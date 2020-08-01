В «красной» и «оранжевой» карантинных зонах находятся населённые пункты только западных областей Украины - Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской

На Западной Украине, как и на протяжении предыдущих недель, зафиксировано более 55,8% всех инфицированных коронавирусом в стране. По состоянию на 31 июля — это 39 025 человек из 69 884 по Украине в целом. При этом именно западно-украинские области удерживают первенство по количеству новых случаев заражения. Так, за последние сутки на Львовщине выявлено 147 новых больных COVID-19, в этой же области больше всего инфицированных с начала эпидемии — 9526, больше, чем в Киеве (8241). На втором месте по новым заражениям — Прикарпатье (111 случаев). Всего же, как заявил на брифинге 31 июля министр здравоохранения Украины Максим Степанов, за последние сутки в стране «был госпитализирован 261 человек — к сожалению, это очередной наш антирекорд по госпитализации».

Ранее Максим Степанов пояснил, что начиная с августа на Украине будут действовать новые нормы «адаптивного карантина», которые «гармонизируются с европейскими». Главное — с 1 августа меняется подход к контролю за показателями заболеваемости. Теперь в зависимости от уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 тот или иной регион (район, областной центр и т. д.) может быть выделен в одну из четырех цветовых зон.

«Если область в течение 5 дней будет превышать общенациональные индикаторы, которые были до этого, мы эту область разложим на районы и города областного значения, и каждый район покажет свой вклад в состояние заболеваемости коронавирусной болезни, — сказал главный санврач Украины Виктор Ляшко. — И в зависимости от того, какой процент дает район или город областного значения, он будет выделен или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная — это самая критическая».

Согласно решению государственной комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям от 31 июля, в «красную зону» попали только западно-украинские территории: города Тернополь и Луцк, а также Кицманский район Черновицкой области. В «оранжевой зоне» — также исключительно административно-территориальные единицы региона: города Ивано-Франковск и Львов, Тисменицкий район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышлянский и Пустомитовский районы Львовской области, Бучачский район и город Бережаны Тернопольской области, а также Луцкий и Любешовский районы Волынской области. Вся Закарпатская и значительные части Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой и Волынской областей — в «жёлтой» зоне. Полностью «зелёные» — только Хмельницкая и Ровенская области. Кстати, в Ровно 1 августа ожидают с визитом главу Минздрава Степанова, он должен посетить областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

На Волыни же продолжается расследование захвата заложников, произошедшее в Луцке 21 июля. Как сообщил в пятницу на брифинге начальник следственного отдела Управления СБУ в Волынской области Александр Хитрик, «в частности, в уголовном производстве допрошены 16 потерпевших, назначено 30 экспертиз (взрывотехническая, судебно-баллистическая экспертиза оружия, автотовароведческая, лингвистическая и т.д.), допрошены в качестве свидетелей 33 человека, проведен ряд обысков в местах пребывания подозреваемого». Собственно, найденная при обыске книга авторства самого «луцкого террориста» Максима Кривоша «Философия преступника» и направлена на лингвистическую экспертизу.

При этом до сих пор не сообщено, какое именно число людей было захвачено в заложники в автобусе, поскольку в качестве потерпевших в деле числятся и несколько сотрудников правоохранительных органов. Однако Хитрик опроверг информацию СМИ Луцка о том, что Кривош перед выходом из автобуса раздавал заложникам деньги. Функционер СБУ продемонстрировал журналистам фотографии сувенирных купюр, которые были изъяты у подозреваемого при задержании — Кривош предлагал их водителю автобуса качестве «оплаты за проезд».

