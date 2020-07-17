По общему мнению, результаты осенних выборов будут для «Слуги народа» провальными (сейчас её рейтинг на 10-15% меньше, чем в 2019-м). До последнего момента обсуждалась даже возможность их отсрочки из-за второй волны коронавируса или незавершённости административно-территориальной реформы. Однако Верховная Рада всё же назначила выборы на 25 октября

Кстати, неделя была богата на провалы и сама по себе. Тут и дискуссии вокруг Минских соглашений (политика Андрея Ермака явно провалилась), и скандалы с пресс-секретарём президента и его переездом на государственную дачу. В общем, фон для принятия решения о выборах был не слишком благоприятный.

Эпидемия и карантин

На утро 17 июля в стране заразились коронавирусом 57 264 человек, недельный прирост составил 6 040. На предыдущей неделе прирост составлял 4,5 тыс. За наблюдаемый период разброс составляет 2,2 до 6,1 тыс., т.е., на прошедшей неделе прирост близок к максимальному. Налицо рост заболеваемости. В данном случае скорее имеет смысл говорить об объективном росте — ограничения на количество проведённых тестов продолжают действовать.

Умерло 1456 человек, недельный прирост составил 129 человек. В предыдущие недели прирост смертельных случаев составлял 115, 126, 101, 131, 107, 93, 81 и 112 человек.

Вылечились 29 769 человек. Недельный прирост — 6650 человек. На прошлой неделе — 2561. Ранее максимальный показатель составлял 3377 выздоровевших за неделю. Пусть ненамного, но число выздоровевших превысило число заболевших.

В отношении карантина ситуация неопределённая — с одной стороны, период «адаптивного карантина» продлён, с другой, как сказал президент Зеленский на совещании 16 июля — «не надо спешить с продлением карантина надолго, нужно действовать согласно развитию ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны чёткие рамки, как мы его продлим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продляем на месяц, но не более».

Работа Верховной Рады

Состоялась первая с начала эпидемии полноценная рабочая неделя Верховной Рады. Были приняты несколько важных решений:

— Закон о финансовом обеспечении выборов.

330 голосов за. Против была фракция ОПЗЖ — она выступала против выделения средств на выборы из бюджета, направленного на борьбу с коронавирусом.

— Назначена дата местных выборов (см. ниже).

— Закон об ужесточении ответственности за вождение в нетрезвом состоянии (на специальном внеочередном заседании, в первом чтении).

Особенность решения состояла в том, что 3 июля Зеленский подписал закон, который декриминализировал вождение в нетрезвом состоянии, но 12 июля под Киевом произошла страшная авария, в которой пьяный водитель убил целую семью (четыре человека погибло, выживший ребёнок в реанимации).

За — 282. Воздержалась «Европейская солидарность», против — «Голос». ЕС указала на несоответствие законопроекта уже существующим нормам и чрезмерные штрафы. Фракция «Голос» была возмущена тем, что новый закон расширяет полномочия полиции и создаёт условия для произвола.

— О легализации азартных игр.

За — 248. Против голосовали ОПЗЖ, «Европейская солидарность», «Батькивщина», «Голос», «За будущее».

— Главой Национального банка назначен Кирилл Шевченко.

За — 332. Воздержались «Европейская солидарность» и «Голос». ЕС была против кадровой политики Зеленского вообще (хотя кандидатура Шевченко была согласована с МВФ). «Голос» был недоволен процедурой (кандидатура Шевченко была предложена Раде накануне).

— Главой АМКУ была назначена Ольга Пищанская.

За — 255. Воздержалась ОПЗЖ и «За будущее», против — «Европейская солидарность», «Голос», «Батькивщина». Основная претензия к Пищанской состоит в том, что она — давняя знакомая Зеленского.

— Вице-премьером по стратегическим отраслям промышленности назначен Олег Урусский.

За — 250. «Европейская солидарность» и «За будущее» воздержались, «Голос» — против. Главная претензия к Урусскому состоит в том, что «официальным конечным бенефициаром компании "Прогрестех-Украина" (которую возглавляет Урусский — Авт.) является академик военной науки России Владимир Кульчицкий — заслуженный работник транспорта Российской Федерации, основатель и председатель совета директоров группы компаний "Прогрестех", известный инженерно-сервисной структуры в области авиастроения и технологии аэропортов с главным офисом в Москве». Кульчицкий, правда, с 2014 года живёт на Украине («из-за несогласия с политикой российских властей») и имеет вид на жительство. Кроме того, в бытность Урусского главой Наблюдательного совета завода «Радар» в Киеве, земля под ним была передана под застройку.

