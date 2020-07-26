По состоянию на 19:00 26 июля в мире зафиксировали более 16 миллионов 76,7 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Почти 645,2 тысячи человек скончались, свыше 9 миллионов 285 тысяч выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 26 июля США, где коронавирусную инфекцию выявили почти у 4 миллионов 181,3 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 146 484.

Второе место по числу заболевших занимает Бразилия: выявлено более 2 миллионов 394,5 тысяч случаев заражения, 86,4 тысячи из которых стали летальными.

Следом идет Индия. Здесь зафиксировано почти 1 миллион 385,7 тысячи случаев заболевания COVID-19, свыше 32 тысяч человек скончались.

Ситуация в России

Россия по числу выявленных случаев коронавируса занимает четвертое место в мире — 812 485. По состоянию на 19:00 в стране зафиксировано 13 269 скончавшихся и 600 250 выздоровевших. За последние сутки умерли 77 человек, заразившихся COVID-19, — это самый низкий показатель с 4 мая, тогда умерли 76 человек за сутки.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эпидемия коронавируса в Москве идет на убыль, в остальных регионах соотношение бессимптомных, больных средней тяжести и с тяжелым течением болезни остается на прежнем уровне.

Он также уточнил, что в реанимациях сейчас находятся 3,1 тысячи больных коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что жители столицы смогут сделать бесплатную прививку от коронавируса после появления вакцины. По его словам, на это будет работать вся амбулаторно-поликлиническая сеть.

«Конечно, в этом году необходимо будет усиливать прививки от гриппа, чтобы не наложились две эпидемии: и осеннее обострение гриппа, и коронавируса. Это очень важно. Сложная объемная работа, мы к ней готовимся», — заявил градоначальник.

При этом заболеваемость коронавирусом также может вырасти осенью, однако значительного прироста новых случаев не ожидается, сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов. Он уточнил, что это связано с формированием новых коллективов, в том числе в школах, вузах и на рабочем месте.

Тем временем МВД фиксирует правонарушения со стороны мигрантов и напоминает о недопустимости несогласованных массовых акций протеста в условиях закрытых из-за пандемии границ. Сейчас в России в условиях вспышки коронавируса действует запрет на депортацию, а также аннулирование виз и разрешений на работу иностранных граждан.

«Несмотря на принятые меры, мы сталкиваемся с вопиющими случаями проявления экстремизма, грубого нарушения общественного порядка, проведения несанкционированных массовых протестных акций. Такие факты имели место в Амурской, Мурманской и Московской областях, Москве и Санкт-Петербурге. Отмечаем недопустимость подобных случаев», — говорится в сообщении ведомства.

За нарушение общественного порядка МВД пригрозило уголовной ответственностью.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 19:00 зафиксировано 64 849 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 1605 стали летальными. В то же время 35 807 пациентов выздоровели.

На сегодняшний день критериям для смягчения карантина не соответствуют девять областей: Закарпатская, Волынская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Черновицкая, Винницкая, Житомирская и Ровненская.

Одним из критериев является количество проводимых тестов на душу населения региона. При этом, как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, около четвертой части ПЦР-тестов на COVID-19 могут показывать ложноотрицательные результат, если вирус сконцентрировался в низших отделах дыхательного тракта. Также на достоверность влияет соблюдение условий отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию.

«По разным данным, до 20-25% результатов ПЦР-исследований могут быть ложноотрицательными», — заявил Степанов.

Он также сообщил, что Минздрав исключил «Лопинавир» и «Ритонавир» из перечня лекарств, используемых при лечении коронавируса.

«Полностью были исключены из протокола применения такие лекарства как "Лопинавир" и "Ритонавир". Также были внесены изменения относительно схем применения "Гидроксихлорохина", который будет использоваться при состояниях средней тяжести», — рассказал министр.

В то же время МОЗ внес в протокол лечения коронавируса гормональный препарат дексаметазон. Он применяется исключительно при кислороднозависимых состояниях, когда человеку дают кислород в связи с развитием дыхательной недостаточности.

Тем временем в киевском Институте специального связи и защиты информации Национального технического университета «Киевский политехнический институт» была зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом: заразились уже 52 из 152 курсантов.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Ситуация в мире

Эксперты американского Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) сообщили об отсутствии доказательств распространения возбудителя COVID-19 через воду в бассейнах, джакузи, спа-центрах и тому подобное. Дезинфицирующие средства для очистки пагубно на него влияют.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и CDC констатируют, что о фекально-оральном механизме передачи инфекции также не сообщалось.

«Следовательно, возможность распространения COVID-19 во время отдыха на пляжах связана со скоплением людей. Возбудитель коронавирусной инфекции способен передаваться от человека к человеку независимо от того, находятся они в воде или на суше», — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая заявил, что Испания безопасна как туристов, так и самих испанцев. Заявление последовало после того, как Британия внезапно ввела двухнедельный карантин от коронавируса для возвращающихся оттуда путешественников, что напугало отдыхающих.

Тем временем премьер-министр Франции Жан Кастекс посетил главный аэропорт страны — парижский Шарль де Голль — и сообщил, что с 1 августа доступ на территорию страны станет возможным для пассажиров еще из 16 стран. В дополнение к «зеленому списку», куда входят страны, сообщение с которыми уже разрешено, введен «красный список», включающий в себя в том числе США, Бразилию и Израиль. Пассажиров из этих стран будут принимать только при наличии у них справки об отрицательном тесте на коронавирус или после прохождения ими такого теста в месте пересечения границы. России нет даже в этом списке.

Что касается Бразилии, то ее президент Жаир Болсонару переболел коронавирусом. После нескольких недель болезни он получил отрицательный результат теста на наличие инфекции.