Театр одного актера или настоящий теракт. Что произошло в Луцке

Вчерашний захват заложников в Луцке у многих вызвал вопросы. Слишком уж невероятным оказалось и поведение горе-террориста, и то, как пытались с ним бороться

Во вторник, 21 июля, вся Украина пристально следила за Луцком, где 45-летний, неоднократно судимый Максим Кривош взял в заложники пассажиров пригородного автобуса.

«Государство всегда было и есть первый террорист. Со мной много людей, автоматическое оружие, гранаты, две бомбы, третья в людном месте города. Все взорвутся, если не будет следующего: главы судов — КСУ, ВС — Высшего Совета правосудия, генпрокурор, министр юстиции, директор криминально-исполнительной службы, премьер, глава Верховной Рады, министр обороны, глава СБУ, главы церквей: Филарет, Епифаний, Онуфрий, Шевченко, Ахмед Тамим, протестантской, римско-католической, а также: Аваков, Порошенко, Ахметов, Коломойский, Пинчук, Медведчук, — все выкладывают в соцсети на свои страницы и в YouTube видеообращения с текстом: «Я, ФИО, должность, я террорист в законе». Президент Зеленский публикует видеообращение с текстом: «Фильм «Земляне» 2005 года смотреть всем». Еще: моя смерть взрывам не помеха. Итак: правда из уст 24-х спасет жизни сотен», — заявил Кривош, первоначально представившись «Максимом Плохим». В Германии оценили действия Зеленского по ситуации в Луцке © пресс-служба президента Украины

Требования были несколько необычными. Позже советник министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о судимостях Кривоша, а украинские СМИ выяснили, что он лечился в психиатрических больницах, а также что он является зоозащитником и автором книги «Философия преступника».

Собственно, фильм «Земляне», который Кривош требовал прорекламировать при участии президента Украины Владимира Зеленского, посвящен жестокому обращению с животными.

Захват заложников произошел утром. А поздно вечером того же дня Кривош после 15-минутного разговора с Зеленским выпустил заложников и сдался правоохранителям.

Также МВД сообщило о поимке сообщника Кривоша в Харькове. Но у тех, кто наблюдал за событиями в Луцке, к правоохранителям, да и не только, накопился ряд вопросов.

Пули свистели над их головами

Кривош был вооружен револьвером, АКСУ, а также имел при себе взрывчатку. Оружие он несколько раз использовал.

«То, что сегодня все закончилось без жертв — это счастье, удача и результат эффективных переговоров. На видео выстрел, который сделал террорист, у которого не выдержали нервы. Пуля прошла в нескольких десятках сантиметров от головы первого замглавы Нацполиции Евгения Коваля», — описал один из случаев использования Кривошем оружия советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Кривош стрелял по пролетавшим около полицейским дронам, а также выпустил очередь через окно захваченного им микроавтобуса. Одна из пуль попала в окно регионального управления Нацполиции.

Кроме того, Кривош иногда выбрасывал самодельные взрывные устройства. Он также заявил о заложенной в городе бомбе. В результате полиция заняла близлежащие дома, а также блокировала радиочастоты, чтобы Кривош не мог привести бомбу в действие.

У его предполагаемого сообщника в Харькове также изъяли оружие и взрывчатку.

Сам Кривош вел себя нервно и непоследовательно: по тому же Ковалю, принесшему в автобус воду, он открыл огонь. Но после отпустил с ним трех заложников. До этого Кривош пытался поторопить правоохранителей и политиков, дав им полчаса на выполнение его требований. Для этого он заставил одну из заложниц позвонить журналистам.

«Что ему, трудно сделать видео, просто сделать видео? Настолько трудно? Просто сделать видео тем всем придуркам. Полчаса дали. Уже меньше осталось», — сказала заложница по имени Руслана.

Однако после прошло полчаса, затем — час, затем два, и ничего не произошло. Захватившего заложников в Луцке террориста выгнали из неонацистского батальона за извращения © Twitter, CleanAuthoritie

В конце концов видео с призывом посмотреть фильм «Земляне» опубликовал сам президент, он же поговорил с Кривошем 15 минут. В итоге террорист отпустил заложников, вышел из автобуса и около минуты ждал, когда к нему подойдут правоохранители. Кривоша задержали.

Но то, что произошло, вызвало ряд вопросов у украинской общественности.

Переговоры с террористами, непонятный Тимошенко и другие вопросы

Сейчас Зеленского наперебой хвалят даже те, кому он раньше не нравился или те, кто раньше относился к президенту с отстраненностью.