— Внесение изменений в избирательное законодательство.

За — 308. «Европейская солидарность» воздержалась, «Голос» — против. Основные претензии — внесение изменений в законодательство за 101 день до выборов, проблемы с определением границ районов.

— Новое районирование.

За — 238. Голосовали «Слуга народа», половина «Доверия» и 8 депутатов группы «За будущее». Низкий уровень поддержки был предсказуем — новое районное деление было предметом отчаянного торга и недовольных оказалось больше, чем удовлетворённых.

Законопроект Бужанского об отсрочке перевода русских школ на украинский язык так и не поставили на голосование. Сессия Рады закрылась, и она ушла на каникулы.

Местные выборы

15 июля Верховная Рада назначила проведение местных выборов на 25 октября. За проголосовало 326 депутатов (против — «Оппозиционная платформа», которая была недовольна отказом от проведения выборов Донецкого и Луганского облсоветов).

Принятие этого постановления вызвало дискуссию.

Во-первых, совершенно непонятно, какой смысл будут иметь выборы в условиях незавершённой административно-территориальной реформы.

В частности, предполагается укрупнение районов. Решение о ликвидации и формировании районов было принято 17 июля, но будет ли завершён процесс их формирования к 25 октября — вопрос.

С другой стороны, не завершено формирование объединённых территориальных общин.

Во-вторых, в соответствии с постановлением, выборы не будут проводиться в Крыму и на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей (включая выборы областных советов).

При этом указано, что на этих территориях выборы будут назначены при условии «прекращения временной оккупации и вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины», а именно:

— «вывод всех незаконных вооружённых формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины»;

— «восстановление полного контроля Украины над государственной границей Украины»;

Децентрализация и местные выборы. Совместимо или не очень © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— «разоружение всех незаконных вооруженных формирований и наемников, которые действуют на временно оккупированных территориях Украины» (учитывая, что пророссийские формирования будут выведены, это относится, очевидно, к украинским…);

— «восстановление конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины».

Естественно, появились заявления, что принятием этого постановления Верховная Рада юридически отказалась от выполнения Минских соглашений. На самом деле это не так.

Когда назначались местные выборы 2015 года, предварительно был принят закон о местных выборах, в соответствии с переходными положения которого на неподконтрольных территориях выборы проводиться не будут, в связи с «осуществлением Российской Федерацией временной оккупации и вооруженной агрессии против Украины и невозможностью обеспечения соблюдения стандартов ОБСЕ». Поскольку Минские соглашения говорят об урегулировании внутреннего конфликта, а не об агрессии оккупации, уже сам по себе этот закон противоречил соглашениям.

Позже, в 2018 году, был принят и подписан президентом Порошенко закон о деоккупации Донбасса. Он так же, по самой своей идеологии, отрицает Минские соглашения.

Таким образом, это постановление ничего нового к отношению Украины к Минским соглашениям не добавило и полностью соответствует существующей нормативной базе. Интересно было бы узнать, о чём говорили Путин и Меркель сразу же после принятия этого постановления…

Также были внесены изменения в Избирательный кодекс.

В основном речь идёт об устранении несогласованностей в новом Избирательном кодексе. Среди интересных новаций:

— Введение подобия российского единого дня голосования — в последние воскресенья марта и октября.

— Возможность использования технических устройств для голосования на избирательных участках (как в США — российская практика заочного голосования пока для Украины слишком революционна).

— Возможность подачи документов через электронные сервисы.

Минские соглашения

На протяжении всей недели, ещё до принятия постановления о проведении выборов, СМИ обсуждали перспективы Минского процесса. Причиной стали настойчивые заявления украинской стороны о желании изменить соглашения.

10 июля заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, комментируя заявления Киева о неактуальности Минских соглашений, сказал, что выход из них будет означать отказ от переговоров со стороны Украины. А Дмитрий Песков полагает, что в случае пересмотра соглашений участники переговорного процесса потеряют базу, на которой он основан.