Напомню, на следующий день после захвата заложников советник городского головы Луцка Игорь Полищук сравнил «луцкого террориста» с местными «ветеранами», которые поддерживают предпринимателей закрытого «Центрального рынка» Луцка в их конфликте с городскими властями. На уходящей неделе «ветераны», по-видимому, решили доказать, что чиновник не ошибался. 28 июля несколько десятков протестующих ворвались сначала в помещение Луцкого городского совета, требуя извинений от Игоря Полищука и директора предприятия «Муниципальная стража» Юлии Сиротинской (собственно, её сотрудники выполняли решение горсовета о демонтаже рынка под стенами средневекового замка в Луцке).

Когда после нескольких часов блокирования работы мэрии Полищук и Сиротинская к «ветеранам» и предпринимателям не вышли, те отправились к помещению «Муниципальной стражи», которое забросали камнями, кирпичами и файерами. Пикетчики также использовали слезоточивый газ, вследствие чего два человека оказались в больнице. Всё это происходило на глазах десятков сотрудников полиции, которые даже не попытались навести порядок. Несмотря на все эти беспорядки, и.о. мэра Луцка, секретарь горсовета Григорий Пустовит на сессии Луцкого городского совета 29 июля заявил, что рынок будет перенесён, а недобросовестные предприниматели используют бывших участников АТО в своих целях.

В тот же день у председателя Волынского областного совета Ирины Вахович были более приятные хлопоты: она встретилась сразу с двумя генеральными консулами Польши в Луцке — Славомиром Мисяком, который заступает в эту должность с 1 августа, и Веславом Мазуром, который работал в Луцке с апреля 2017 года. Мисяк после этой встречи сообщил, что вскоре в Луцке будет открыта штаб-квартира четырёх польских общественных организаций — здание для этого уже куплено, сейчас ожидается финансирование его ремонта и оборудования со стороны МИД Польши. Кроме того, новый консул высказал надежду, что на территории его консульского округа (а туда входят не только Волынская, но также Ровенская и Тернопольская области) в начальных школах будут открыты классы с изучением предметов на польском языке — поскольку интерес к изучению польского языка на Украине постоянно растёт. При этом консул признал: польских школ и классов в его округе нет, поскольку там живёт очень мало этнических поляков. Куда они подевались с Волыни — дипломат, естественно, промолчал. Никаких негативных комментариев пожелание об открытии польских классов в местных СМИ и политикуме не вызвало.

А вот слова другого дипломата — посла Венгрии в Киеве Иштвана Ийдярто — вызвали скандал, как в Киеве, так и на Закарпатье, где, собственно, и проживает автохтонная венгерская община. Посол в интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина» 29 июля заявил: «К сожалению, на Украине на данный момент есть три реформы, которые являются очень негативными для венгров: это реформа образования, использование языка и административная реформа. Каким то образом эти три, в определенным смысле широких взглядов, очень прогрессивные, очень европейские реформы причиняют постоянное ухудшение прав меньшинств. Это главная проблема».

Дипломат также прокомментировал мнение замглавы МИД Украины Василия Боднара о том, что «обеспечение прав национальных меньшинств в сфере образования можно осуществлять в контексте частных школ». «Мы говорим о 72 учебных заведениях, которые посещает венгерское национальное меньшинство. Каждое из них должно быть частным? Это означает, что украинское государство хочет избавиться от ответственности и перевести их на частную систему. Почему? Разве венгры на Украине больше не являются налогоплательщиками, и для меньшинств должно быть частное образование, частное здравоохранение, частные пенсии, всё частное?» — отметил Ийдярто. Также он подчеркнул, что Венгрия уже делает вклад во многие образовательные институции на Закарпатье для венгров.

При этом Иштван Ийдярто раскритиковал закрытие школ для других языковых меньшинств на Украине. «С 2020 года для русскоязычных и с 2023 года для других языковых меньшинств ЕС не будет школ. Никаких. Школа — только украинская, говорит закон. Для национальных меньшинств будут только классы и группы. Это очень важный и очень негативный шаг, направленный на то, чтобы устранить все неукраинские школы в этой стране, что означает, что меньшинство теряет свои институции. Вы, как меньшинство, не имеете право на институции, у вас есть классы», — оценил украинскую позицию Ийдярто.

