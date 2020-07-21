Киев не смог удержать Крым в 2014 году из-за отсутствия политической воли у нового руководства страны, из-за отсутствия соответствующих решений и по причине настроений крымчан. Об этом заявил бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-полковник Владимир Замана на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 20 июля

По его словам, «если бы было политическое решение, военные бы его выполнили». Однако, отметил Замана, у Турчинова (тогда — и.о. президента Украины) в то время царили «растерянность и полная некомпетентность», при этом там ссылались на западных партнёров, которые не рекомендовали совершать резкие движения. Как знать, может быть это и спасло от большой крови.

В то же время, по словам экс-руководителя Генштаба, в своё время Турчинов принял некое решение (о котором Замана пока говорить не может), но это решение не было выполнено. Вообще в «деле» Заманы, по словам адвоката, «360 томов не секретных и 300 с лишним томов секретных», так что об истинных обстоятельствах и решениях тех дней широкой публике станет известно не очень скоро.

Бывший глава Генштаба ВСУ пояснил, почему в связи с событиями в Крыму Киевом не была объявлена антитеррористическая операция. Он отметил, что в то время — с 20 февраля по 7 апреля 2014 года — не был назначен начальник Антитеррористического центра, «который единственный может организовать и проводить такую операцию». Александр Турчинов. Биографическая справка © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«У нас захвачен Верховный Совет Крыма, мы говорим о том, что — не можем, или можем, или некому… Да человека даже не было назначено, об этом даже никто не думал. Перешейки были захвачены, кто мешал их разблокировать? Элементарные вещи», — сказал Замана. Он напомнил о заявлениях Турчинова о том, что войска тогда были «какие-то не такие», и сказал: «этот кадр (Турчинов. — Ред.), на протяжении пяти лет пребывая в СНБО… даже не разобрался в том, что было, чего не было, и так дальше».

В частности, по его словам, украинские подразделения в Крыму были тогда укомплектованы контрактниками — «и могли применяться не через неделю, не через две, а буквально в тот день, когда получили приказ».

Замана рассказал также, что 1 марта 2014 года заместителем начальника Генштаба ВСУ было подписано распоряжение о переброске в Крым сил и средств воздушным путём.

«Это распоряжение было в последний момент отменено. Кто и как — пока ещё я не знаю», — сказал экс-глава Генштаба. По его словам, он в те дни дважды был на полуострове. После первой поездке докладывал Турчинову о ситуации и говорил, что нужно делать. По результатам этого доклада Турчинов и принял уже упомянутое решение, которое не было выполнено и о сути которого мы пока не знаем.

Замана отметил, что 12 марта он ещё раз поехал в Крым, чтобы разобраться в ситуации. Там командир базы в Балаклаве рассказал ему, что «всё гражданское население, включая сельского голову — они против нас, они создадут нам проблемы». Экс-глава Генштаба добавил, что ранее привёз Турчинову номера телефонов командиров украинских воинских частей в Крыму и попросил «хотя бы позвонить» им — однако никаких распоряжений и звонков не было, «полный ноль».

«Я к Турчинову обратился 12-го или 14-го, ещё до аннексии Крыма. Нуль. На выходе: Владимир Михайлович, наши западные партнёры нам не рекомендуют. Вот всё, что я могу сказать», — поведал Замана.

ВСУ вообще были тогда не в самом лучшем состоянии. Так, переход на одногодичный срок службы — это «практически поставило вооружённые силы на колени», отметил Замана. Однако, по его словам, подготовленные люди для защиты полуострова были, и «операция была подготовлена» — но не было политической воли в Киеве.

«Основной причиной сдачи Крыма я считаю отсутствие политических решений, что до объявления военного положения в Крыму и применения Вооружённых сил», — сказал Замана, пояснив, что «командир не может сам применять свои подразделения, не может применять боевые уставы — для этого нужно соответствующее политическое решение, которого не было». Дорога в Крым: Россия нашла способ навсегда ликвидировать пробки

«Повторяю ещё раз, за эти шесть лет не было, и вы не найдёте ни одного решения ни Турчинова, ни Порошенко, что касается применения вооружённых сил, узаконивания тех действий, которые принимали на себя командиры», — отметил экс-руководитель Генштаба ВСУ.

Замана пояснил, что сам он не мог начать операцию по той причине, что ещё с начала февраля 2014 года его «начали заставлять вести войска с того же Крыма, с той же Восточной Украины в Киев».

«Я понимал, что если я сейчас какие-то движения сделаю, меня в тот же день уберут», — сказал экс-начальник Генштаба ВСУ, добавив, что есть вещи, о которых он пока не может рассказать.

Впрочем, как рассказал на пресс-конференции один из участников событий 2014 года, одной из причин невозможности сопротивления украинских войск в Крыму была «полная деморализация личного состава»: военные на протяжении недели получили, по его словам, три разных по смыслу приказа.

Объясняя, почему большая часть украинских военных в Крыму перешли на сторону РФ, Замана подчеркнул, что в Киеве военных «просто кинули», к тому же на них действовала информационная атака со стороны РФ — «при поддержке, не нужно тут удивляться, при поддержке всего населения Крыма». Собственно, — добавим тут от себя — после этого признания о причинах потери майданным Киевом Крыма можно дальше и не рассказывать…

Напомним, ранее офис Генпрокурора Украины сообщил бывшему начальнику Генерального штаба — главнокомандующему Вооруженных сил Украины Владимиру Замане о подозрении в государственной измене. По данным следствия, экс-начальник Генштаба ВСУ при соучастии с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и двумя бывшими министрами обороны Дмитрием Саламатиным и Павлом Лебедевым на протяжении 2012-2014 годов будто бы целенаправленно снижали обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования ВСУ. В частности, такие действия совершались и на территории Крыма, что, по мнению обвинителей, и привело в дальнейшем к потере полуострова. Вассерман рассказал, с чем столкнется Зеленский, если он отбросит гордость и даст воду в Крым © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

Сам Замана считает эти подозрения абсурдными, поскольку он, по его словам, лишь выполнял решения руководства страны.

Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение полуострова в состав России. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.

В настоящее время, то есть шесть лет спустя после описываемых событий, возвращение к ним можно объяснить политической конъюнктурой. В конце октября в Украине должны состояться выборы в местные органы власти, в которых участвуют все основные политические силы страны. Раскрытие подробностей "сдачи Крыма" в этой ситуации ослабляет позиции "Европейской солидарности" экс-президента Украины Петра Порошенко, избирательный штаб которой возглавил Александр Турчинов.