Между тем, в позиции украинской стороны ничего не изменилось со времён выдвижения в декабре прошлого года «формулы Зеленского» (являющейся перелицованной «формулой Порошенко»). Предложения Киева сводятся к следующему:

1) Отказ от прямых переговоров с республиками Донбасса.

2) Отказ от закрепления в Конституции «особого статуса» Донбасса.

Интересно, что российская сторона вовсе не настаивает категорически на особом статусе. Дмитрий Козак, например, сказал: «в конце концов, можно допустить, что децентрализация будет настолько радикальной и привлекательной, что сам Донбасс скажет, что он готов жить в таком правовом поле, не нужен им особый статус». Однако, он так же сказал, что «никто этой децентрализации, этих поправок не видел — ни в Донбассе, ни в остальной части Украины». В последнем он прав: проводимые на Украине реформы только называются децентрализацией, а содержание имеют прямо противоположное.

3) Получение контроля над границей до проведения выборов, что прямо противоречит пункту 9 «комплекса мер».

Ну и ряд других моментов: отказ от проведения амнистии (пока её обещают применить только к людям, которые не совершали преступлений, что, безусловно, свежо и неожиданно), фактический отказ от языкового самоопределения ОРДЛО (это следует из последовательной политики украинизации) и т.п.

При этом украинские власти опираются на общественное мнение и действующее законодательство (закон о деоккупации Донбасса, который фактически исключает выполнение Минских соглашений).

Тем не менее, хотя украинские должностные лица и уверяют, что они готовы отказаться от Минских соглашений вообще и перейти к «плану Б», российские эксперты в способности Киева к этому сомневаются.

Во-первых, выходом Киева из переговорного процесса будут недовольны буквально все (даже США).

Во-вторых, отказ Украины от переговоров приведёт, скорее всего, к разрушению европейского консенсуса относительно продления санкций против России.

Скандалы с Зеленским

1. Мендель

9 июля отставной политик Геннадий Балашов заявил, что президент находится в интимных отношениях со своим пресс-секретарём Юлией Мендель, и более того — она беременна от него.

Не то чтобы эту новость никто не заметил. Напротив — её начали обсуждать в соцсетях, но тут есть два обстоятельства:

Во-первых, сам Балашов — крайне неавторитетный источник информации. Видимо, именно поэтому он сказал о слухах — если бы слухи исходили от него, вообще говорить было бы не о чем.

Во-вторых, такие слухи распространялись обо всех предшественниках Зеленского (более того — они были обоснованы).

В общем, особого вреда Зеленскому эти слухи нанести не могли.

Однако 11 июля Мендель, в весьма фривольном (хотя очень ей подходящем) наряде, эти слухи завуалированно опровергла в «Инстаграме». И тут всем сразу стало понятно: она не беременна, потому что они предохраняются. В данном случае опровержение сработало как подтверждение факта (общеизвестный момент — опровержения чаще всего более информативны, чем обвинения).

Это обстоятельство больно ударило по Зеленскому, хотя бы просто потому, что общественное мнение скорее позитивно настроено по отношению к Елене Зеленской.

Что именно произошло, остаётся непонятным.

С одной стороны, Мендель, безусловно, глупа и некомпетентна (достаточно вспомнить, как она перепутала Литву с Латвией).

С другой стороны, телеграм-канал Shadow Anonymous пишет, что Мендель — «так называемая «медовая ловушка», устроенная либерастами и американскими демократами и вполне продуманная шпионская схема». Правда, остаётся неясным, зачем лобби американских демократов, вполне удовлетворённому поведением Зеленского, его так подставлять.

2. Дача

Семья президента переехала из своего собственного дома (который был продан) на государственную дачу, где ранее жил Ющенко.

Это прямо противоречит сказанным ранее словам Зеленского: «Ребята, пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. (…) Ну, какие-то лагеря отдыха или какие-то люди, которым это действительно нужно. А вот эти резиденции — я не вижу в них вообще никакого смысла».

По сообщению телеграм-канала «Сплетница», «на переезде на гос. дачу Конча-Заспа настояла жена президента — Елена Зеленская. Решение было принято ещё во время карантина, т.к. не было понятно, сколько времени продлится изоляция. Она мотивировала это тем, что она сможет гулять на чистом воздухе на заповедной территории не привлекая внимания лишних глаз».

По этому поводу немедленно возникли слухи о том, что Зеленский распродаёт своё имущество, чтобы можно было бежать из страны налегке.