Он отметил, что «никто не знает, какой будет судьба школ после административной реформы». Ийдярто заявил, что не видит никакого прогресса. «Я не знаю, какими были намерения украинских государственных властей, но это вовсе не прогресс — это разрушение инфраструктуры», — считает посол Венгрии. Дипломат добавил, что не верит в то, что представители венгерского нацменьшинства плохо сдают экзамены по украинскому языку. «Потому что это вовсе не правда, я также читал некоторую статистику, и многие украинцы не могут сдать эти экзамены по украинскому языку и литературе», — сказал Ийдярто. «Процесс, к сожалению, не касается языка, процесс связан с уничтожением инфраструктуры меньшинств, что абсолютно неприемлемо для нас и для меньшинств», — подытожил он.

Посол Венгрии также подчеркнул, что в ситуации с сохранение в Закарпатской области Береговского района не видит с украинской стороны никакой «уступки», потому что ее не было. «Просто в процессе переговоров мы отметили, что есть традиция венгерского района, и если его могут сохранить, мы бы это очень ценили, — сказал Ийдярто. — Однако вопрос не стоял о венгерском или не венгерском районе. Потому что поскольку его объединили с Виноградовским районом, там уже не сохранялось венгерское большинство. Согласно последней переписи населения на Украине от 2001 года, процент венгров снизился с 76% до 43%. Так что это больше нельзя назвать так называемым венгерским районом, потому сейчас там, по крайней мере, 50 на 50 венгров и украинцев».

Дипломат отметил, что Венгрия будет сохранять вето на заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров, пока не увидит прогресса с украинской стороны в обеспечении прав меньшинств. «Разумеется, Венгрия не рада этому вето комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Но пока мы не увидим какого-то прогресса с украинской стороны, мы должны сохранять его», — пояснил он. Относительно же встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой настаивает Киев, посол заявил: «У меня нет инструкций говорить, что есть дата визита. Но я думаю, что когда условия позволят, он состоится».

Это интервью заместитель главы МИД Украины Василий Боднар назвал нарушением достигнутых глав МИД договоренностей. «Старая песня о новом» — так можно назвать слова посла Венгрии о наших законах. Украинское законодательство никто не будет менять по требованию иностранного государства! Трактуем такие упреки как отход от конструктивного трека, над которым работают министры Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто», — написал Боднар 30 июля в Facebook.

Сам же министр иностранных дел Украины Кулеба во время онлайн-брифинга 31 июля заявил, что обеспокоен развитием диалога с Венгрией и не исключил, что Будапешт передумал. В тот же день на портале телеканала «24» вышло большое интервью с Кулебой, в котором тот был более сдержан, и постоянно призывал журналиста не называть венгров «сепаратистами». «Что касается ассимиляции — а ребенок из чисто украинской семьи, который едет учиться в университет в Польшу и там остается, он сепаратист? Он разрывает связь с родиной? Мы их тоже в чем-то подозреваем?» — риторически спросил министр. Параллель с Польшей не случайна — Варшава открыто поддерживает все усилия Киева по тотальной украинизации, поскольку компактно живущего польского национального меньшинства на Украине просто нет — в отличие от венгерского, румынского, болгарского и русинского.

На Закарпатье заявления посла Венгрии традиционно негативно прокомментировали местные националисты. А вот губернатор области Алексей Петров 30 июля отчитывался за первых сто дней своей работы на посту. Брифинг для журналистов был организован в дворике Ужгородского замка, и состоял из трёх блоков: борьба с коронавирусом, взаимодействие с правоохранительными органами, в первую очередь относительно вырубки лесов и контрабанды, и социально-экономическое развитие края.

