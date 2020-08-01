Мировое воздушное движение к августу 2020 года восстановилось на 75 процентов от прежнего уровня. Общее количество рейсов, отслеживаемых специализированным сайтом Flightradar24, составило 30 июля 152 409 рейсов против 194 125 рейсов 28 февраля

В конце весны — начале лета все больше стран Европы начали постепенно выходить из карантина. Восстанавливался привычной ритм жизни, компании анализировали экономическую ситуацию, пересматривали отношение к работе «на удалёнке» и обсуждали дальнейшие планы.

Осторожно, буквально по дюйму, приоткрывались национальные границы, публике стали доступны открытые веранды ресторанов и кафе, появился народ на пляжах, в парках и спортивных залах.

Но не прошло и пяти недель нормальной жизни, как врачи и эксперты в сфере здравоохранения опять бьют тревогу. В Европе, которая вроде сумела обуздать инфекцию, ждут вторую волну коронавируса.

«Новые вспышки COVID-19 в ряде стран Европы и северного полушария связаны со снижением бдительности в летний период», заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

На днях число выявленных за сутки случаев COVID-19 во Франции составило 1130 человек, хотя неделей ранее этот показатель не поднимался выше отметки 500. Власти уже предприняли ряд мер: маски стали обязательными в закрытых общественных пространствах, все должны соблюдать социальную дистанцию. Больше тысячи украинцев подхватили коронавирус за сутки © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

В Испании, которая входит в первую десятку по числу погибших от коронавируса, зарегистрировано 971 новый случай заражения в день — рекордный показатель после ослабления карантинных мер в мае. Здесь «лидирует» провинция Арагон и любимая туристами Каталония, где стали закрывать бары, рестораны и ночные клубы, запретили посещать дома престарелых.

Британские власти обязали всех приезжающих из Испании помещать в карантин. Это вызвало волну недовольства и разочарования у англичан, которые традиционно являются основной частью толп туристов, фланирующих по променадам пляжей средиземноморского побережья Иберийского полуострова. Похожие правила вводятся для граждан Норвегии и Исландии.

В последние дни похожие новости о повторном росте заболеваемости поступают из Австралии, Гонконга, Израиля, Японии.

В Германии, которую всем ставили в пример, как успешную страну, поборовшую коронавирус, пандемия продолжается. Активно заражаются граждане, которые принимали участие в крупных мероприятиях или посещают медучреждения, а также возвращающиеся туристы.

«Вторая волна уже здесь… У нас в ФРГ новые вспышки инфекции каждый день, и это может перерасти в огромные цифры», — заявил журналистам премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Риск возврата запретов сохранится до тех пор, пока в мире не разработают вакцину от коронавируса, отметил он. Билл Гейтс назвал тесты на коронавирус полностью бесполезными © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

В Западном полушарии Земли дела обстоят очень серьёзно. Даже простой обыватель, посмотрев на данные, которые поступают из этой части земного шара, может самостоятельно сделать вывод, что там первая волна пандемии находится еще на пике, а вторая — уже на подходе. Ни один серьезный специалист-эпидемиолог сейчас не в состоянии дать даже среднесрочный прогноз развития пандемии COVID-19 в Северной и Южной Америке.

В Соединенных Штатах от коронавируса каждую минуту (!) умирает один человек. Страшную статистику приводят местные службы здравоохранения: 29 июля в стране от COVID-19 скончались 1461 человек. Это самый высокий показатель с 27 мая, когда США вроде как переживали пик первой волны коронавируса.

Смертность от коронавируса в США растет самыми быстрыми темпами за два месяца. За последние 11 дней она увеличилась на 10 000 человек, — сообщает Reuters. В июле лидером этой печальной гонки стал штат Техас с 4300 смертями. Все от коронавируса в Соединенных Штатах умерли больше 150 тысяч американцев.

Управление по санитарному надзору за качеством медикаментов планирует выдать разрешение на экстренное использование коронавирусной вакцины на территории США буквально в течение нескольких недель.

Добавьте к этому бушующий в Америке экономический кризис, стремительный рост безработицы, сокращение ВВП на 32% и огромный государственный долг.

Пандемия в Соединенных Штатах нарастает на фоне крайне напряженной внутриполитической ситуации, когда в преддверии президентских выборов насмерть сцепились республиканцы и демократы, а города США накрыла волна беспорядков и вооруженного насилия.

