В курортном городе Дананге из-за вспышки COVID-19 эвакуировали около 80 тыс. человек. Речь идет о новой, более агрессивной разновидности коронавируса SARS-nCoV-2

Во вторник, 28 июля, власти Вьетнама на 15 дней приостановили авиасообщение с курортным городом Дананг. При этом управление гражданской авиации Вьетнама ранее сообщало, что ежедневно в Дананг и из него совершается около 100 рейсов по 11 направлениям.

Также власти Вьетнама заявили о намерении вывезти за четыре дня из Дананга примерно 80 тыс. туристов. Во Вьетнаме зафиксировали вспышку новой агрессивной формы COVID-19 © РИА Новости, Сергей Русанов | Перейти в фотобанк

«Для эвакуации примерно 80 тысяч туристов из города Дананг в центральной части страны после подтверждения на выходных COVID-19 у троих местных жителей понадобится по меньшей мере четыре дня», — говорилось в заявлении руководства страны.

Причина — вспышка заболевания COVID-19. При этом речь идет о новой, более агрессивной, разновидности коронавируса SARS-nCoV-2.

Что произошло во Вьетнаме

В субботу, 25 июля, в Дананге зарегистрировали первый для Вьетнама за 102 дня случай местного заражения COVID-19. Пациентом стал 57-летний житель Дананга, который никуда не выезжал из города в течение последнего месяца.

Более сотни человек — соседей, родственников и друзей заболевшего — поместили в карантин и тогда же — 25 июля — провели им первую серию тестов на COVID-19. Она дала отрицательный результат.

Однако в воскресенье, 26 июля, выявили второй случай заражения.

Из-за возможности вспышки болезни в городе ввели ряд ограничений. Так, власти запретили собрания более 30 человек, проведение массовых торжеств и религиозных служб, спортивных соревнований и других массовых мероприятий. Вьетнам подарил Украине 300 аппаратов ИВЛ – Кулеба © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

Кроме того, с 13:00 26 июля город прекратил принимать туристов. Тем же туристам, которые уже находились в Дананге, продолжили оказывать услуги, однако с соблюдением всех норм безопасности.

Позже стало известно о еще двух случаях заражения COVID-19. При этом все четыре случая заражения произошли от неизвестных носителей инфекции. Двоих зараженных подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также вьетнамские медики сообщили, что новый тип коронавируса SARC-nCoV-2, который и вызывает COVID-19, оказался более агрессивным, чем известные ранее типы. Он быстрее размножается и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.

В Минздраве Вьетнама предположили, что вирус проник в центральный регион страны, где и находится Дананг, из-за въезда нелегальных мигрантов. Еще одно предположение касается возможной мутации в одной из больниц города, где лечат пациентов с COVID-19. В Дананг уже направили специалистов, чтобы помочь сдержать вспышку.

Теперь из города будут эвакуировать людей. Примечательно, что для всех выезжающих из Дананга введен двухнедельный карантин.

Тем временем россиян призвали не паниковать. Как заявил в комментарии РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, определение последовательности генома позволит сказать, новая ли разновидность вируса во Вьетнаме или тот же самый вирус, что был изначально. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 27 июля © бюллетень

По его словам, полное геномное секвенирование вируса не требует значительного времени, и всё зависит от того, как оснащены вьетнамские коллеги.

Также Горелов указал, что регулярного транспортного сообщения у России с Вьетнамом сегодня нет, а в российских аэропортах сохраняются меры санитарного контроля.

Ну а пока во Вьетнаме пытаются сдержать новую вспышку СΟVID-19, мир вплотную приблизился к получению вакцины от этой болезни.

Самые массовые испытания

В понедельник, 27 июля, стало известно о самых массовых испытаниях вакцины от коронавируса. Об этом сообщила американская биотехнологическая компания Moderna, которая и занимается производством вакцины.

«Мы рады, что начали исследование 3-го этапа COVE (Coronavirus Efficacy — эффективность коронавируса. — Ред.). Мы благодарны многим сотрудникам внутри компании и за ее пределами за то, что мы смогли преодолеть эту важную веху. Мы в долгу перед участниками и исследователями, которые сейчас приступают к самому исследованию COVE. Мы с нетерпением ждем этого испытания, демонстрирующего потенциал нашей вакцины для предотвращения COVID-19, чтобы мы могли победить эту пандемию», — заявил генеральный директора компании Стефан Бансел. Глава Минздрава Украины рассказал, как мутация коронавируса может повлиять на создание вакцины © Facebook, Максим Степанов

Как сообщил сайт компании, дозы вакцины начали вводить участникам исследования. В испытаниях принимают участие 30 тысяч добровольцев. Части из них введут вакцину, а части — плацебо.

В тот же день президент США Дональд Трамп во время выступления в Северной Каролине сообщил, что его страна готова поделиться вакциной с другими государствами. Он рассказал, что сейчас американские компании заранее массово производят вакцины-кандидаты, чтобы в первый же день, как только препарат одобрят, он стал доступен гражданам.

«У нас будет немало вакцины для людей по всему миру», — заявил Трамп.

По его словам, США уже договорились с наиболее перспективными производителями об огромных поставках вакцины. Трамп назвал это колоссальной производственной мобилизацией и указал, что ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны.

Работают над вакциной и в России. Ранее СМИ сообщили, что первых добровольцев вакцинируют еще одной одобренной вакциной от коронавируса 27 июля. Разрешение на проведение клинических испытаний получил центр «Вектор». За неделю до этого — 20 июля — завершили клинические испытания другой вакцины — вакцины Минобороны и Центра имени Гамалеи. В тот день из военного госпиталя выписали последнюю группу добровольцев из 20 человек. Как заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, вакцина от COVID-19 по итогам клинических испытаний доказала свою эффективность и безопасность. Гонка за лекарством. Как страны мира ищут спасения от коронавируса © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Чуть позже Мурашко рассказал о том, какой же будет вакцинация от коронавируа после прохождения всех испытаний и получения вакцины.

«Вакцинация будет добровольная, но мы видим, что интерес населения очень высокий», — сказал министр.

По его словам, Минздрав будет проводить вакцинацию населения поэтапно, по нарастающей. Сначала вакцину будут давать медицинским работникам и тем, «кто чаще других сталкивается с большим количеством людей».

Мир борется с новой болезнью и, несмотря на тревожные новости из разных уголков земного шара, надежда на победу над COVID-19 есть.