка 270 двигателей для следующих машин: Ка-31, Ка-32, Ми-17, Ми-8 МТВ, Ми-24 и Ми-28. Но после Майдана предприятие получило значительный удар из-за политики новой власти. В 2015 г. его выручка сократилась на 23% по сравнению с предыдущим, а производство в течение 2 лет последовательно уменьшалось на более чем 20%. В связи с небольшим количеством заказов собственник Вячеслав Богуслаев даже объявил о переходе завода на 4-часовую рабочую неделю. До 2014 года около 70% продукции поставлялось на российский рынок. И если по итогам 2013 года предприятие заработало 1,1 млрд. долларов, то к 2018 году выручка сократилась более чем в два раза — до 450 млн. дол.

Как и почему американцы мешали украино-китайской сделке

В ходе своего визита в Украину 30 августа 2019 г. бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высказался категорически против украино-китайского сотрудничества в целом и покупки «Мотор сич» китайцами в частности.

«Успехи развития Китая достигнуты только благодаря китайскому народу и никогда не были украдены… США боятся угрозы их монополии в сфере телекоммуникаций. Китай развивает свои современные технологии, мы разворачиваем сотрудничество с другими странами. В том числе с Украиной. И это сотрудничество происходит только в строгих рамках соблюдения прав интеллектуальной собственности. Ложь, обман и кража — все это не о нас… Нас беспокоит дипломатия создания задолженности, которую преследует китайская сторона. И хотя они предлагают условия, которые сначала кажутся довольно привлекательными, со временем страны, которые на это соглашаются, оказываются с долгами в зависимости. Одним примером является наше беспокойство по поводу воровства военных технологий. Примером этому является пятое поколение китайских самолетов, которые очень похожи на американские самолеты F-35. Поэтому мы и выразили наше беспокойство, что если экономика Украины хочет быть самодостаточной, особенно, что касается обеспечения своей обороны, мы на наших многочисленных встречах, которые мы имели сегодня с украинской стороной, высказали наше беспокойство по этому поводу», — сообщил Болтон в ходе своей пресс-конференции.

Следует подчеркнуть, что в борьбе против сделки уже была задействована СБУ. В апреле 2018 года в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 14 и ст. 113 УК («Диверсия») она провела обыски в ПАО «Мотор Сич» из-за якобы попытки продажи предприятием технических разработок военного назначения некой «иностранной компании».

13 декабря 2019 года Вячеслав Богуслаев подтвердил расклад 2016 года — 50% акций предприятия принадлежат китайским инвесторам, и назад дороги нет. Еще в ноябре свершившийся факт продажи подтвердил и глава «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус. Единственное, что мешало поставить окончательную точку в этом вопросе — продолжающееся разбирательство Антимонопольного комитета. Контролирующие структуры искали хотя бы какую-то зацепку, чтобы переиграть продажу компании. Ведь этого требовал Вашингтон, не желающий мириться с тем, что уникальный технологический гигант оказался в руках геополитического противника.

В июле 2019 года СБУ начала уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины («Финансирование терроризма») против филиала «Мотор Сич» — Снежнянского машиностроительного завода, расположенного на территории, подконтрольной ДНР. По данным спецслужбы, в Центральный республиканский банк ДНР поступали платежи «Снежнянского машиностроительного завода» в виде уплаты непредусмотренных действующим украинским законодательством налогов и других платежей. В частности, в 2015 г. сумма платежей в бюджет республики составила более 32 млн российских рублей. Данный завод ведет свою деятельность там уже давно, но то, что СБУ «вдруг» обнаружила данный факт только в прошлом году, говорит о попытке надавить на собственника.

Китай в последние годы стал важнейшим партнером запорожцев. В частности, по итогам 2018 года Поднебесная обеспечила 35% годовой выручки компании. Но китайских товарищей, как известно, интересует не покупка готовой продукции, а интеграция украинских разработок в собственные проекты. На фоне печальных новостей о проблемах китайских инвесторов, в мае 2020 г. в Китае сообщили об успешном продвижении работы над истребителем 5-го поколения J-20. В частности, Пекин уже близок к завершению двигателя новейшего поколения WS-15. Надо отметить, что авиационные двигатели — слабое место молодого китайского авиастроения. И чтобы продвинуться в этом направлении, КНР более двадцати лет охотится за различными советскими разработками, которые были взяты за основу развития собственной авиации. Покупка «Мотор Сичи» и её технологических секретов должна была ускорить этот непростой процесс.

Почему попытка получить контроль над предприятием через Ярославского оказалась неудачной

По данным украинских СМИ, Ярославский, который имеет хорошие отношения с президентом Владимиром Зеленским, должен был стать посредником, способствовавшим завершению проблемной сделки для китайцев. Естественно, что появились и другие претенденты на стратегический продукт украинского и бывшего советского машиностроения. В начале этого года издание BuzzFeed сообщило, что «Мотор Сичью» интересуется американская компания Oriole Capital Group, которая работает в авиационной сфере и якобы присматривается еще к нескольким украинским предприятиям этого профиля. А управляющий партнер этой компании Хусейн Мусави в интервью изданию утверждал, что прорабатывать сделку ему помогают чиновники Госдепа и американского посольства в Киеве.

Но уже 6 августа этого года, когда президент Зеленский поручил Кабмину, СНБО и СБУ срочно изучить вопросы влияния отчуждения стратегических предприятий Офис генерального прокурора подал ходатайство в Шевченковский районный суд Киева об аресте имущества «Мотор сич». В этот же день суд удовлетворил это ходатайство и предписал наложить арест в рамках уголовного дела от 6.07.2017 года, начатое СБУ против предприятия. В результате этого все его акции были заблокированы: депозитарным учреждениям запретили вносить в систему депозитарного учета любые изменения, касающиеся идентификации собственников или перехода права собственности. Китайская сторона предприняла ряд попыток их разблокировать и один из судов на день даже снял арест с акций «Мотор сич». Однако это ей не помогло.

Украинские власти, очевидно действующие в интересах Госдепа США, помешали реализации их планов, несмотря на очевидную выгоду для национальной промышленности.

Намерение Вашингтона предотвратить сделку с Пекином можно расценивать не только как полную несамостоятельность Киева, но и как вмешательство США во внутренние дела Украины и Китая. Это и неудивительно, поскольку Запад отвел Украине роль аграрной сверхдержавы. Следовательно, сохранение и развитие высокотехнологичных производств, которые могли бы составить конкуренцию американским и европейским, им абсолютно не нужно. Учитывая огромную зависимость Киева от Вашингтона, «Мотор Сич» и подобные предприятия обречены на медленное загнивание и уничтожение.