По Латинской Америке эпидемия коронавируса ударила особенно сильно. Регион, в котором еще весной никто не ожидал серьезный всплеска эпидемии, оказался среди лидеров по числу заболевших и умерших.

Бразилия - на втором месте в мире (2 610 000 инфицированных, около 100 тысяч умерших), Мексика - на шестом (420 000 и 46 000), Перу — на седьмом (400 700 и 19 000), Чили - на восьмом (353 000 и 9 500)

Надо иметь в виду, что в Латинской Америке проживает всего 8% населения планеты, а сейчас на нее приходится более четверти от всех инфицированных и свыше 25% смертей.

Сейчас журналисты называют Бразилию «настоящим филиалом ада». Там уже заразился и потом вылечился сам бразильский президент Жаир Болсонару. Его демонстративно снисходительное отношение к болезни, который он называл «легкий грипп», прославило его как самого высокопоставленного COVID-диссидента. Бразилия играет в покер с COVID-19 © REUTERS, Ricardo Moraes

Это отношение к пандемии привело к тому, что власти ввели карантинные ограничения во многих бразильских штатах слишком поздно. 30 июля президентская пресс-служба сообщила, что первая леди Бразилии, эффектная 38-летняя Мишель Болсонару также заразилась коронавирусом. Сам глава государства 31 июля снова оказался под наблюдением медиков. У него подозрение на грибковую инфекцию легких.

Не обошла стороной пандемия и Азиатский континент, где находятся две самые населенные страны мира: Китай — 1 404 529 000 человек и Индия — 1 375 909 000 человек. Это — более 35% населения земного шара.

Еще несколько месяцев назад весь мир, затаив дыхание, смотрел репортажи из Китая, где вводились драконовские карантинные ограничения, закрывались рестораны и офисы, наглухо блокировались жилые кварталы и целые города. Результат — по всей стране менее 90 тысяч зараженных, 4660 пациентов умерли, на сегодняшний день страна находится на 31 месте в мировом списке жертв коронавируса.

Но власти КНР продолжают тщательно следить за ситуацией. Сообщается, что новый очаг коронавируса обнаружили в китайском портовом городе Далянь, и он уже распространился в девять городов пяти регионов страны. Коронавирус возвращается в Китай: власти опасаются второй волны пандемии © REUTERS, Aly Song

В городе Фучжоу, административном центре провинции Фуцзянь, в связи с опасностью заражения намерены ввести «режим военного времени».

На огромном полуострове Индостан в Азии эпидемиологическая обстановка гораздо хуже. Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом.

За последние сутки число заболевших здесь увеличилось на 52 123, общее число заразившихся составляет 1 634 000, говорится в материалах министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии. Из них выздоровели 1 020 582 человека, находятся на лечении 528 242, скончались 35 700. По неофициальным данным, заболевших и погибших от вируса может быть в два раза больше.

Заразился Амитабх Бахчан, самый известный актёр Болливуда — знаменитой кинофабрики грёз. Вирус коснулся и его сына Абхишека, талантливого продюсера. Индия обогнала Россию по числу случаев заражения COVID-19 © AP, Rafiq Maqbool

В соседнем Пакистане заражение давно вышло из-под контроля. Инфекцию подхватили многие члены правительства, среди которых и министр здравоохранения Зафар Мирза. Целый ряд политиков умерли от осложнений в результате поражения лёгких. Среди них бывший губернатор Белуджистана и министр Синдской провинции Балух.

Африка на мировой карте бушующей пандемии кажется островом обманчивого спокойствия. Но по последним данным Всемирной организации здравоохранения, число случаев заражения коронавирусом на континенте превысило 873 тысяч, скончались более 18 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. РАН будет исследовать коронавирус вместе с Академией наук США © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Южная Африка в мировом списке зараженных и умерших занимает пятую позицию. Там выявлено почти полмиллиона случаев инфицирования. Больше всего летальных исходов зафиксировано в ЮАР (7257), Египте (4691) и Алжире (1174).

Быстрый рост случаев заражения коронавирусом в ЮАР может свидетельствовать о более масштабном распространении вируса на континенте, которое, вероятно, преуменьшено в связи с сокрытием данных или недостаточным тестированием, заявил по этому поводу глава Африканской организации здравоохранения Грасиано Масаусо.

При подготовке материала использован текст сайта rg.ru