«Я буду лоббировать возможность инвестиционного развития Закарпатья в условиях свободной экономической зоны, которая действовала в этом регионе с 2001 года» — заявил Петров. Он напомнил, что тогда на Закарпатье «зашло более 15 серьезных компаний с мировым реноме, которые стали бюджетообразующими для области». «Экономический рост в области тогда поднялся на 80%. У моей команды и нардепов от Закарпатья есть желание восстановить этот эксперимент для Закарпатской области. Он тогда был внедрен в шести регионах Украины, и только в двух был успешным, в том числе на Закарпатье», — подчеркнул губернатор. По его словам, сейчас это особенно актуально, ведь в связи с пандемией в область вернулось много трудовых мигрантов, и их надо трудоустроить. Теперь осталось ждать, когда в «экономическом сепаратизме» обвинят самого Алексея Петрова.

О борьбе с последствиями июньских паводков губернатор говорил немного — собственно, область не самая пострадавшая от них. А вот в соседнюю Ивано-Франковскую, где эти последствия до сих пор не преодолены, собирается президент Украины Владимир Зеленский, который уже был тут в конце июня. Местные СМИ пишут, что визит ожидается 4 августа. Видимо, в преддверии этого визита глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив заявил, что для обеспечения комплексного подхода к управлению паводковыми стоками в бассейнах рек Прикарпатья и защиты населенных пунктов, инфраструктурных объектов и земель от последствий наводнений в области планируют разработать противопаводковую программу.

По словам губернатора, её реализация будет способствовать защите от затопления десятков населенных пунктов области, позволит отслеживать ситуацию на реках, моделировать варианты развития паводка и своевременно принимать меры по предотвращению и минимизации негативных последствий. Кроме того, программа будет базироваться на опыте Закарпатской области, где она действует уже на протяжении нескольких лет. Скорее всего, финансировать программу планируют из госбюджета, как и нынешнюю борьбу с последствиями паводков. «Для ликвидации последствий стихии из резервного фонда государственного бюджета для области было выделено 480 миллионов гривен. Первоначально мы направили эти средства на выплату материальной помощи пострадавшим от стихии. В частности, сегодня людям уже выплачено более 50 миллионов гривен», — отметил Федорив.

Кстати, на уходящей неделе стихия на Западной Украине наделала беды — хотя и меньшей, чем в конце июня. Так, 29 июля в Шепетовке Хмельницкой области пронесся мощный ураган. Из-за непогоды весь город остался без воды, а на районных электросетях произошла авария. А на следующий день в Черновицкой области сильный ветер повалил деревья и опоры электропередач, в частности, была заблокирована трасса Сторожинец-Черновцы. Без света сидели жители девяти населенных пунктов, а в селе Старые Бросковцы ветром были сорваны крыши жилых домов, школы и сельсовета.

При этом Черновицкая ОГА, в отличие от Ивано-Франковской, о расходовании полученных из Киева средств на преодоление последствий паводка пока не отчитывалась. Зато тут 29 июля задержали директора одного из департаментов Черновицкой облгосадминистрации за вымогательство взятки в 220 тысяч гривен от победителя тендера (правда, физически было передано только 800 долларов). «Чиновник требовал от победителя тендера неправомерную выгоду в размере 10% от стоимости выполнения работ по текущему и капитальному ремонтам учебных заведений Черновицкой области за перечисление средств за выполненные работы в качестве «отката», — говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований. Губернатор Буковины Сергей Осачук на срочно созванном брифинге поблагодарил правоохранителей за выявленного коррупционера.

А вот кто из чиновников Львова будет отвечать за очередное «путешествие» львовского мусора, пока неясно. 30 июля мусор из столицы Галичины был обнаружен в Ровенской и Житомирской областях — соответственно, один и три грузовика. По обоим случаям открыты уголовные производства — пока против фирм-перевозчиков. Удастся ли подчинённым мэра Львова Андрея Садового, которые стоят за этим «мусорным трафиком», в очередной раз выйти сухими из воды — покажут время и грядущие местные выборы.