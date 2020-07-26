По состоянию на 12:00 26 июля в мире зарегистрировали свыше 16 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 644,5 тыс. человек, 9,2 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 4,1 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 146,4 тыс. человек, больше 1,2 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 2,3 млн жителей, свыше 86,4 тыс. человек скончались, больше 1,7 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 1,3 млн случаев заражения, 32 тыс. смертей, 885,5 тыс. выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Южной Африке, Мексике, Перу.

Ситуация в России

В России за последние сутки выявили 5 тысяч 871 заболевших.

В общей сложности в стране зафиксировано 806 720 случаев заражения коронавирусом. Из них более 597 тысяч пациентов выздоровели, 13 192 человека скончались.

С начала эпидемии в стране было сделано более 26,6 миллионов тестов на коронавирус.

Количество новых заболевших COVID-19 в столице держится на низком уровне с начала июля, среднесуточный темп прироста за месяц составляет около минус 0,57%, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Коронавирусная инфекция негативно влияет на весь организм человека. Чтобы ускорить восстановление после болезни, необходимо следовать трем основным рекомендациям — следить за питанием, уделять время физическим нагрузкам и в целом вести здоровый образ жизни.

Из-за того, что в РФ активно продолжает развиваться первая волна коронавируса, вторая волна может наступить позже осени. Однако за новой волной могут последовать еще более пяти волн COVID-19.

При этом ассоциация компаний розничной торговли разработала правила работы торговых компаний на случай второй волны коронавируса. В торговом зале смогут находиться сотрудники только в средствах индивидуальной защиты. Предполагается более частая обработка торгового зала и поверхностей в нем.

Страны Европы будут готовы открыть границы с Россией, когда заболеваемость коронавирусом в РФ снизится в два раза. А пока возобновить авиасообщение с Россией хочет Таджикистан.

В Екатеринбурге простились с министром агропромышленного комплекса и потребрынка Свердловской области Дмитрием Дегтяревым, который болел коронавирусом и умер 22 июля.

Ситуация с COVID на Урале напряженная. В Свердловской области выросло число умерших среди больных коронавирусом. Из-за этого жители Екатеринбурга рискуют остаться без Дня города. 15 августа городу исполнится 297 лет, однако формат мероприятия до сих пор остается под вопросом.

Вакцинация от COVID-19 в России будет добровольной, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он также посоветовал гражданам сделать прививки от гриппа и пневмококка до наступления сезона простуд. Это позволит укрепить организм во время пандемии.

РФ подала заявку на тендер ВОЗ на поставку вакцины от COVID-19. В конкурсе будет участвовать Центр им. М.П. Чумакова.

Коронавирус и Украина

Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 920.

Всего с начала пандемии в стране выявили 64 тысячи 849 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1 605 человек, выздоровели 35 807 человек.

«За минувшие сутки заболели 67 детей и 63 медработника. Всего с начала пандемии на Украине коронавирусной инфекцией заболели 4 596 детей и 8 337 медработников», — заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в Ивано-Франковской области (88), Киеве (95), и Львовской области (130).

Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер в возрасте 48 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Как сообщает Украинская ассоциация футбола, смерть наступила в результате остановки сердца. Худаеву был диагностирован коронавирус, а проблемы с сердцем произошли на фоне болезни.

Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в центральном аппарате Гослесагентства Украины, наличие инфекции подтверждено у восьми сотрудников, сообщил в воскресенье начальник ведомства Василий Кузевич.

Украина должна быть в списке стран, которые первыми получат вакцину от коронавирусной инфекции, считает президент страны Владимир Зеленский. Он призвал правительство заранее думать о вопросе приобретения достаточного количества препарата.

Протесты, кризис, коронавирус. Политолог Руслан Бизяев о президентской гонке в США © кадр из видео Украина.ру Александр Гончаров. Власти Украины пытаются компенсировать потери государственного бюджета снижением курса нацвалюты, что уже привело к обвалу гривны на 51 копейку в течение нескольких дней, рассказал аналитик. Плачевное состояние украинской экономики на фоне снижения объемов выручки от экспорта в условиях распространения коронавирусной инфекции и выпадающих доходов от транзита газа из России усугубляется растущими долгами страны. Минфин Украины взял на внешнем рынке очередной займ в 2 миллиарда долларов под 7,25% годовых. Обслуживать такие дорогие кредиты Украине будет крайне сложно, уверен эксперт.

Министерство финансов Украины заявило, что у него заканчиваются выделенные на борьбу с коронавирусом деньги.

Ситуация в мире

Председатель Верховного суда США Джон Робертс подвергся резкой критике консерваторов за поддержку запрета на смягчение ограничений по коронавирусу для церквей.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний, главный инфекционист США Энтони Фаучи, заявил, что его семье угрожали.

«Ситуация жесткая. Серьезные угрозы мне, моей жене, моим дочерям. Как же так? Неужели это происходит в США?» — сказал Фаучи.

Ученый добавил, что ему предоставили охрану.

По его словам, политизировать коронавирус недопустимо.

«Это отражает разделенность в нашем обществе на политическом уровне», — заявил он.

Власти Великобритании заново ввели обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих из Испании.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что нельзя исключать повторного закрытия границ при росте случаев коронавируса.

Режим ЧП был введен в северокорейском городе Кэсон, где был зафиксирован первый случай с подозрением на коронавирус нового типа.

Ученые из Лиссабона создали маску, убивающую коронавирус. Она является многоразовой. При этом главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил, что ношение обычной маски снижает риск передачи коронавируса COVID-19 на 50-80%.

Ученые узнали причину утраты обоняния при COVID-19. Изменения в обонянии пациентов связаны с воздействием на работу поддерживающих клеток. Это говорит о том, что в большинстве случаев коронавирус не приводит к серьезному и постоянному повреждению нервных сетей, полная потеря обоняния человеку не грозит.