«Человечность. То, чем взял сторонников изначально. Чем силён сейчас», — указала журналистка Ксения Василенко, более известная под псевдонимом Соня Кошкина.

«Зеленский сделал правильно, главное — это жизнь украинцев. За такого президента мы голосовали, который разрушает стереотипы!» — вторит ей Telegram-канал «Легитимный».

А вот у тех, кто изучал проблему терактов, к Зеленскому может возникнуть ряд вопросов. Первое и основное правило в реакции на теракты гласит: никогда не идти на поводу у террористов. Иначе это повышает популярность террористических методов, а у самих террористов вызовет ощущение всесильности.

Примечательно, что украинская власть в течение последних шести лет громко заявляла о приверженности этому принципу, террористами называя жителей ЛНР и ДНР.

Этот парадокс подметил редактор рубрики «История» издания Украина.ру Александр Васильев.

«Ключевой украинский тезис в этой войне состоял в том, что они имеют дело с террористами (так и называлось — АТО, антитеррористическая операция). А с террористами — знают даже дети — переговоров не ведут. Этот тезис (как они сейчас взяли моду говорить — нарратив) они как шуруп вкручивали в голову не только своему населению, но даже и друг другу. В результате этой манипуляции сами себе придумали «красную линию», за которую якобы общество (т.е. они сами) не позволит перейти <…> При этом террористические методы войны вела именно Украина. Как против Донбасса, так и против Крыма. Использование неизбирательных вооружений (авиация, баллистические ракеты, артиллерия), блокада, разрушение инфраструктуры — всё это было направлено именно на некомбатантов, иными словами — мирных граждан. Причём в отличие от просто психопатов украинский террор был именно политическим <…> И вот теперь Украина столкнулась с _настоящим_ террористом. И немедленно побежала с ним переговариваться. Это значит, что на Донбассе настоящих террористов нет. Что и так всем известно — никаких терактов ни там, ни в других регионах Украины никто не совершал. Там просто русские, которые на Украине в социальной иерархии поставлены ниже упоротых психопатов», — написал он в Facebook.

Еще одной интересной особенностью произошедшего стала работа спецслужб. СБУ, которая должна была «играть первую скрипку» в обезвреживании Кривоша, отошла на второй план. А вот на первый вышли МВД и, внезапно, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который отвечает за информационную политику. Именно Тимошенко прилетел в Луцк, что опять-таки вызвало вопрос: зачем главный «госпропагандист» нужен там, где совершается теракт?

Примечательно, что уже сейчас ряд политиков как на Украине, так и за ее пределами, заявил о срежиссированности событий в Луцке.

«Друзья, у меня для вас очень неприятная новость. К сожалению, нас всех опять развели как баранов. Мне сообщили, что сегодняшний луцкий сценарий обсуждался в МВД ещё 2 недели назад. Только локацию с терактом подбирали в другой области. Данный спектакль готовили под день голосования по «зеленому тарифу». Все происходящее сегодня даже не цирк, а п****ц! (Для понимания, террорист был реальный дурак-рецидивист, СБУ было не в курсе, думаю, президент тоже не знал.) Поздравляю, пока нам показывали шоу, закон проголосовали. Цены снизили на копейки, а крупные игроки на этом рынке получили гарантии государства, относительно неизменности самых высоких тарифов в Европе», — отметил бывший сотрудник МВД, экс-руководитель Голосеевского райуправления Киева МВД Денис Ярославский, который сегодня занимается политикой.

В свою очередь одесский блогер и журналист Стас Домбровский записал довольно экспрессивное и нецензурное видео, в котором обвинил Зеленского в инсценировке происходящего в Луцке.

А блогер и медиаэксперт, лидер «Партии Шария» Анатолий Шарий обратил внимание на странную расслабленность сотрудников полиции, которые, как отмечали журналисты, спокойно ходили неподалеку от захваченного автобуса, шутили и не выглядели так, как будто происходит что-то стоящее их внимания.

При этом Шарий тоже указал на странность присутствия Шевченко на месте событий.

Если и Шарий, и Ярославский правы, то, учитывая тот факт, что на Украине в секрете долго ничего не держится, скоро станут известны такие подробности луцкого теракта, которые вместо роста рейтинга Зеленского приведут к его обрушению.

Если же в деле с происходившим в Луцке нет никакого заговора, то пора задуматься о квалификации украинских правоохранительных органов. А также о нелегальном обороте оружия в стране.